AirAsia lanzará vuelos de Penang a Shenzhen y Kota Kinabalu.

Modo Oscuro/Claro

(27/08/24)

AirAsia Malasia (código de vuelo AK) ha confirmado

que pronto lanzará dos nuevas rutas entre Malasia y

China.

La aerolínea lanzará cuatro vuelos por semana

entre Penang y Shenzhen el 28 de octubre de 2024, y vuelos tres veces por semana

entre Kota Kinabalu y Shantou el 16 de noviembre de 2024.

Los vuelos entre Penang (PEN) y Shenzhen

(SZX) se operarán los lunes, miércoles, viernes y sábados,

mientras que los vuelos Shenzhen – Penang despegarán los martes,

jueves, sábados y domingos.

AirAsia Malasia A320 reg: 9M-AQQ. Foto por Steven Howard de TravelNewsAsia.com

Desde Penang, el vuelo AK1690 está programado para partir

a las 22:45, llegando a Shenzhen a las 02:35, al día siguiente. Desde

Shenzhen, el vuelo AK1691 está programado para salir a las 03:40 y llegar a

Penang a las

07:30.

Los vuelos entre Kota Kinabalu (BKI) y Shantou

(SWA) se operarán los martes, jueves y sábados.

El vuelo AK1524 está programado para salir de Kota Kinabalu a las 11:40

y llegar a Shantou a las

15:10. Desde Shantou, el vuelo AK1525 está programado para partir a las 15:55,

llegando a Kota Kinabalu a las 18:55.

Con la adición de las dos nuevas rutas mencionadas anteriormente,

AirAsia

operará un total de 33 rutas hacia/desde China.

Todos los malasios son elegibles para la entrada sin visa a

China para visitas turísticas de hasta 15 días hasta finales de 2025.

Ver recientes y

exclusivas entrevistas en video HD

sobre Malasia:

Junta de Turismo de Sabah – Entrevista en Video HD con Julinus Jeffery Jimit, Director Ejecutivo;

Turismo Pahang, Malasia con Uzaidi Bin Udanis;

Turismo de Malasia con Datuk Musa Bin Yusof;

Aeropuertos de Malasia con Megat Ardian Wira Mohd Aminuddin

y

Mercure Langkawi Pantai Cenang – Entrevista en Video HD con la Directora del Hotel,

Jasmine Keh.

Últimas

entrevistas en video exclusivas: Futuro del Viaje Aéreo –

Entrevista con Sumesh Patel, Presidente de SITA Asia Pacífico; Miss

Internacional Reina 2024 (MIQ 2024) – Entrevista con Alisa

Phanthusak, Director Administrativo, Tiffany’s Show Pattaya, Tailandia; 16

Entrevistas en Video HD de Routes Europe 2024 en Aarhus, Dinamarca;

9 Entrevistas en Video HD de Routes Asia 2024 en Langkawi, Malasia;

Estándar para Abrir Residencias en Hua Hin y Phuket, Tailandia; Entrevista en Video

con Amar Lalvani, Presidente Ejecutivo;

9 Entrevistas en Video Exclusivas

de ASEAN Tourism Forum

2024

en Vientiane, Laos;

8 Conferencias de Prensa de las OET de ASEAN en ASEAN Tourism Forum 2024 en

Vientiane, Laos;

13 Entrevistas en Video HD de World Travel

Market 2023 en Londres, Inglaterra;

5 Entrevistas en Video HD de APG World Connect 2023 en Mónaco, Francia;

y

15 Entrevistas en Video HD de Routes World 2023 en Estambul, Türkiye.



Titulares:



Mandarin Oriental Abre un Hotel Especial en Pekín, China

AirAsia Lanzará Vuelos Penang – Shenzhen y Kota Kinabalu – Shantou

Boeing Pronostica Necesidades de Pasajeros y Carga de la Industria de la Aviación de China

Air Corsica Recibe la Entrega de la 1.700ª Aeronave Turbopropulsada de ATR

Minor Hotels Abrirá el Resort Anantara Ubud Bali en Octubre

Fuerza Aérea Uruguaya Añadirá Aviones A-29 Super Tucano a su Flota

Air Astana Aumentará los Vuelos a Phuket, Tailandia; Firma Acuerdo de Código Compartido con JAL

Hong Kong Airlines Reanudará los Vuelos de Larga Distancia con Servicio Estacional a Gold Coast

IHG Firma Dos Hoteles en Quang Binh, Vietnam

Marriott Abre Hotel Moxy en Mumbai, India

Torsten Richter Regresa a Minor Hotels como AGM de Indonesia y Malasia

Minor Está a Punto de Abrir el Tercer Resort NH del Mundo en Maldivas

Asiana Airlines y Air Serbia Nombran a APG como GSA

IndiGo Lanzará Vuelos Nueva Delhi – Vijayawada

Aeropuerto de Hong Kong Informa Aumentos Sólidos en el Tráfico de Carga y Pasajeros

Delta Comienza a Implementar Wi-Fi Gratis en Rutas Internacionales de Larga Distancia

Thai AirAsia X Reanudará los Vuelos entre Bangkok y Sídney, Australia

Marriott se Asocia con Sonder para Agregar Más de 9,000 Habitaciones a su Portafolio

IHG Abre Hotel Indigo en Bandung, Indonesia

IndiGo Mejora Operaciones con Aviobook, una Carpeta de Vuelo Electrónica de Thales

Boeing Invierte en la Refinería Wagner SAF en Brisbane, Australia

Aeroflot Reanudará los Vuelos entre Ekaterimburgo y Bangkok, Phuket y Goa

Air Astana Recibe la 56ª Aeronave; Confirma Plan para Lanzar Vuelos a Phu Quoc

Seibu Prince Renueva Hotel en Singapur

airBaltic Designa a APG como GSA en Egipto

Korean Air y Delta Air Lines Se Asocian con Habitat for Humanity para Hacer una Diferencia en Cheonan

Air New Zealand, Garuda, Qantas y Singapore Airlines Comienzan Pruebas UPR en 38 Rutas

Thai AirAsia Informa Resultados del T2 y la H1 de 2024; Confirma Objetivos Anuales

EL AL Israel Airlines Finaliza Acuerdo para 31 Aeronaves

Cebu Pacific Lanzará Vuelos Davao – Hong Kong y Iloilo – Singapur

Polonia se Convertirá en el Mayor Operador de Helicópteros de Combate Apache fuera de EE. UU.

Singha Estate se Asocia con Ascott para Reconfigurar Dos Hoteles en el Reino Unido

IndiGo Lanzará Vuelos Coimbatore – Singapur; Aumentará Frecuencia de Servicios Selectos

Parveen Kumar se Une a Grand Hyatt Jakarta como Gerente General

Azerai Designa a Jimmy Tran como Director de Ventas y Marketing de Grupo

Corea del Sur Reforzará sus Capacidades de Vigilancia y Reconocimiento Aéreo

AirAsia Lanzará Vuelos de Kuala Lumpur a Port Blair en las Islas Andamán y Nicobar

Virgin Australia Reemplazará los Fokker 100 por Aeronaves Embraer E190-E2

Cross Agrega Dos Hoteles en Bangkok, Tailandia a su Portafolio

airBaltic Ejerce Opciones sobre 10 Aeronaves Airbus A220-300

Etihad Aumentará los Vuelos a Tailandia; Reanudará el Servicio A380 a Singapur

Dusit Firma Hotel y Condominio en Rama 3 Road en Bangkok, Tailandia

Cape y Kantary Hotels Expandirán su Portafolio con Suites de Servicio en Korat, Tailandia

Thai Airways Informa Resultados del T2 y la H1 de 2024

China Airlines Extiende Contrato de Manejo de Carga con FCS

Goldfinch Se Convierte en el Primer Avión Eléctrico Participante en Volar en el Centro de Investigación Langley de la NASA

Rosewood Firma un lujoso Resort de 33 Suites en Exuma, Bahamas

British Airways Amplía el Acuerdo de Codeshare con Bangkok Airways

Aeroflot Revela los Destinos Internacionales más Populares en la primera mitad de 2024

Marriott Executive Apartments Abre en Sukhumvit Soi 49 en Bangkok, Tailandia

Uday Rao Nombrado RVP y GM de Four Seasons Hotel Tokyo en Otemachi en Japón

Cebu Pacific Reanudará Vuelos Internacionales e Incrementará Servicios Domésticos desde Davao

CapitaLand Ascott Trust Asegura Préstamo OCBC 1.5°C

Sabre Hospitality Mejora el Motor de Reservas SynXis con Servicios de Protección de Viaje

Cathay Pacific Ordena 30 Aeronaves Airbus A330-900

Haytham Said Nombrado GM de Four Seasons Hotel Miami

El Aeropuerto de Hong Kong Lanza el Primer Servicio de Registro Rápido de Equipaje con Smartphone del Mundo

Marriott Firma Hotel W en Hangzhou, China

IndiGo Selecciona los Asientos R2 y R5 de Recaro para sus Nuevas Aeronaves A321neo

Scoot Recibirá los E190-E2 Jalan-Jalan y Travel Kaki en septiembre y octubre

Ali Mohammed Nombrado Vicepresidente Regional y GM de Four Seasons Resort Orlando

Marriott Abre la Cuarta Propiedad de Apartamentos Ejecutivos en Bangkok, Tailandia

AirAsia X Reanudará los Vuelos Kuala Lumpur – Chongqing

Norse Opera Vuelo Charter Directo sin Escalas de Oslo a Darwin, Australia

Wyndham Informa un Crecimiento Récord en Asia Pacífico en la H1

LOT Polish Airlines Recibe el Primer Embraer E195-E2

Vietnam Airlines Recibe la Quinta Aeronave Boeing 787-10

Marriott Expande la Marca de Apartamentos Ejecutivos a Penang, Malasia

Grupo AirAsia Expande Flota con Cuatro Aeronaves Airbus A321neo

IATA Informa los Últimos Datos de Tráfico de Pasajeros Aéreos

China Airlines Firma MOU Relacionado con SAF con Morrison Express

Accor Firma Hotel Raffles en Tokio, Japón

Thai AirAsia Lanzará Vuelos Bangkok – Hyderabad y Phuket – Siem Reap

Hotel Courtyard by Marriott Abre en Sapporo, Japón

Qatar Airways Presenta Qsuite Next Gen en Farnborough Airshow 2024

British Airways Aumenta el Número de Plazas Financiadas en Speedbird Pilot Academy

Mandarin Oriental Firma Hotel y Residencias en Bali, Indonesia

Minor Hotels Firma Propiedad de Doble Marca en Yining, China

Korean Air Recibe el Primer Boeing 787-10 Dreamliner

Dos Ascensos Senior en IHG Asia Pacífico

El Airbus A321XLR con Motores CFM LEAP-1A Recibe la Certificación Tipo de la EASA

Thai AirAsia X Trasladará Todas las Operaciones de Vuelo al Aeropuerto de Don Mueang en Bangkok

Nuevo Hotel Dusit Thani Bangkok Abrirá el 27 de septiembre de 2024

CWT Mejora el Servicio de Optimización de Tarifas Aéreas con IA y Aprendizaje Automático

Small Luxury Hotels of the World Regresa a India con la Asociación del Grupo MRS

SATS y SF Group Firman MOU para Expandir su Presencia Global

Thai AirAsia Lanzará Vuelos Don Mueang – Lampang

Hong Kong Recibió 3,13 Millones de Llegadas de Visitantes en junio de 2024

China Airlines Lanza Vuelos Directos entre Taipéi y Seattle, EE. UU.

El Aeropuerto de Londres Heathrow Expande la Asociación con SITA

bp se Asocia con el Equipo Audi de Fórmula 1

Qantas Lanza Vuelos Sin Escalas entre Perth y París, Francia

SITA Informa Resultados Récord; Futuro del Viaje Aéreo Entrevista con Sumesh Patel, Presidente, SITA Asia Pacífico

Miss Internacional Reina 2024 – Entrevista en Video con el Director Administrativo de Tiffany’s Show Pattaya

¡Diversión a Alta Velocidad en Dinamarca! Entrevista en Video HD con Aarhus Sea Rangers

16 Entrevistas Exclusivas en Video HD de Routes Europe 2024 en Aarhus, Dinamarca

9 Entrevistas Exclusivas en Video HD de Routes Asia 2024 en Langkawi, Malasia

9 Entrevistas Exclusivas en Video con VIPs en el Foro de Turismo de la ASEAN 2024 en Vientiane, Laos

8 Conferencias de Prensa de las OET de ASEAN en el Foro de Turismo de la ASEAN 2024 en Vientiane, Laos

13 Entrevistas Exclusivas en Video HD de World Travel Market 2023 en Londres, Inglaterra

5 Entrevistas Exclusivas en Video HD de APG World Connect 2023 en Mónaco, Francia

15 Entrevistas Exclusivas en Video HD de Routes World 2023 en Estambul, Türkiye

Taxis Eléctricos de Aeropuerto en el Aeropuerto de Almaty en Kazajistán – Entrevista en Video con el Co-Fundador

Fotos del Concurso de Belleza Transgénero Miss International Queen 2023 en Pattaya, Tailandia

Entrevistas en Video Exclusivas con 17 Participantes de Miss International Queen 2023

Viviendo Con un Ojo – Seis Años Después por Steven Howard

Videos y Entrevistas en HD

Podcasts de Entrevistas en Video HD

Fuente RSS – Noticias de la Industria del Viaje

Ticker – Noticias de la Industria del Viaje

Archivos de Noticias de la Industria del Viaje

Ferias Comerciales de Viajes

Galerías de Imágenes de Alta Resolución

Travel News Asia – Últimas Noticias de la Industria del Viaje

“