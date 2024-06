Aguafiestas de WikiLeaks: la saga de Julian Assange

“

Julian Assange ya había estado causando controversia durante varios años cuando, en 2010, el hacker y editor australiano publicó imágenes filtradas de un equipo de un helicóptero estadounidense abatiendo a iraquíes desarmados en una calle de Bagdad.

El video, conocido como Collateral Murder, fue uno de los miles de documentos clasificados del ejército de Estados Unidos que el sitio web WikiLeaks publicó en ese momento. Tanto como cualquier otro, puso a su fundador en un curso de colisión con Estados Unidos que solo esta semana — 14 años después — está alcanzando cierta forma de resolución.

Esta semana Assange salió de la prisión de alta seguridad de Belmarsh en Londres, donde había estado encarcelado desde 2019, luchando contra la extradición a Estados Unidos por cargos de espionaje.

Luego fue llevado a las Islas Marianas del Norte controladas por Estados Unidos en el Pacífico, donde, a cambio de una condena por el tiempo cumplido, se declarará culpable de un cargo de conspiración para obtener y difundir información clasificada. Otros cargos relacionados con la publicación del material han sido retirados.

Assange luego será libre de regresar a su Australia natal, sin cuya paciencia y apoyo diplomático algunos aliados creen que tal vez nunca hubiera visto este día.

A capture from the X account of WikiLeaks of Julian Assange following his release from prison © @WikiLeaks/PA Wire

“Es discutible si esto es una victoria para la libertad o no”, dijo Vaughan Smith, fundador del Frontline Club, el grupo para periodistas en Paddington donde Assange se alojó en los meses en que comenzó a polarizar la opinión global.

En ese momento, sus seguidores lo veían como un valiente guerrero por la libertad de prensa, exponiendo las dobles normas en el corazón del poder. Sus detractores estaban formando una opinión diferente: veían a un peligroso agitador, revelando información sin importar las consecuencias.

Smith, quien ha permanecido como amigo leal, dijo que, de cualquier manera que se mire, Assange ha pasado por una terrible experiencia.

Enfrentando acusaciones de violación en Suecia, que él negó, pasó siete años recluido en la embajada ecuatoriana en Londres, atrayendo apoyo fuera de las puertas de una diversa variedad de celebridades como Pamela Anderson, Lady Gaga y el ex ministro de finanzas griego Yanis Varoufakis.

Una vez que los ecuatorianos se cansaron de él, fue arrestado y enviado a Belmarsh. “Es bastante desalentador la forma en que ha sido obligado a sufrir”, dijo Smith.

Julian Assange, segundo desde la izquierda, y el fundador del Frontline Club, Vaughan Smith, segundo desde la derecha, asisten a una conferencia de prensa en el Frontline Club de Londres el 17 de enero de 2011. Smith dice de Assange: ‘No encaja necesariamente’ © Ben Stansall/AFP/Getty Images

Collateral Murder se publicó en 2010 junto con un tesoro de documentos clasificados del ejército de Estados Unidos relacionados con las guerras de Iraq y Afganistán. Estos fueron obtenidos de Chelsea Manning, la ex analista de inteligencia del ejército de Estados Unidos, quien cumplió siete años de una sentencia de 35 años por su participación en la saga.

Grabadas desde un helicóptero Apache, las imágenes expusieron reglas de combate casuales por parte de las tropas estadounidenses, junto con una relación laxa con la verdad por parte de los comandantes que habían retratado a las víctimas del incidente de 2007 como armadas.

Fue un elemento explosivo en un gran volumen de datos que resultó muy dañino para la reputación del ejército de Estados Unidos. Dos de los 11 civiles muertos eran empleados de la agencia de noticias Reuters.

Al principio, la información de WikiLeaks se publicó en cuidadosa colaboración con los periódicos The Guardian, New York Times, Der Spiegel, El País y Le Monde, redactados para proteger las identidades de las fuentes y el personal involucrado.

Pero más tarde — después de que Assange había tenido desacuerdos con algunos de los periódicos con los que había trabajado, y un hacker alemán había accedido a los archivos — WikiLeaks publicó los documentos en bruto en masa, junto con más de 250,000 cables diplomáticos de Estados Unidos.

Alan Rusbridger, ex editor de The Guardian, dijo que el surgimiento de WikiLeaks, que comenzó en 2006 exponiendo la corrupción en Kenia, marcó el inicio de una “nueva era de transparencia”.

Al mismo tiempo, los periodistas están enfrentando una reacción negativa sostenida a medida que las agencias de inteligencia occidentales actúan con dureza contra cualquiera que tenga acceso a información clasificada.

“La información sobre Iraq y Afganistán necesitaba ser revelada”, dijo Rusbridger. Los cables diplomáticos tuvieron menos impacto, argumentó, en parte porque muchos de ellos eran de lectura “sensata”: “Realmente te hace reconsiderar por qué toda esta información tiene que ser tan secreta.”

Para los estadounidenses, algunos de los lenguajes menos diplomáticos utilizados en los cables dañaron las relaciones con los aliados.

Peor aún, afirmaron que puso en peligro a fuentes que fueron expuestas.

En el momento de la acusación de Assange en 2019, John Demers, entonces principal funcionario de seguridad nacional del departamento de justicia, dijo: “Ningún actor responsable, periodista o de otro tipo, publicaría deliberadamente los nombres de individuos que sabía que eran fuentes humanas confidenciales en zonas de guerra, exponiéndolos a los peligros más graves.”

Julian Assange habla con medios y seguidores desde un balcón de la embajada ecuatoriana en Londres en mayo de 2017 © Luke MacGregor/Bloomberg

Assange perfeccionó sus habilidades como hacker adolescente en Australia, donde también tuvo su primer encontronazo con la ley. Smith dijo que algunos de los problemas posteriores de Assange fueron resultado de ser “diferente”.

Su carácter, así como su trabajo, ha dividido la opinión.

“No necesariamente encaja. De vez en cuando, las personas que son diferentes tienen algo que decir, y los seres humanos tienden a volverse contra ellos”, dijo Smith. Las acusaciones de violación, que han pasado el punto en el que pueden ser procesadas bajo la ley sueca, lo han “disminuido y envenenado en la opinión pública”, agregó.

Otros que conocieron a Assange en el camino fueron menos generosos. Uno lo describió como “un tipo voluble — a veces se comportaba como un CEO, estratégico y eficiente. Otras veces se comportaba como un niño malcriado.”

El juez de distrito del Reino Unido, Michael Snow, quien condenó a Assange en 2019 por no comparecer en libertad bajo fianza en 2012, lo describió como “un narcisista que no puede ir más allá de sus propios intereses egoístas”.

Incluso estando confinado, Assange siguió siendo una fuerza potente, desempeñando un papel tumultuoso en las elecciones estadounidenses de 2016 cuando WikiLeaks publicó un paquete de correos electrónicos del partido Demócrata. Los fiscales federales dijeron que estos fueron originalmente robados por operativos de inteligencia rusos.

Donald Trump, en un principio un seguidor, finalmente también se volvió en su contra.

El tratamiento de Assange durante el proceso de extradición en el Reino Unido también ha sido controvertido. Para los defensores de la libertad de prensa, ha mostrado al Reino Unido en una mala posición, cediendo a los intereses de Estados Unidos.

Nick Vamos, un experto en derecho de extradición, no está de acuerdo. Sugirió que una decisión de la Corte Superior este año de permitir que Assange apelara puede haber sido crucial para asegurar su liberación.

“Nuestras leyes de extradición son generosas en términos de permitir a las personas argumentar diferentes puntos de vista”, dijo. “Eso es lo que al final ha llevado a todos a sentarse a negociar.”

