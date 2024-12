Air Corsica recibe la entrega de la aeronave turbohélice número 1,700 de ATR.

Dark/Light Mode

Air Corsica ha ampliado su flota con lo que es el 1.700º avión ATR entregado en todo el mundo.

La entrega de este hito ATR 72-600, también completa la transición completa de la flota de Air Corsica de la serie ATR-500 a la última generación de aviones turbohélice.

Air Corsica fue el primer operador en recibir un ATR 72-600 equipado con el nuevo motor PW127XT en noviembre de 2022, lo que resultó en una reducción del 20% en los costos de mantenimiento y al menos una reducción del 3% en el consumo de combustible en comparación con el PW127M.

Air Corsica ATR 72-600

ATR dice que el avión genera un ahorro de emisiones de CO2 del 45% en comparación con un jet regional de tamaño similar.

Con esta entrega, Air Corsica ahora opera siete aviones ATR 72-600, equipados con los últimos motores PW127XT.

“Completar la renovación de nuestra flota con el ATR 72-600 es un momento crucial para Air Corsica, reflejando nuestro compromiso de brindar el mejor servicio posible a nuestros pasajeros y apoyar la vitalidad económica de nuestra isla”, dijo Marie-Hélène Casanova-Servas, Presidenta del Consejo de Supervisión de Air Corsica. “Esta aeronave de última generación mejora nuestra eficiencia operativa y reduce significativamente nuestro impacto ambiental, alineándose perfectamente con nuestra visión de un futuro más sostenible para los viajes aéreos en Córcega. Al invertir en esta flota moderna, estamos asegurando que nuestra isla siga estando bien conectada, fomentando el crecimiento y la oportunidad para nuestras comunidades”.

Courtyard by Marriott abre hotel en Sapporo, Japón

Qatar Airways revela Qsuite Next Gen en el Salón Aeronáutico de Farnborough 2024

British Airways aumenta el número de plazas financiadas en Speedbird Pilot Academy

Mandarin Oriental firma hotel y residencias en Bali, Indonesia

Minor Hotels firma propiedad de doble marca en Yining, China

Korean Air recibe su primer Boeing 787-10 Dreamliner

Dos promociones senior en IHG Asia Pacífico

El Airbus A321XLR con motores CFM LEAP-1A recibe la certificación de tipo de EASA

Thai AirAsia X trasladará todas las operaciones de vuelo al aeropuerto Don Mueang en Bangkok

Nuevo Dusit Thani Bangkok Hotel abrirá el 27 de septiembre de 2024

