Ahora puedes solicitar a YouTube que elimine videos de inteligencia artificial falsificando tu rostro o voz.

Con la propagación del contenido de inteligencia artificial, el mes pasado YouTube implementó un cambio de política. Los usuarios ahora pueden solicitar que YouTube elimine el contenido generado por IA que intenta simular su rostro o voz. Esta solicitud se presentaría en el proceso de solicitud de privacidad de YouTube en lugar de solicitar que se elimine porque es engañoso, como lo haría un deepfake. Según las últimas pautas de privacidad de YouTube, solo se pueden considerar reclamos de primera parte para su eliminación con algunas excepciones.

Las excepciones de reclamo de primera parte incluyen solicitudes de eliminación cuando la persona afectada por el contenido de IA es menor de edad, está fallecida o no tiene acceso a una computadora. Y solicitar la eliminación de dicho contenido no garantiza que se elimine incluso si es su apariencia o voz lo que está siendo copiado por el contenido de IA. YouTube advierte que tomará su propia decisión sobre si se eliminará el contenido en función de varios factores.

Estos factores pueden incluir si el contenido está hecho con IA o es sintético, si identifica a una persona específica y si el contenido se considera sátira, parodia o algo más que podría tener valor para el público. YouTube también decidirá si el contenido presenta una característica conocida o pública y si muestra a esa figura involucrada en una actividad “sensible” que incluya comportamiento criminal, cometer un acto violento o respaldar a un candidato político.

Teniendo en cuenta que este año es un año de elecciones en los Estados Unidos, YouTube está muy preocupado por el contenido de IA que muestra a una figura conocida o pública falsamente respaldando a un candidato específico. Si bien no está relacionado directamente con las próximas elecciones, este año ha visto un aumento en videos de IA que simulan la voz e imagen de Donald Trump. Trump podría solicitar que YouTube elimine estos videos.

Si YouTube recibe una queja sobre contenido de IA que se le pide eliminar, dará a la persona que subió el contenido 48 horas para actuar sobre la queja. Si el contenido se elimina antes de que transcurran 48 horas, la queja se cerrará. Si no se elimina dentro de dos días, YouTube revisará la situación. Si se elimina un video, se eliminará por completo de la plataforma y el nombre y la información personal del individuo se eliminarán del título, la descripción y las etiquetas del video.

Si bien los usuarios también pueden difuminar los rostros de las personas en sus videos, hacer que el video sea privado no significa que cumpla con la solicitud de eliminación, ya que un video privado puede revertirse a un video público en cualquier momento. Simplemente etiquetar un video como contenido de IA no significa que no se eliminará si no cumple con las pautas de la comunidad de YouTube.