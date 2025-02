AIADMK, BJP carecen de fuerza para enfrentarse al candidato de Erode East DMK Chandhirakumar: CM de Tamil Nadu Stalin.

El presidente del Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) y el jefe de gobierno de Tamil Nadu, M.K. Stalin, el domingo (2 de febrero de 2025), alegó que el All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (AIADMK) y el Partido Bharatiya Janata (BJP) habían boicoteado la elección parcial del 5 de febrero en la circunscripción electoral de Erode Este porque no tenían la fuerza para enfrentar al candidato del DMK y enfrentarse al pueblo en la circunscripción.

En una declaración en Chennai, afirmó que, dado que no estaban en posición de desafiar al DMK, habían incitado a algunas partes marginales y estaban librando una batalla indirecta en la circunscripción.

Erode (Este) elección parcial 2025 | Campaña tranquila mientras los partidos se centran en el compromiso directo de los votantes

Según él, la gente había identificado correctamente al gobierno del DMK, que había estado trabajando para el beneficio de Tamil Nadu, y al gobierno central liderado por el BJP, que había traicionado al Estado. “Transmitirán su mensaje votando por el ‘Sol Naciente’ en las elecciones”, dijo.

El Sr. Stalin dijo que aunque los partidos de la oposición estaban haciendo una campaña falsa con el fin de dañar la fe de la gente en el gobierno del DMK, los votantes en la circunscripción de Erode Este estaban planteando nuevas demandas ante el gobierno porque el gobierno del ‘Modelo Dravidiano’ ya había cumplido sus demandas.

Erode (Este) elección parcial 2025: Seeman critica al DMK por traicionar a los tamiles

“El gobierno del DMK implementó programas que fortalecieron las unidades textiles y el comercio del distrito de Erode y de la circunscripción de Erode Este. Las mentiras de la oposición serán expuestas”, dijo.

El Sr. Stalin dijo que los líderes y militantes del DMK eran particulares en que el partido debería presentar a su candidato y el Congreso también apoyó su deseo, teniendo en cuenta la situación política actual.

El jefe de gobierno, que no pudo hacer campaña en la circunscripción, dijo que tenía fe en los líderes del DMK y los aliados y solicitó a los votantes que eligieran al candidato del DMK, V.C. Chandhirakumar.

Publicado – 02 de febrero de 2025 02:27 pm IST