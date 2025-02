Ahorra mucho en M4 MacBook Pro o Mac mini renovados por Apple.

“

Un Mac reacondicionado de Apple cuesta un 15% menos.

Foto: Cult of mac

Ahora se pueden comprar unidades reacondicionadas de MacBook Pro M4 y Mac mini M4 en una amplia gama de configuraciones con ahorros considerables directamente de Apple.

Estas computadoras se lanzaron hace solo unos meses, y las unidades reacondicionadas cuestan hasta un 15% menos que las nuevas.

MacBook Pro M4, Mac mini M4 llegan a la tienda de Apple reacondicionados

El modelo base de 14 pulgadas de MacBook Pro con procesador M4 cuesta $1599, pero no cuando es un reacondicionado. Entonces cuesta $240 menos. Y un modelo base de 16 pulgadas de MacBook Pro con M4 no cuesta $2,499; cuesta $380 menos.

O un modelo base de Mac mini M4 no tiene por qué ser $599 después de $90 de ahorro en un reacondicionado.

Cualquiera que sepa manejar una calculadora puede darse cuenta de que cada una de estas reducciones de precio es del 15%. Ese es el ahorro que se obtiene al comprar un reacondicionado en lugar de una unidad nueva.

Ese es el beneficio. La principal desventaja suele ser una oferta limitada. La tienda de Mac reacondicionados de Apple solo incluye unidades que han sido devueltas a Apple, por lo que no hay garantía de que esté disponible una combinación específica de color, procesador, RAM y almacenamiento.

Pero en cuanto al último MacBook Pro y Mac mini, actualmente hay docenas de configuraciones de ambos en la lista. Visita la página de Mac reacondicionados de Apple para ver todo lo que está disponible.

Asegúrate de leer la reseña de Cult of Mac del Mac mini M4 antes de hacer un pedido, pero (alerta de spoiler) elogia la pequeña pero poderosa computadora. Y la reseña de Cult of Mac del MacBook Pro M4 también estaba llena de elogios sobre el rendimiento.

Los reacondicionados de Apple no son basura vieja

Aunque algunas personas dudan ante la idea de comprar una computadora usada, los Mac reacondicionados de Apple son una apuesta segura. El fabricante de computadoras promete que cada unidad pasa por pruebas completas de funcionalidad, y se realizan las reparaciones necesarias. A menudo no son necesarias, ya que esta también es la forma en que la empresa se deshace de las unidades que los clientes compraron y luego devolvieron en el período de devolución de dos semanas.

Las unidades se limpian y luego se vuelven a empaquetar en cajas nuevas con manuales y cables adecuados.

Hay muchas personas que nunca compran computadoras Apple nuevas. Simplemente esperan a que estén disponibles las unidades reacondicionadas de Apple y se quedan con el ahorro del 15% (o más).