Agencias de la ONU inician campaña de vacunación contra la polio en Gaza.

Según informa Reuters, Abdul Rahman Abu Al-Jidyan fue el primer caso de polio en Gaza en 25 años. Las agencias de la ONU y los funcionarios de salud locales en la Franja de Gaza están lanzando una campaña ambiciosa para vacunar a 640,000 niños contra la polio. La implementación depende de pausas localizadas en los combates entre las fuerzas israelíes y los combatientes de Hamás, con la primera ventana programada para comenzar el domingo. Para ser efectiva, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que al menos el 90% de los niños menores de 10 años deben ser inmunizados en un corto período de tiempo. La campaña sigue al descubrimiento del primer caso confirmado de polio en 25 años en Gaza, con un experto de la ONU diciendo que es probable que más niños se infecten y que podría haber un brote regional más amplio si el virus no se controla. Una madre, Niveen, se preocupa por su hijo Abdulrahman, quien fue diagnosticado recientemente con polio y quedó parcialmente paralizado en una pierna. Niveen siente una gran culpa por no haber podido darle a su hijo la vacuna contra la polio debido a sus circunstancias y espera desesperadamente que pueda ser llevado fuera de Gaza para recibir tratamiento. Condiciones como la falta de agua potable limpia y aguas residuales sin tratar que fluyen por las calles hacen que las infecciones, como la polio, se propaguen fácilmente. La OMS ha estado trabajando para establecer un programa de vacunación masiva de emergencia desde que se detectó el virus en muestras de aguas residuales en junio. Unicef ha traído recientemente alrededor de 1.3 millones de dosis de la vacuna a través del paso fronterizo de Kerem Shalom y está almacenándolas en frío para mantener su eficacia. La OMS ha llegado a un acuerdo con Israel para pausas limitadas en los combates que permitan la realización del programa de vacunación contra la polio, que comenzará en Gaza central y se extenderá al sur y al norte. Más de 2,000 trabajadores locales están involucrados en el esfuerzo de vacunación. Cada niño debe recibir dos dosis de la vacuna en dos rondas para prevenir la mutación del virus y detener la transmisión. Los médicos en Gaza están realizando pruebas en un laboratorio aprobado por la OMS en Jordania para detectar posibles infecciones de polio en niños. Dr. Hamid Jafari, director de erradicación de la polio de la OMS para el Mediterráneo oriental, advierte que si no se controla el brote, más niños podrían quedar paralizados y el virus podría propagarse a otros países cercanos.