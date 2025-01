Agrego $236 a mi IRA cada mes pero $136 se deducen en tarifas. ¿Me están estafando?

Hay dos puntos a abordar aquí con tu pregunta. El primero es entender cómo se calcula tu tarifa. El segundo es evaluar si sientes que el servicio que estás recibiendo vale la tarifa que estás pagando.

Estos son puntos muy importantes. Después de investigar, es posible que decidas que quieres hacer un cambio. Pero en resumen: no diría que te están engañando.

Calculando la tarifa

Es bueno que revises tu estado de cuenta y prestes atención a la tarifa. Como cualquier otro servicio que uses, debes saber por qué estás pagando.

Puede que veas claramente la cantidad, pero es posible que no te resulte tan obvio cómo se determinó. Tu asesor estaba obligado a informarte sobre esto en el momento en que te convertiste en cliente. Echa un vistazo a la documentación que te dieron. A menos que falte algo, estará detallado. O simplemente llama y pregunta.

Es buena información saber (y entender) tu tarifa. Pero también traigo esto porque de cómo relacionas tu tarifa mensual con el monto de tu contribución mensual. Esto es casi no cómo se determina tu tarifa.

Diferentes tipos de tarifas

La cantidad que pagas a un asesor puede calcularse de varias formas diferentes. A un alto nivel, los asesores pueden ser pagados ya sea por comisión o a través de tarifas. A veces son pagados de ambas formas.

Comisiones. Si tu asesor recibe comisiones de los productos de inversión en los que te coloca, estas se basarían en el monto de tu contribución mensual. Pero rara vez superan el 10% y a menudo son mucho menores. Es altamente improbable que este sea el acuerdo que tienes.

Tarifas. Si tu asesor no recibe comisiones, le pagas en forma de tarifas. Hay varias formas en que las tarifas pueden calcularse. Podría basarse en los activos que manejan para ti, por hora, una tarifa anual fija o una suscripción mensual.

Parece que tu asesor cobra en función de la cantidad de activos que manejan para ti. Por lo general, se establece como un porcentaje anual del saldo de tu cuenta.

Creo que parcialmente porque es el método más popular para calcular tarifas. También se alinea con lo que mi experiencia me dice que es una tarifa común para la firma de servicios financieros que estás utilizando, que compartiste en privado. Si tuviera que apostar, diría que tu tarifa probablemente sea del 1.35%, y que notarás que la tarifa mensual fluctúa según el valor de tu cuenta. Nuevamente, esto se verifica ya sea revisando la documentación o preguntando al asesor.

¿Estoy siendo engañado?

Luego, está la pregunta de si estás recibiendo suficiente valor por esa tarifa. Eso depende de lo que el asesor hace por ti y cuánto vale para ti.

En el mundo de las tarifas porcentuales, el 1% a menudo se considera como referente. Esto haría que el 1.35% sea relativamente alto en comparación y la gente, incluido yo, a menudo se burlaría de ello.

Como cuestión práctica, sin embargo, el 1% normalmente es para cuentas más grandes que $120,000. Si estás recibiendo una planificación financiera completa y mucha comunicación de tu asesor por alrededor de $1,600 al año, estás obteniendo una gran oferta. Si es solo gestión de inversiones y nunca escuchas de ellos, probablemente puedas obtener un servicio comparable en otro lugar por menos.

Próximos pasos

Por supuesto, tampoco se trata de cómo se siente el asesor, sino de cómo te sientes tú. Te recomiendo que tengas una discusión franca con tu asesor. Después de todo, esto no debería ser un gran misterio. El asesor debería articular lo que hacen por ti y tú deberías evaluar ese valor y compararlo con lo que estás pagando. Si estás satisfecho con lo que escuchas y sientes que estás obteniendo un buen valor y no necesitas cambiar nada, genial, al menos lo sabrías. Si no, entonces puedes seguir buscando algo que se ajuste mejor a ti.

Brandon Renfro, CFP®, es un columnista de planificación financiera de SmartAsset y responde preguntas de los lectores sobre temas de finanzas personales e impuestos.

Ten en cuenta que Brandon no es un participante en la plataforma SmartAsset AMP, ni es empleado de SmartAsset, y ha sido compensado por este artículo.

