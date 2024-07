Air Canada firma acuerdo para ocho aviones Boeing 737-8

Modo Oscuro/Claro

(09/07/24)

Air Canada ha firmado un acuerdo con BOC

Aviation para la colocación de ocho aeronaves Boeing 737-8.

Las ocho aeronaves están programadas para ser entregadas en

2024 y deberán pasar por modificaciones requeridas antes de entrar en

servicio en 2025.

Air Canada Boeing 737-8

“Estamos contentos de que la aerolínea insignia de Canadá, Air

Canada, esté trabajando una vez más con nosotros mientras refuerza su

red,” dijo Steven Townend, Director Ejecutivo y

Director Gerente de BOC Aviation. “El crecimiento continuo en los viajes de pasajeros

está estimulando la demanda de aeronaves, lo cual hemos podido

abordar para Air Canada en esta transacción con ocho aeronaves

entregándose desde nuestro 100% del pedido de tecnología más nueva.”

Las aeronaves operarán inicialmente con un diseño de

Clase Económica hasta que sean reconfiguradas para coincidir plenamente

con la experiencia estándar de dos cabinas de Air Canada en aeronaves de cuerpo estrecho.

Todas las ocho aeronaves estarán propulsadas por motores CFM LEAP-1B.

“Esperamos que estas aeronaves entren en

servicio el próximo año, una vez completadas algunas

modificaciones requeridas,” dijo Michael Rousseau, Presidente y Director

Ejecutivo de Air Canada. “Estos ocho, a estrenar, eficientes en combustible y

costosos 737-8s proporcionarán mayor flexibilidad y

capacidad adicional al mismo tiempo que respaldan uno de nuestros objetivos de sostenibilidad

de mitigar las emisiones.”

Últimos

entrevistas en video exclusivas: SITA

Informa Resultados Récord; Futuro del Viaje Aéreo – Entrevista en Podcast y Video

Entrevista con Sumesh Patel, Presidente de SITA Asia Pacífico; Miss

International Queen 2024 (MIQ 2024) – Entrevista con Alisa

Phanthusak, Directora Gerente de Tiffany’s Show Pattaya, Tailandia; 16

Entrevistas en Video HD de Routes Europe 2024 en Aarhus, Dinamarca;

9 Entrevistas en Video HD de Routes Asia 2024 en Langkawi, Malasia;

Standard para Abrir Residencias en Hua Hin y Phuket, Tailandia; Entrevista en

Video con Amar Lalvani, Presidente Ejecutivo;

9 Entrevistas en Video Exclusivas

del Foro de Turismo de la ASEAN

2024

en Vientiane, Laos;

8 Conferencias de Prensa de las NTO en el Foro de Turismo de la ASEAN 2024

en Vientiane, Laos;

13 Entrevistas en Video HD de la World Travel

Market 2023 en Londres, Inglaterra;

5 Entrevistas en Video HD del APG World Connect 2023 en Mónaco, Francia;

y

15 Entrevistas en Video HD de Routes World 2023 en Estambul, Turquía.



Titulares:



Luminara, un SuperYate Ritz-Carlton, para Navegar en Asia Pacífico en 2025-26

Afrijet Nombra a APG como GSA en Sudáfrica

Euros 2024 un Éxito Histórico para Hoteles en Colonia, Alemania

Etihad Airways Aumentará los Vuelos a Boston, EE.UU.; Operará A350 en el Servicio a Toronto

Arabia Saudita Ordena Cuatro Aeronaves de Transporte Multifuncional A330 de Airbus

Ascott Se Convierte en Socio Oficial Global de Hoteles de Chelsea FC; Tomará el Control de los Hoteles del Estadio

Indochina Kajima Recibe Luz Verde para la Construcción de Mandarin Oriental Bai Nom en Vietnam

Rahul Dangwal Se Une a Amora Riverwalk Melbourne; Rob Unson Se Une a Amora Brisbane

Air Canada Firma Acuerdo para Ocho Aeronaves Boeing 737-8

Cebu Pacific Recibe la Séptima Aeronave del Año

SITA Informa Resultados Récord; Futuro del Viaje Aéreo Entrevista con Sumesh Patel, Presidente, SITA Asia Pacífico

Vietnam Airlines Recibe el Primer Airbus A320neo

Marriott Abre el Centésimo Hotel Sheraton en Gran China

Syahreza Ishwara Nombrado Director General de Anantara Koh Yao Yai Resort & Villas en Tailandia

Tiong Nam Hospitality Agrega el Marina en Puteri Harbour, Malasia a su Portafolio

Junta de Turismo de Sabah Firmas Acuerdo de 5 Años con AirAsia

Cebu Pacific Firma MOU Vinculante para 152 Aeronaves Airbus

Turkish Airlines Ampliará la Flota de Carga con Cuatro Boeing 777 Freighters

Zurich Airport Probará Soluciones de Seguridad de Smiths Detection

IATA Informa Datos Globales de Carga Aérea para Mayo de 2024

AirAsia Lanza Vuelos KL – Sihanoukville; Confirma Servicio KL – Labuan Bajo

Cumbre Inaugural sobre la Estacionalidad del Turismo se Celebrará en Routes World 2024 en Baréin

Hahnair Agrega 10 Aerolíneas a la Solución de Billetes HR-169

Aviación: RPK +10.7%, ASK +8.5% y Índice de Ocupación en 83.4% en Mayo de 2024

WFS Abre la Quinta Terminal de Carga en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en España

Cuatro Nombramientos en el Nuevo Hotel Dusit Thani Bangkok

Onyx Abre el Primer Hotel Shama y Apartamentos con Servicio en Malasia

IHG Firma Primer Hotel en Cachemira

AirAsia Malasia Lanzará Vuelos de KL y Kota Kinabalu a Ningbo, China

Hotel Aloft Más Grande del Mundo Nombra a Tan Kim Seng como Director General

AirAsia X Lanzará Vuelos Entre Kuala Lumpur y Nairobi, Kenia

Minor Firma Acuerdo para Rebrand Peace Resort Samui como NH Collection Samui

Thai Airways Reanuda Vuelos a Milán y Oslo

Kylie Minogue Actuará en la Fiesta del 10° Aniversario del Mandarin Oriental Bodrum

Eve Air Mobility Recauda US$94 Millones en Nueva Financiación de Capital

Thai AirAsia Lanza Vuelos Suvarnabhumi – Hat Yai

Jesper Larsen Regresa a Vietnam como Director General del InterContinental Halong Bay Resort

Seis Nombramientos Clave en Ascott

IndiGo Lanza Asistente de Reservas con IA en WhatsApp

Finnair Completa Renovación de Cabina de Larga Distancia

AirAsia Lanzará Vuelos Entre Kuala Lumpur y Chiang Rai, Tailandia

Thai Airways Amplía la Asociación con Amadeus

Airlines del Asia Pacífico Transportaron 27.9 Millones de Pasajeros Internacionales en Mayo

Korean Air Cargo Amplía Programa SAF con Asociación de CEVA Logistics

IHG Firma Primer Hotel Holiday Inn Express en Egipto

Apertura de Reservas de Billetes para World Travel Market 2024 en Londres

Spotnana Mejora el Servicio con Contenido NDC de Sabre

Aeropuerto de Hong Kong Informa Tráfico de Pasajeros y Carga de Mayo

Vuelos en Código Compartido Entre Kuwait y Thai Airways Despegan

Singapore Airlines Extiende Contratos de Manejo de Carga con WFS

IndiGo Duplicará Número de Vuelos entre Mumbai y Jeddah, Arabia Saudita

Se Inaugura el Hotel Courtyard by Marriott Cerca de la Playa Colva en Goa, India

Air Mauritius Se Une a AirAsia Move OTA

LOT Polish Airlines Nombra a APG como GSA en Línea en Arabia Saudita

Onyx Hospitality Expande la Marca Shama Hub a Hangzhou y Hong Kong

Minor se Hace Cargo de la Gestión de un Hotel Emblemático en Bangkok, Tailandia

Singapore Airlines Lanzará Vuelos a Beijing Daxing; Aumentará el Servicio a Beijing Capital

Marriott Abre el Cuarto Hotel Courtyard en Malasia

Momentus Hospitality Nombra a Chow Keng Hai como Director General

Helicóptero Diseñado para Fuerzas Especiales Francesas Comienza Pruebas de Vuelo

Westin Resort Se Abre en Cam Ranh, Vietnam

Compatibilidad de Google Wallet Agregada a la Solución de Llave Digital Vingcard, Acceso Móvil

Cross Firma Nuevo Resort en Construcción en la Isla Batam en Indonesia

Korean Air Aumenta Vuelos Seleccionados a China y Japón

Air Astana Dona Muebles de Aeronaves Recicladas al Aeropuerto de Almaty

Jetstar Asia Reanuda Vuelos entre Singapur y Clark, Filipinas

Sabre Hospitality Mostrará SynXis Concierge.AI en HITEC 2024

St. Regis Resort Se Abre en Al Mouj, Omán

Percy Muncherji y Ron Cusiter Se Unen a Centara Hotels and Resorts de Tailandia

Four Seasons Yachts Revela Detalles de Más Viajes Planeados para 2026

Sabre Mejorará la Estrategia de Distribución y Ventas Minoristas de los Resorts Sun Siyam

Perspectivas Positivas cuando las Aerolíneas del Asia Pacífico Vuelven a la Rentabilidad

SITA Informa una Reducción Continua en el Equipaje Extraviado por la Industria del Transporte Aéreo

SAS Lanza Vuelos Diarios entre Copenhague y Atlanta, EE.UU.

Bélgica Ordena 17 Helicópteros Airbus H145M

AirAsia Reanuda Vuelos Directos entre Kuala Lumpur y Pattaya, Tailandia

Vietnam Airlines Lanza Vuelos entre Saigón y Manila, Filipinas

Korean Air Selecciona Air Incheon como Postor Preferido para el Negocio de Carga de Asiana

Marriott para Expandir Significativamente su Portafolio de Hoteles en Francia

Avianca Reanuda Once Rutas Internacionales

IndiGo Lanzará Vuelos de Durgapur a Bhubaneswar, Bagdogra y Guwahati en India

Vietnam Airlines Continúa la Transformación Digital con el SIA de Amadeus Altea

IHG Firma el Primero Resort Kimpton en Hawái

Cathay Pacific Lanzará Vuelos de Pasajeros entre Hong Kong y Riad, Arabia Saudita

Laurence Neumann Se Une a Gran Melia Nha Trang como DOSM

Miss International Queen 2024 – Entrevista en Video con la Directora General de Tiffany’s Show Pattaya

Frasers Hospitality Amplía la Asociación con Sabre con Retailing SynXis

IHG Firma Resort Holiday Inn en Kufri, India

Charles Szar Se Une a AeroTransCargo como Presidente

El Sector de Viajes y Turismo de Arabia Saudita Continúa Batiendo Récords

Sabre Market Intelligence Revela Ideas Clave sobre las Tendencias de Viajes Salientes de China

Geoff Donaghy, CEO de ICC Sydney, Renuncia

Emirates Lanzará Vuelos Dubai – Seychelles – Madagascar

Pan Pacific Regresa a Yakarta con el Hotel de Lujo Más Alto de la Ciudad

Saudia y Virgin Atlantic Firman Acuerdo de Código Compartido

SalamAir Lanzará Vuelos entre Mascate y Delhi, India

Radisson para Expandir la Marca Red Hotel a Bangkok, Tailandia

Plaza Premium Amplía el Número de Servicios Personalizados en el Aeropuerto de Hong Kong

IndiGo Aumentará los Vuelos de Delhi a Almaty, Taskent y Tbilisi

Vietnam Airlines Se Une a IATA CO2 Connect

Dusit Firma Hotel y Residencias de Marca Dual en Phuket, Tailandia

Jetstar Lanzará Vuelos entre Brisbane y Bangkok, Tailandia

Hong Kong Airlines Lanzará Vuelos a Da Nang, Vietnam

Universidad de Singapur Trabaja con SITA para Mejorar la Experiencia de Viaje Aéreo

Alemania Ordena 38 Helicópteros Airbus H225 para la Bundespolizei

IA para Reducir Desperdicio de Comida en Todos los Hoteles Mandarin Oriental a Nivel Mundial

ITA Airways para Mejorar Infraestructura de Red con SITA Connect Go

Accor Implementará el Sistema Central de Reservaciones en la Nube de Amadeus

Gonzalo Aguilar se Unirá a Minor Hotels como CEO – Europa y América

Cathay Pacific y Singapore Airlines Colaborarán en Iniciativas Sostenibles

Thai AirAsia Lanzará Vuelos entre Bangkok y Tiruchirappalli, India

Minor se Hace Cargo de la Gestión de Dos Hoteles en Sri Lanka

CapitaLand Completa la Adquisición de Standard en Alojamiento Estudiantil en Columbia en los EE.UU.

Singapore Airlines Renueva Acuerdo de Administrador de Espacios y Horarios con Sabre

Austrian Airlines Aumentará los Vuelos a Bangkok, Tailandia

Riyadh Air y Singapore Airlines Explorarán Conectividad Interlineal y Más

Mandarin Oriental Abre Segundo Hotel en Londres, Inglaterra

Mexicana Ordena 20 Aeronaves Embraer E2

Lufthansa Lanza Vuelos entre Múnich y Seattle, EE.UU.

Airbus Mostrará Concepto de Wingman en ILA Berlín

Marriott Resort Se Abre en Lampung, Indonesia

IndiGo y Japan Airlines Acuerdan Códigos Compartidos

Ritz-Carlton Reserve Abre en Isla Ummahat en Arabia Saudita

Norse Atlantic Airways Lanza Vuelos Entre Atenas y Nueva York, EE.UU.

British Airways Abre Salón Renovado en el Aeropuerto de Lagos en Nigeria

Aeropuerto de Hong Kong Informa Aumentos Robustos en Pasajeros y Tráfico de Carga

Marriott Abre Resort de Lujo de la Colección Red en Labuan Bajo, Indonesia

Dusit Amplía Equipo de Desarrollo Senior con Dos Nombramientos Ejecutivos

Hong Kong Airlines Lanzará Vuelos a Taichung, Taiwán

Aviación: RPK Arriba 11%, ASK Arriba 9.6 y Índice de Ocupación en 82.4% en Abril de 2024

Furama Cambiará la Marca del Hotel en Sídney, Australia

Airlines del Asia Pacífico Transportaron 28 Millones de Pasajeros Internacionales en Abril

IHG Firma Dos Hoteles Crowne Plaza en Egipto

IATA Informa Últimos Datos de Carga Aérea

¡Diversión a Gran Velocidad en Dinamarca! Entrevista en Video HD con los Rangers del Mar de Aarhus

Aeropuerto de Lodz (LCJ) en Polonia Central – Entrevista con Robert Makowski, Director Comercial (CCO)

Aeropuertos Groenlandeses – Entrevista con Jens R. Lauridsen, CEO

Aeropuertos de Glasgow (GLA), Southampton (SOU) y Aberdeen (ABZ) – Entrevista con Christopher Tibbett, Director de Aviación

Visita Aarhus – Entrevista con Pia Lange Christensen, CEO

Aeropuerto de Aarhus (AAR) en Dinamarca – Entrevista con Lotta Sandsgaard, CEO

Visita Estonia – Entrevista con Kristina Kästik, Líder del Equipo B2B, en Routes Europe 2024

Airsiders – Entrevista con Antonio Pascale, Director Comercial, en Routes