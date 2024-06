AirPods 3 bajan a su precio más bajo de todos los tiempos de $139.99 en Amazon, ¡Además de más ofertas en AirPods!

Amazon tiene hoy en oferta los AirPods 2 de Apple, los AirPods 3 con estuche de carga Lightning y los AirPods Pro 2, con hasta $59 de ahorro en estos auriculares. Para los AirPods 3, esta es la primera vez que hemos obtenido un descuento en el dispositivo en aproximadamente un mes.

Nota: MacRumors es un socio afiliado de Amazon. Cuando haces clic en un enlace y realizas una compra, podemos recibir un pequeño pago, lo que nos ayuda a mantener el sitio en funcionamiento.

Los AirPods 2 están en oferta por $89.00, bajando desde $129.00, y los AirPods 3 con estuche de carga Lightning están en oferta por $139.99, bajando desde $169.00. Este descuento en los AirPods 2 no es el precio más bajo de todos los tiempos, pero aún es una buena oferta en los auriculares, que está aproximadamente $10 más alto en comparación con el precio mínimo habitual.

Si estás buscando un modelo Pro, Amazon también tiene los AirPods Pro 2 con USB-C en oferta por $189.99, bajando desde $249.00. Este es otro sólido segundo mejor precio en los AirPods, y al igual que en los otros modelos, llegará entre el 4 y 8 de junio, dependiendo de la velocidad de envío.

Nuestra recopilación completa de ofertas tiene más información sobre las últimas rebajas y gangas relacionadas con Apple.

