Al aire con Alexi Lalas: ‘No me importa si te gusto o no’

“Trabajé con Alexi durante 10 años”, dice Stu Holden, analista de Fox Sports y ex centrocampista de la selección masculina de Estados Unidos. “Es una de las primeras personas que me preguntan. Dicen: ‘¿Cómo es ese tipo fuera de cámara?’”.

Es un pensamiento que muchos pueden compartir al ver a Alexi Lalas, el ex defensor central de Estados Unidos con barba de chivo que se hizo famoso en la Copa del Mundo de 1994, ahora mejor conocido por sus contribuciones explosivas en la televisión de fútbol americano.

Viene con un pedigrí significativo en el fútbol, registrando casi un siglo de partidos con su país y jugando en la Serie A de Italia y la Major League Soccer. Un hito de su estatus de influencer llegó en 2021 cuando el organismo rector mundial, FIFA, realizó un estudio de viabilidad como parte de un intento fracasado de introducir una Copa del Mundo bianual. Lalas fue invitado a un seminario organizado por el ex manager del Arsenal, Arsene Wenger, junto a brasileños como Ronaldo y Roberto Carlos, el ex portero danés del Manchester United Peter Schmeichel y el australiano Tim Cahill.

En la televisión estadounidense, Lalas, de 54 años, analista de estudio de Fox durante la Eurocopa y la Copa América de este verano, es audaz y directo en sus opiniones. Esta semana, ya ha comparado al equipo nacional de Inglaterra con los Dallas Cowboys, diciendo que los ingleses son tan “insoportables como talentosos”.

Y durante más de 40 minutos en una cafetería de Manhattan, no es diferente. Los temas abarcan el futuro de Gregg Berhalter como entrenador de la selección masculina de Estados Unidos (“Estamos dejando a los jugadores pasarla”, insiste), o su enfoque de “videojuego” en las redes sociales. Esta es una dosis de Lalas puro y sin diluir. Sentado a su lado, ordenando un café piccolo (”No lo fomentes”, dice Lalas, cuando le pregunto qué implica un piccolo), está el más reservado Holden, de 38 años, que también tiene peso en su análisis.

Le digo a Lalas que algunas personas tomaron una respiración profunda cuando mencioné que iba a entrevistarlo. Él sonríe. Primero y ante todo, Lalas dice que ve su papel en el estudio como “espero que tenga un enfoque interesante e informativo y lo haga de una manera entretenida”.

Se remueve. “Pero estoy en el negocio del entretenimiento. Soy un intérprete. Cuando dices eso, a veces la gente se estremece. De ninguna manera digo que no pueda ser auténtico y genuino. Pero reconozco que la forma en que digo algo es tan importante como lo que digo.

“Cuando salgo en televisión, me pongo un disfraz y cuando se enciende esa luz roja, no quiero que la gente cambie de canal. No me importa si les caigo bien o no. Soy lo más humano posible con el reconocimiento de que, en televisión, las cosas tienen que ser más grandes y más audaces”.

Holden interviene: “Es uno de mis buenos amigos. La gente me pregunta: ‘¿Cree todo lo que dice?’. Y digo, ‘Tenemos las mismas conversaciones en el bar que tenemos en el aire’.

“He aprendido de Alexi que tienes que ser interesante en este negocio para tener longevidad. Ya sea el papel que juega, aún auténtico con quien es y las opiniones que tiene, pero quizás un poco de chispa para animar las cosas, nunca quieres estar en el medio. Nunca quieres estar en el medio, donde la gente solo dice, ‘Ah, ese tipo está bien’. Así que manténgase en un lado, sea audaz, no se preocupe por las opiniones, pero sea auténtico con lo que es. Y así es él, dentro y fuera de la cámara”.

Holden hizo 25 apariciones para la USMNT pero una carrera que incluyó períodos en la Premier League en el Sunderland y el Bolton Wanderers fue cruelmente interrumpida por una lesión. Él y Lalas aplican diligencia a su trabajo, a menudo reuniéndose con entrenadores, jugadores o personal de la oficina antes del partido para explicar a los espectadores lo que el equipo busca lograr.

A medida que pasa el tiempo, están más alejados de un vestuario moderno pero Holden dice que es importante “llevar a la gente dentro de la tienda”.

“No es tan común en Inglaterra”, agrega, “pero está arraigado en la televisión deportiva estadounidense donde van a prácticas de la NFL, se sientan con los entrenadores, obtienen análisis exclusivos del juego. Los europeos tienen dificultades para entender esto cuando vienen aquí. Patrick Vieira (cuando era manager de New York City FC) no quería reunirse con nosotros. Frank de Boer (en Atlanta United) tampoco. A menudo, los entrenadores europeos o sudamericanos dicen, ‘¿Por qué están ustedes aquí?’.”

Creen que estar un poco alejados, en términos de edad, les permite ser más duros, cuando corresponda, con aquellos a quienes analizan. Sostengo que muchos dentro de la industria del deporte se autocontrolan cuidadosamente cuando están en la televisión o la radio en estos días, cautelosos sobre una reacción pública.

“La vida es demasiado corta y que les [Censored]”, dice Lalas, sin rodeos.

“Finalmente, estoy hablando de fútbol. Sé que nos apasionamos e emocionamos mucho por estas cosas, algo que amo del deporte. Intento ser honesto y a veces sale de diferentes maneras y la gente lo percibe de manera diferente. Es una cosa sobre un teclado pero es una interacción muy diferente en la vida normal. Hay personas que vienen a hablarme que no están de acuerdo conmigo pero tenemos una conversación cordial, civil y respetuosa, incluso si discrepamos vehementemente sobre cosas en y fuera del campo de fútbol.”

Su personaje en pantalla, dice, se inspira más allá de la transmisión deportiva. “Es un elemento del shock jock, un elemento del comentario político, un elemento del presentador de televisión de la noche. Y luego cuando se trataba de deportes reales, crecí en la era de ESPN donde estaba ocurriendo la toma de calientes, pero también me gusta Gary Lineker (el ex delantero internacional de Inglaterra y presentador de la cobertura de fútbol de la BBC en el Reino Unido).

“La forma en que habla sobre las cosas, casi olvidas que fue un jugador — y no solo un jugador, sino un jugador [Censored]. Cuando lo escucho hablar sobre el juego y la vida, incluso si estoy de acuerdo o en desacuerdo con la forma en que lo hace, me hace olvidar que una vez fue este gran jugador porque es interesante, informativo y entretenido en la forma en que lo hace. Así que tengo mucho respeto por lo que ha logrado”.

Lineker y Lalas comparten otra cosa en común, en que ambos parecen estar en una relación de amor y odio con las redes sociales. El programa de Lineker Match of the Day, el programa de la BBC con los resúmenes de la Premier League, fue sumergido en crisis el año pasado después de que la corporación viera con malos ojos sus comentarios políticos en Twitter, ahora conocido como X.

Si Lineker está en el centro-izquierda, Lalas parece ser un antídoto político, anunciando recientemente en Twitter que asistirá a la Convención Nacional Republicana en Milwaukee. Al igual que Lineker, parece ser incapaz de resistirse a ser absorbido por el torbellino de la política de guerra cultural. Compartió publicaciones recientemente que parecen ser simpatizantes de Donald Trump y está en un combate lúdico regular con sus detractores en las redes sociales. Sin embargo, ya ha dicho que valora mucho más las interacciones en persona. Entonces, ¿por qué molestarse con X?

“Estoy seguro de que hay un elemento de adicción que reconoceré”, reconoce. “Es solo el mundo en el que vivimos. Hay un elemento de ego. Pero también no tengo ilusiones de que no estoy resolviendo los problemas del mundo. A nadie le importa lo que [Censored] tenga que decir sobre la mayoría de estas cosas. En primer lugar, Twitter es una máquina de información”.

Pero también puede ser una máquina de desinformación.

“A veces”, se ríe. “Depende de a quién le preguntes o dónde mires. Lo veo casi como un videojuego que juego.

“Hay un elemento de molestar al oso y ser provocativo que disfruto. Cuando se trata de cosas fuera del campo, como la política, hay una liberación catártica al ser honesto, especialmente en esta era. Hubo un tiempo en que éramos todos tan audaces. Y ahora vivimos a veces, desafortunadamente, con miedo a la reacción real que puede surgir solo por decir algo con lo que la gente no está de acuerdo. Ya sea en política o en deportes, no quiero vivir en un mundo así. Tal vez esto sea solo la forma en que contraataco”.

“No estoy diciendo que sea inteligente o prudente, especialmente si puede ser alienante para las personas. Cuando se trata de separar el deporte y lo personal, a veces se solapan y a veces infectan o afectan el otro lado. Pero solo viviré una vez y prefiero ser lo más honesto posible, independientemente de si alguien escucha o le importa”.

Durante la Copa América de este verano, con la USMNT buscando signos de progreso sustancial bajo Berhalter, Lalas será tan directo como siempre. Holden, también, deja claras las expectativas.

“Pasar la fase de grupos no es negociable”, insiste Holden. “Si no avanzamos en un grupo que contiene a Panamá y Bolivia, entonces ¿qué estamos haciendo? Ese es el momento de hacer un cambio”.

Lalas interviene: “¿Es insostenible? Quizás desde el exterior y cómo lo vemos. Pero en última instancia, es (el director técnico de US Soccer) Matt Crocker quien tomará esa decisión. Y tuvo la oportunidad (Berhalter fue recontratado como entrenador de la USMNT en junio de 2023).

“Nadie habría resentido limpiar la casa y deshacerse de todos. Y sin embargo, no lo hizo. Así que algo realmente malo tiene que suceder para que US Soccer haga un cambio.

“Pero hay mucha gente sentada con los brazos cruzados diciendo, ‘Bien, Gregg, tienes una larga correa, tienes una segunda oportunidad, necesitamos ver algo diferente, necesitamos ver algo que nos haga creer que llegado el Mundial 2026, hay posibilidad por primera vez de que una selección nacional masculina de Estados Unidos podría ganar un Mundial’. Y no hemos tenido esos momentos. Él necesita un juego de tipo declaración y un verano de tipo declaración para calmar algunas de esas cosas”.

Holden señala que la USMNT, que salió del último Mundial en los octavos de final contra los Países Bajos, fue el segundo equipo más joven en Catar y cita el empate contra Inglaterra, donde dice que la USMNT fue “de igual a igual”, como evidencia de lo que podría ser posible.

Lalas dice: “Estamos dejando a los jugadores pasarla un poco cuando constantemente hablamos del entrenador. Se les han dado todos los beneficios, todos los recursos. Nada se ha ahorrado desde una edad temprana. Es justo esperar más de ellos individual y colectivamente. Ya no son adolescentes. Algunos de ellos juegan en los mejores equipos y en las mejores ligas del mundo. Es hora de ponerse las pilas o callarse.

“Ponemos mucho énfasis en el entrenamiento — y no estoy diciendo que no puedan tener un efecto — pero este es un juego de jugadores. Cuando suena el silbato, puedes decidir lo que sucede y la responsabilidad recae sobre ti. Y si lo quieres, genial. Si no, no culpes al entrenador”.

Holden sonríe: “Si Estados Unidos gana la Copa América, será lo mejor que hayan hecho como nación de fútbol en el lado masculino — sin duda alguna”.