Al Jazeera rechaza la afirmación israelí sobre periodistas asesinados.

Un corresponsal de Al Jazeera y un camarógrafo murieron en un ataque aéreo israelí. Al Jazeera ha rechazado enérgicamente la afirmación del ejército israelí de que su corresponsal fallecido en un ataque aéreo en Gaza esta semana era un operativo de Hamas que participó en los ataques del 7 de octubre. Un impactante video compartido en redes sociales mostró el cuerpo decapitado de Ismail al-Ghoul después de ser atacado en su automóvil en la Ciudad de Gaza el miércoles. Su camarógrafo, Rami al-Rifi, y un niño que pasaba en bicicleta, Khalid Shawa, también murieron. Mientras las noticias regionales de esta semana han estado dominadas por otros asesinatos de alto perfil, muchos palestinos también se han enfocado en la muerte del periodista localmente prominente. En una declaración el jueves, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) describieron a Ismail al-Ghoul como un “operativo de la ala militar de Hamas y terrorista de Nukhba”, afirmando que era parte de una unidad de élite en el grupo armado. Alegaron que como parte de su rol “instruyó a otros operativos sobre cómo grabar operaciones y estuvo activamente involucrado en grabar y dar a conocer ataques contra las tropas de las FDI”. Las FDI no incluyeron a Rami al-Rifi en su declaración. Al Jazeera calificó la acusación contra su miembro del personal de “infundada” y dijo que “destaca la larga historia de Israel de fabricaciones y pruebas falsas utilizadas para encubrir sus crímenes atroces”. El hermano de Ismail, Jihad, también le dijo a la BBC que su difunto hermano era estrictamente un civil “representando el sufrimiento del pueblo palestino dentro de la Ciudad de Gaza al mundo exterior”. Con sede en la Ciudad de Gaza, el reportero se había convertido en un rostro habitual en el canal de televisión con sede en Qatar, que es una fuente de noticias popular en la región pero ha enfrentado intensas críticas de las autoridades israelíes. Mientras las oraciones del viernes en Gaza estaban dedicadas al difunto líder de Hamas, Ismail Haniyeh, quien fue asesinado en la capital iraní de Teherán, algunos palestinos también dijeron que estaban pensando en aquellos que habían sido asesinados más cerca de casa. “Estoy realmente desolada por Ismail [al-Ghoul],” comentó Maha Sarsak, que ha sido desplazada de Shujaiyeh al centro de la franja. “Me mantenía al tanto de las noticias en el norte a través de él en redes sociales. No siempre teníamos un televisor, pero podíamos escuchar su voz en la radio.” Los periodistas en Gaza dejaron sus chalecos antibalas en una reunión para honrar a al-Ghoul y al-Rifi esta semana. Un amigo de la pareja dijo: “No habían estado durmiendo durante días ni comiendo. Incluso habían perdido mucho peso.” Al Jazeera dijo que Ismail al-Ghoul y su camarógrafo estaban reuniendo reacciones al asesinato del líder de Hamas Ismail Haniyeh cuando el ejército israelí los mató. Ismail al-Ghoul cubrió el ataque de Israel al Hospital Shifa en marzo y fue arrestado por las FDI en el lugar, pero liberado después de 12 horas sin cargos. Al Jazeera afirmó que esto “desmiente y refuta su falsa afiliación con cualquier organización”. La última tarea de los dos periodistas de Al Jazeera había sido reunir reacciones a la muerte de Haniyeh. Su automóvil fue atacado cerca de la casa destruida del líder de Hamas en Shati Camp, un campamento de refugiados urbano. Israel ha bloqueado a los periodistas internacionales de ingresar al territorio palestino durante la guerra, excepto en visitas limitadas y altamente controladas con el ejército israelí. Antes del cierre de su cruce fronterizo de Rafah con Gaza, Egipto también impidió que los reporteros ingresaran. Durante más de 10 meses, muchas redes, incluida la BBC, han confiado en el personal palestino local para su cobertura de noticias en el terreno y han contratado nuevos empleados o freelancers. Al Jazeera dijo que Ismail al-Ghoul había estado trabajando para el canal desde noviembre. Dijo que había soportado “dificultades” durante la guerra, incluyendo la pérdida de su padre y hermano. Otros camarógrafos hablaron de cómo al-Rifi había utilizado su experiencia técnica para ayudarlos con su filmación. Después de que las imágenes de Khaled al-Shawa, el niño muerto en el ataque, fueran ampliamente difundidas, la madre del niño publicó un mensaje en redes sociales en el que suplicaba que también se recordara a su hijo. “Mi hijo no es un mártir no identificado,” dijo. “Debemos decir los nombres de nuestros mártires. No deberían hablarnos como números.” Los colegas asistieron a una vigilia por al-Ghoul. Al Jazeera, que emite en inglés y árabe, ha visto recientemente una serie de ataques contra su personal en Gaza y sus familias. A finales de octubre, Wael Dahdouh, el conocido jefe de la oficina de la red, estaba informando cuando recibió la noticia en el aire de que su esposa, hija, un hijo y un nieto murieron en un ataque aéreo israelí. En diciembre, resultó herido en un ataque que también mató a otro camarógrafo de Al Jazeera, Samer Abudaqa. En enero, un ataque mató al hijo de Dahdouh, Hamza, y a Mustafa Thuria, un camarógrafo de video, mientras trabajaban para Al Jazeera. Posteriormente, las FDI alegaron que los hombres eran “miembros de organizaciones terroristas con sede en Gaza”. Al Jazeera ha negado ferozmente las afirmaciones de Israel y la ha acusado de atacar sistemáticamente a sus empleados. La red también ha condenado la decisión del gobierno de Israel en mayo de prohibir su transmisión en el país por acusaciones de que perjudica la seguridad nacional. El mes pasado, la prohibición fue extendida por el Tribunal del Distrito de Tel Aviv. Las Naciones Unidas han pedido una investigación completa y responsabilidad por las muertes de los periodistas de Al Jazeera y otros, diciendo que los periodistas en todas partes deben ser protegidos. Hay cifras divergentes sobre el número de trabajadores de medios de comunicación muertos desde los ataques sin precedentes y mortales liderados por Hamas en Israel que provocaron la guerra en Gaza. Sin embargo, según el Comité para la Protección de los Periodistas, las últimas muertes en Gaza elevan el número de periodistas fallecidos a 113, incluidos 108 palestinos, tres libaneses y dos israelíes que murieron durante el asalto del 7 de octubre.