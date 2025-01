Agentes de ICE preparándose para una “gran operación” en ciudades santuario después de la inauguración de Trump.

El hombre de ICE viene.

Inmigración y Control de Aduanas está preparando para lanzar una “gran operación de m–rda” en ciudades santuario, incluyendo Chicago y Nueva York, inmediatamente después de la inauguración del presidente electo Donald Trump, múltiples fuentes dijeron al Post.

A partir del 21 de enero, se lanzarán “operaciones terrestres” de varios días en ciudades que han servido como refugio para migrantes porque las autoridades locales no cooperan con el gobierno federal en temas de inmigración, dijeron las fuentes.

El barrido masivo probablemente se dirigirá a personas con órdenes de expulsión, según fuentes.

El próximo zar de fronteras de Trump, Tom Homan, ha prometido que las deportaciones masivas comenzarán el Día 1 para enfocarse en inmigrantes ilegales que representan amenazas para el país.

Una fuente dijo que ciertas oficinas de ICE ya han pausado arrestos para abrir espacio en los centros de detención para los objetivos de las redadas próximas.

“No estamos arrestando a nadie y trayéndolos a la custodia, abriendo espacio para lo que pueda suceder la próxima semana”, dijo la fuente.

El ex director de la oficina de ICE en Denver, John Fabbricatore, dijo al Post que tales redadas se detuvieron bajo la administración de Biden, añadiendo que “los hombres y mujeres de ICE esperan poder hacer su trabajo de nuevo”.

Hasta 200 oficiales de ICE serán desplegados para llevar a cabo la operación de Chicago sola, informó el Wall Street Journal el viernes.

Un portavoz de ICE declinó hacer comentarios y remitió al Post a la administración entrante “para cualquier información relacionada con actividades que puedan tener lugar después de la inauguración”.

El equipo de transición de Trump no respondió inmediatamente a la solicitud de comentarios del Post.

En diciembre, Homan dijo a sus seguidores en un evento en Chicago que los arrestos comenzarían en la Ciudad del Viento.

“Chicago está en problemas porque su alcalde es un incompetente y su gobernador también”, dijo Homan.

La oficina del alcalde de Chicago, Brandon Johnson, no respondió inmediatamente a la solicitud de comentarios del Post.

A Homan se le preguntó sobre informes de una “gran redada en Chicago” durante una aparición en Fox News el viernes por la noche y señaló que varias ciudades deberían esperar operaciones de ICE después de la inauguración de Trump.

“Va a ser una gran redada en todo el país”, dijo el próximo zar de fronteras a la presentadora de Fox News Jesse Watters.

“Chicago es solo uno de muchos lugares. Tenemos 24 oficinas de campo de ICE en todo el país. El martes, finalmente, ICE saldrá y hará su trabajo. Vamos a quitarle las esposas a ICE y dejarlos arrestar a inmigrantes criminales. Eso es lo que va a suceder.”

Homan añadió que los agentes de ICE “harán cumplir la ley de inmigración sin disculpas” pero “se concentrarán en los peores primero.”

Sin embargo, advirtió que “nadie está fuera de la mesa”.

Casi 230.000 migrantes han sido alojados en refugios de la ciudad financiados por los contribuyentes desde el inicio de la oleada de migrantes en 2022.

“Si están en el país ilegalmente, tienen un problema”, declaró Homan.

Homan también se reunió recientemente con el alcalde de la Ciudad de Nueva York, Eric Adams, y ambos discutieron las ciudades santuario, la deportación de presuntos criminales migrantes y la ubicación de los más de 320.000 niños migrantes desaparecidos, fuentes informaron previamente al Post.

El próximo zar de fronteras también describió la postura de Adams sobre los problemas como un “giro de 180 grados” desde sus anteriores puntos de vista progresistas sobre la inmigración.

En una entrevista anterior con el Post, Homan prometió no perdonar a las ciudades santuario que protegen a los criminales migrantes ilegales de los federales, amenazando con posibles demandas y acciones para retener la financiación federal de esas áreas del país.

Pero Homan también prometió que ICE bajo la nueva administración hará arrestos en las ciudades santuario por su cuenta, diciendo, “Esperaremos a que salgan de la cárcel, luego iremos a los vecindarios y los atraparemos.”

Junto con las redadas inmediatas de ICE, probablemente habrá cambios rápidos y extensos en la frontera.

La elección de Trump para liderar el Departamento de Seguridad Nacional, la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, testificó durante su audiencia de confirmación en el Senado el viernes que los planes del Día 1 incluyen desechar el programa de entrada en la frontera a través de la aplicación One de CBP de la administración de Biden.

La aplicación ha permitido que 936,500 migrantes programen sus cruces en la frontera, según datos federales.