AirPods 4 con ANC bajan a $164.99 en Amazon

Amazon today has one of the first notable discounts of the year on the AirPods 4 with Active Noise Cancellation, available for $164.99, down from $179.00. If you’re looking for the AirPods 4 without ANC, they’re available for $119.00 on Amazon, down from $129.00.

Note: MacRumors is an affiliate partner with Amazon. When you click a link and make a purchase, we may receive a small payment, which helps us keep the site running.

Regarding the AirPods 4 with ANC, today’s deal is the best price we’ve tracked so far in 2025, but it’s not an all-time low price. We tracked a fairly steep discount on the AirPods 4 over the holiday season last year, but it’s unlikely to reappear anytime soon, so Amazon’s discount is a solid option if you’re shopping for the newest AirPods right now.

In addition to Active Noise Cancellation (ANC) on this model, the AirPods 4 also feature a redesigned earbud for increased comfort, the H2 chip for improved audio performance, up to 30 hours of battery life, and an IP54 rating for dust, water, and sweat resistance.

If you’re on the hunt for more discounts, be sure to visit our Apple Deals roundup where we recap the best Apple-related bargains of the past week.

