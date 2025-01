Lee toda la historia en The Auto Wire

Melbourne Road Rager Bits Man’s Finger

Un road rager en el lado este de Melbourne, Australia reportadamente mordió el dedo de otro conductor en otro ataque bizarro. No sabemos si ha sido el estrés de las vacaciones o el hecho de que es un verano caluroso en el Down Under, pero algo empujó a este tipo al borde. Además, la víctima tiene la madura edad de 63 años, lo que hace el crimen aún más impactante.

La víctima conducía de vuelta el 21 de diciembre cuando otro automóvil comenzó a seguirlo de cerca. Todos hemos estado allí y aunque es un escenario molesto, generalmente el que sigue de cerca se va y lo hace a otra persona porque no es personal, incluso si es peligroso.

Pero en este caso, la carretera por la que viajaba la víctima tenía un límite de velocidad reducido gracias a una situación de emergencia y el otro conductor aparentemente sintió que eso no era razonable. Cuando el otro conductor se metió en el siguiente carril y se detuvo junto a la víctima en un semáforo, las cosas se pusieron un poco picantes.

Por eso no nos gusta pararnos ventana a ventana con otro vehículo. Pero entendemos que a los road ragers les encanta hacer ese tipo de cosas.

Un intercambio verbal entre los dos hombres, luego siguieron adelante. El agresor se cruzó delante de la víctima, frenó bruscamente, y se acercó a la ventana del conductor abierta en el coche de la víctima. Ese habría sido un momento excelente para cerrarla.

Después de empujar a la víctima, el road rager mordió el dedo del hombre de 63 años. ¿Quién hace eso? ¿Cuál es el punto? Es como algo que haría un niñito enojado. ¿Es esto lo que le ha pasado a la sociedad? ¿El road rage no es lo suficientemente estúpido como para ahora tener que morder a personas que no manejan como nos gusta?

Después de morder a la víctima, el otro hombre se fue y ahora la policía lo está buscando. Todavía no podemos creer que esto sea una cosa y ciertamente esperamos que no se convierta en una loca nueva tendencia.

