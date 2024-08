Ahorra hasta $600 en el nuevo iPad Pro de Apple con precios récord bajos.

“

Best Buy regresa esta semana con grandes descuentos en el iPad Pro M2 de 11 pulgadas y 12.9 pulgadas, ofreciendo hasta $600 de descuento en modelos seleccionados. No se requiere membresía My Best Buy Plus/Total para ver estos descuentos.

Encontrarás tanto tablets Wi-Fi como celulares en oferta en Best Buy, con un enfoque particular en los modelos de mayor capacidad de 1TB y 2TB. Todas las ofertas enumeradas a continuación representan precios mínimos históricos en cada modelo de iPad Pro, y muchos de ellos actualmente solo se pueden encontrar en Best Buy.

Con ahorros tan significativos, vale la pena considerar la compra de estos iPad Pro de generaciones anteriores para cualquiera que quiera priorizar el ahorro de dinero sobre la propiedad del nuevo iPad Pro M4. Hay algunas diferencias importantes entre las dos generaciones, como el soporte para Apple Pencil Pro del M4 y una nueva opción de pantalla de nano-textura, así que asegúrate de leer sobre cuál funciona mejor para ti en nuestra Guía del Comprador.

iPad Pro de 11 pulgadas

Wi-Fi

Celular

iPad Pro de 12.9 pulgadas

Wi-Fi

Celular

Asegúrate de visitar nuestra Recopilación completa de ofertas para comprar aún más productos y accesorios relacionados con Apple.

