¿Agitación en Bolivia: ¿Golpe de Estado o no?

Hace 3 horas Por Robert Plummer, BBC News

Cómo se desarrolló el intento de golpe fallido en Bolivia… en 75 segundos

Han pasado más de 40 años desde que Bolivia tuvo que preocuparse por las fuerzas armadas asumiendo el poder.

El país estuvo gobernado casi continuamente por regímenes militares de 1964 a 1982, pero ha sido una democracia desde entonces.

Ahora, el asalto del General Juan José Zúñiga al palacio presidencial en La Paz ha revivido recuerdos de esos tiempos oscuros.

Pero incluso después del arresto del general, persisten las dudas sobre qué tan genuino fue este intento de golpe.

El propio Gen. Zúñiga dijo a los reporteros que los militares habían realizado la intervención a pedido del presidente Luis Arce, quien se encuentra en una lucha ideológica con uno de sus predecesores que ha llevado al gobierno boliviano a un punto muerto.

Según esa visión de los acontecimientos, la perspectiva de un golpe ha permitido al presidente aparecer como un defensor de la democracia y darle un impulso muy necesario en popularidad.

Es una opinión que es tomada en serio por el analista político boliviano Carlos Toranzo, quien le dijo a BBC Mundo: “En este momento hay muy poca claridad sobre si fue un intento de golpe de estado o, notablemente, un espectáculo montado por el propio gobierno”.

El Sr. Toranzo dijo que la revuelta fue “un acto aislado” por parte del Gen Zúñiga.

“No hubo movimiento militar en todos los departamentos o en otras provincias de La Paz. Por lo tanto, este no es un acto institucional de las Fuerzas Armadas”.

El presidente Luis Arce ha emergido victorioso del aparente intento de golpe

El concepto de autogolpe ha sido parte del léxico político latinoamericano durante mucho tiempo.

Las circunstancias siempre difieren, pero el término generalmente se refiere a un presidente en funciones que busca asumir poderes extraordinarios e ilegales, habiéndose visto frustrado por limitaciones democráticas normales.

Ahora la palabra está siendo usada nuevamente. Pero sea cierto o no en este caso, ¿cómo llegamos a este punto?

Bueno, todo se remonta a un momento crucial en la historia reciente de Bolivia: las elecciones presidenciales de 2005, cuando el líder del sindicato de cultivadores de coca Evo Morales llegó al poder.

Hasta entonces, el país había sido gobernado por una élite descendiente de colonizadores europeos, en gran parte en detrimento de la mayoría indígena. Pero tristemente, la mejora en sus condiciones que esperaban como resultado de la elección de Morales nunca llegó realmente.

“Hubo momentos en la presidencia de Evo Morales en los que Bolivia parecía lista para despegar de verdad,” Monica de Bolle, investigadora principal del Instituto Peterson de Economía Internacional en Washington, le dijo a la BBC.

El Sr. Morales actuó de manera decisiva para remodelar Bolivia, nacionalizando los enormes campos de gas del país.

Sirvió dos mandatos como presidente, durante los cuales el precio del gas natural, columna vertebral de la economía del país, estaba al alza. Eso atrajo inversiones, especialmente de China.

Pero luego los precios globales de los productos básicos cayeron, llevando a lo que la Sra. de Bolle describe como “una crisis de balanza de pagos en cámara lenta” que ahora ha alcanzado “un punto crítico”.

Bolivia no se ha quedado sin gas, pero la industria ha entrado en declive porque los gobiernos sucesivos no han podido invertir en ella.

Como resultado, las exportaciones de gas natural han caído en picado, agotando las reservas de divisas del país, mientras que la inflación ha aumentado.

El Sr. Morales, visto aquí en mayo, ahora es un rival de su exaliado Presidente Arce

En 2019, Morales se postuló para un tercer mandato en el cargo, desafiando la constitución, y fue reelegido. Sin embargo, renunció en cuestión de semanas y abandonó el país después de que estallaran protestas callejeras y el jefe del ejército le pidiera que se fuera.

Una administración interina asumió el poder, en lo que los seguidores de Morales denunciaron como un golpe de estado. Pero al año siguiente, su partido de izquierda Movimiento al Socialismo (MAS) volvió al poder, esta vez bajo el presidente Arce.

Ahora, con las siguientes elecciones presidenciales programadas para 2025, Morales está de regreso en Bolivia y determinado a postularse nuevamente, convirtiéndose así en un amargo rival político de Arce.

“La lucha de poder entre los dos está obstaculizando la capacidad del gobierno para hacer cosas que mejoren un poco la situación para la población en general,” dice la Sra. de Bolle.

Eso significa que los principales seguidores del MAS son los más afectados por la parálisis del país – y los oponentes derechistas del partido tienen la oportunidad de desacreditar todo el proyecto político de la izquierda.

La amenaza a la democracia de Bolivia se ha reducido, por ahora, pero no hay fin a la vista para la agitación económica del país.