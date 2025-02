AirPods Pro 2 alcanzan su precio más bajo del año hasta el momento a $169 (¡$80 de descuento!)

“

Amazon este fin de semana tiene los AirPods Pro 2 de Apple por $169.00, bajando desde $249.00. Este es el precio más bajo que hemos rastreado hasta ahora en 2025, y Amazon proporciona un estimado de entrega a mediados de febrero para la mayoría de residencias en los Estados Unidos.

Nota: MacRumors es un socio afiliado de Amazon. Cuando haces clic en un enlace y haces una compra, podemos recibir un pequeño pago, lo que nos ayuda a mantener el sitio en funcionamiento.

Aunque vimos una oferta mejor durante la temporada festiva, es muy poco probable que el precio más bajo de todos los tiempos regrese pronto. El precio de Amazon hoy sigue siendo una buena oferta en los AirPods Pro 2, que cuentan con carga USB-C y Cancelación Activa de Ruido.

Los descuentos en AirPods son abundantes esta semana en Amazon, que también tiene los AirPods 4 por solo $99.99 y los AirPods 4 con Cancelación Activa de Ruido por $148.99. Si estás en busca de más descuentos, asegúrate de visitar nuestro resumen de Ofertas de Apple donde recapitulamos las mejores gangas relacionadas con Apple de la semana pasada.

