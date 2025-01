AirTag en el equipaje: Principales consejos de viaje

“

Viajar es mucho más fácil si puedes hacer un seguimiento de tus cosas con AirTags en tu equipaje. Ha estado en las noticias últimamente: las aerolíneas han perdido maletas de los pasajeros y las personas las han recuperado porque tuvieron la previsión de poner un AirTag en el equipaje. Puedes asegurarte de que esté contigo durante todo el viaje y encontrarlo rápidamente entre las reclamaciones de equipaje en tu destino final.

Sigue leyendo para conocer mis consejos sobre viajar con AirTags.

Cómo viajar con AirTags en tu equipaje

Los AirTags cuestan solo $29 por uno o $99 por un paquete de cuatro. Compra uno y colócalo en tu bolso (o consigue un paquete de cuatro si toda la familia se va) y sigue estos consejos:

No dejes tu AirTag en tu equipaje en algún lugar visible

Puede que te tientes con algunos accesorios de llavero que muestren perfectamente la medallón blanco y plateado brillante, pero no lo recomiendo. Si un empleado descontento de la aerolínea puede ver que tu equipaje tiene un AirTag, existe la posibilidad de que lo quiten.

Un equipaje con un AirTag en el exterior bien podría no tener un AirTag en absoluto.

Simplemente colócalo en el bolsillo exterior de tu equipaje y listo.

Mantén tu AirTag escondido en el interior. No tan profundo que pueda tener problemas para encontrar una conexión, preferiblemente, si tienes un bolsillo externo a nivel de la superficie, introdúcelo allí.

O usa una de las fundas de disfraz de AirTag que puedes encontrar en la tienda Cult of Mac.

Localiza tu equipaje con AirTag en la reclamación de equipaje

No tienes que esperar a algún desastre para sacarle provecho a tu dinero. Puedes rastrear tu bolsa facturada a lo largo de tu viaje para tener tranquilidad.

Una vez tuve un vuelo de conexión en el que tuve que correr medio kilómetro por el Aeropuerto Internacional de Dulles en minutos. (Soy escritor y vivo de las computadoras; no estoy hecho para correr.) Llegué – pero estaba preocupado de que mi equipaje no lo hubiera logrado. Cuando aterricé en Alemania, me tranquilizó saber que mis maletas todavía estaban conmigo.

Encontrar tu equipaje en un aeropuerto grande es fácil en la aplicación Encuentra mi.

Y cuando llegues a la última etapa de tu viaje, es posible que no tengas que esperar para siempre para encontrar tu bolso en la reclamación de equipaje. Simplemente abre la aplicación Encuentra mi, toca tu bolso en la pestaña Elementos y toca Buscar para ver exactamente dónde está en el inevitable mar de maletas de aspecto similar. Puedes dar un paso atrás de la multitud, sabiendo exactamente cuándo llegará tu bolso.

Obtén ayuda para encontrar tu bolso

Hay un conjunto conveniente de opciones si pierdes tu artículo con AirTag.

En iOS 18.2, puedes obtener ayuda temporalmente de otras personas a tu alrededor – empleados en un aeropuerto o personas con las que estás viajando, por ejemplo. A diferencia de compartir un AirTag, este nuevo “Modo Perdido” es temporal, por lo que no es como si Doug, que trabaja en el aeropuerto de Chicago O’Hare, pudiera ver dónde está tu bolso para siempre.

Para usar esta nueva función en iOS 18.2, abre la aplicación Encuentra mi, toca Elementos y luego toca el AirTag en cuestión. Verás una nueva sección de “AirTag perdido”. Mostrar Información de Contacto te permite elegir un nombre de usuario o dirección de correo electrónico que las personas pueden usar para encontrarte si encuentran tu artículo. Compartir Ubicación del Artículo le da a otra persona la capacidad de ver dónde está tu bolso. Tal vez si el artículo está en un área solo para empleados a la que no tienes acceso, puedes compartirlo con alguien que pueda obtenerlo por ti.

Agrega un widget a la pantalla de inicio

Si estás en un viaje largo y con múltiples etapas (y eres del tipo nervioso), es posible que te encuentres abriendo la aplicación Encuentra mi muchas veces. Hay una forma más rápida – agrega un widget de Encuentra mi a tu teléfono.

Agrega un widget a tu pantalla de inicio para poder vigilar rápidamente tus cosas.

Para hacerlo, primero toca y mantén presionado para editar tu pantalla de inicio (o desliza hacia la izquierda si no tienes espacio). Toca el icono + en la parte superior izquierda y desplázate hacia abajo para agregar un widget de Encuentra mi. Desplázate para agregar un widget de Elementos y toca Agregar widget.

Si tienes varios AirTags, querrás asegurarte de que estás rastreando el correcto. Toca el widget mientras aún estás en modo de edición (o toca y mantén presionado y selecciona Editar widget) y selecciona el artículo que deseas seguir.

Consigue una funda de la tienda Cult of Mac

Esta funda, disponible en una variedad de colores divertidos, esconde completamente tu AirTag.

La tienda Cult of Mac ofrece muchas fundas que disfrazarán tus AirTags en tu equipaje como divertidos accesorios para tu llavero o bolso, como esta que parece un controlador de SNES o esta otra que parece un estuche de cuero. Después de todo, la mejor manera de recuperar tu bolso es si no saben que está siendo rastreado.

Publicamos originalmente este artículo sobre cómo viajar con un AirTag en tu equipaje el 10 de enero de 2023. Lo actualizamos con nueva información.

