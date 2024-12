Ahorra hasta $200 en el M4 iPad Pro para entrega en Navidad.

Ahorra en el iPad Pro de Apple antes de Navidad.

Se acaba el tiempo para adquirir un iPad Pro M4 con entrega antes de Navidad. Ambos modelos de 11 pulgadas y 13 pulgadas están disponibles con un descuento de hasta $200.

Best Buy tiene el precio más bajo hoy en el iPad Pro 11 pulgadas de Apple M4, que está a $899 para el público en general y a $849 para los miembros Plus. Amazon está igualando el precio de $899, con entrega antes de Navidad en muchos lugares. Mientras tanto, el modelo de 13 pulgadas comienza en $1,099 después de un descuento de $200.

11 pulgadas iPad Pro M4

M4, 256 GB, Cristal estándar, Wi-Fi: $849 con Best Buy Plus o $899 en Amazon (hasta $150 de descuento)

M4, 512 GB, Cristal estándar, Wi-Fi: $1,049 con My Best Buy Plus o $1,099 en Amazon (hasta $150 de descuento)

M4, 1 TB, Cristal estándar, Wi-Fi: $1,449 con cupón en la página en Amazon ($200 de descuento)

M4, 2 TB, Cristal con nano-textura, Wi-Fi: $1,799 en Amazon ($300 de descuento)

13 pulgadas iPad Pro M4

M4, 256 GB, Cristal estándar, Wi-Fi: $1,099 en Amazon o Best Buy ($200 de descuento)

M4, 512 GB, Cristal estándar, Wi-Fi: $1,299 en Amazon o Best Buy ($200 de descuento)

M4, 2 TB, Cristal estándar, Wi-Fi: $2,099 en Amazon o Best Buy ($200 de descuento)

M4, 2 TB, Cristal con nano-textura, Wi-Fi + Cellular, Space Black: $2,399 en Best Buy o Amazon ($200 de descuento)