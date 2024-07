Ahorre $200 en MacBook Air M3 de 15 pulgadas con 16GB de RAM y 512GB de SSD.

Apple’s popular M3 MacBook Air de 15 pulgadas con un aumento de RAM de 16GB y un SSD de 512GB tiene un descuento de $200 mientras Amazon y B&H compiten en una guerra de precios después del Prime Day.

El precio de $1,499, que está disponible tanto en B&H Photo como en Amazon.com, refleja una rebaja de $200 en el modelo actualizado justo a tiempo para las compras de regreso a clases.

Normalmente $1,699, este modelo de MacBook Air de 15 pulgadas cuenta con una mejora a 16GB de memoria unificada y 512GB de almacenamiento. Ambos son el doble de la cantidad encontrada en la configuración estándar del MacBook Air M3.

En el momento de la publicación, el inventario se está agotando en Amazon a medida que la oferta gana popularidad. B&H actualmente tiene varios colores en stock con envío exprés gratuito dentro de los EE. UU. continentales. Aunque el proceso de pago en línea de B&H está cerrado hasta el atardecer del 21 de julio, puedes agregar la computadora portátil a tu carrito y completar el pedido cuando se reanude el proceso de pago en línea a las 6:45 p.m. hora del Pacífico.

Si eres titular de una tarjeta B&H Payboo, también puedes obtener un reembolso instantáneo del impuesto sobre las ventas en estados elegibles o asegurar financiamiento especial, una ventaja al realizar una compra más grande.

También hay una oferta especial de liquidación que finaliza esta noche en el MacBook Pro de 14 pulgadas M2. Con un precio de $1,499 como el Air M3 mencionado anteriormente, el MacBook Pro de 14 pulgadas ofrece puertos adicionales, incluido HDMI, y un recuento de núcleos GPU más alto en comparación con el Air (16 núcleos en el Pro frente a 10 núcleos en el Air).

El Pro es ligeramente más pesado, sin embargo, y el tamaño de la pantalla de 14.2 pulgadas es más pequeño que la pantalla de 15.3 pulgadas del Air. Encuentra todo lo que necesitas saber en nuestra guía del MacBook Air de 15 pulgadas.

Additional Apple deals going on this weekend

Estamos rastreando las mejores ofertas de Apple durante todo el mes, así que asegúrate de consultar nuestra Guía de Precios de Apple para conocer las mejores ofertas en cientos de productos. Aquí hay solo algunos aspectos destacados que se están ejecutando hoy.