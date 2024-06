Afzal Ansari celebra el éxito de Purvanchal como victoria de las fuerzas “pobres, marginadas y pro-democráticas”

Afzal Ansari, quien ganó el asiento parlamentario de Ghazipur en las recientemente concluida elección de la Lok Sabha, describió el éxito del bloque Alianza Democrática Nacional Inclusiva de la India en la región de Purvanchal en el este de Uttar Pradesh como una victoria de las fuerzas pobres, marginadas y pro democráticas. El Sr. Ansari derrotó a Paras Nath Rai del BJP por 1,24,861 votos.

Ansari añadió que la victoria del Partido Samajwadi (SP) y el Congreso en todo el cinturón de Purvanchal mostró la unidad de la gente a través de líneas de casta y religiosas en contra del “asesinato a sangre fría” de su hermano menor Mukhtar Ansari dentro de la cárcel de Banda.

Él declaró que a pesar de los intentos de los líderes del Bharatiya Janata Party (BJP) de crear una dicotomía hindú-musulmán, su victoria destaca la ola de simpatía que barrió la región tras la muerte del hermano de Ansari.

“Desde líderes locales del BJP llamando directamente a la venganza contra nuestra familia, hasta incluso los principales líderes incluyendo al Primer Ministro Narendra Modi y al Jefe de Gobierno de Uttar Pradesh Yogi Adityanath apuntando indirectamente a mi hermano fallecido llamándolo mafioso, se hicieron todos los intentos. La gente, sin embargo, cruzó líneas de casta y religión para demostrar que él era de hecho un mesías [salvador] que se mantuvo firme contra estos demonios y opresores”, dijo Ansari a The Hindu.

El nombre de Mukhtar Ansari, un ex diputado que había sido elegido cinco veces, dominaba el vocabulario de la campaña en el este de U.P. con los líderes del BJP pidiendo a los votantes que busquen venganza contra el clan Ansari por el asesinato del ex diputado del BJP Krishnanand Rai y el líder del BJP Awadhesh Rai.

“El bulldozer del gobierno de Yogi Adityanath puso fin al goondaraj [reinado de matones] en Uttar Pradesh. Bajo el gobierno del Partido Samajwadi, la mafia operaba con impunidad; desafiando abiertamente la ley desde jeeps abiertos y matando a rivales”, dijo Modi en un mitin en el asiento de la Lok Sabha de Ghosi que incluye la circunscripción de la Vidhan Sabha de Mau Sadar, de donde Abbas Ansari, hijo del fallecido Mukhtar Ansari, es diputado. Mukhtar Ansari representó el asiento entre 1996-2022, pasando el testigo a su hijo.

“El BJP perdió no solo Ghazipur, donde desplegaron todo el mecanismo administrativo para derrotarme, sino también perdió los vecinos Chandauli, Salempur, Ballia, Janupur y Ghosi. En todos estos asientos, 50,000 a 1,00,000 votos se trasladaron a favor del bloque de INDIA debido a la simpatía por mi difunto hermano que fue asesinado en la cárcel”, dijo Ansari, quien ganó su tercera batalla de la Lok Sabha desde Ghazipur.

En Ballia, Sanatan Pandey del SP ganó por 43,384 votos contra el hijo del ex Primer Ministro Chandra Shekhar, Neeraj Shekhar, mientras que en Chandauli, el SP Virendra Singh derrotó al líder del BJP y Ministro de la Unión Mahendra Nath Pandey por 21,565 votos y en Ghosi, el candidato del SP Ajay Rai ganó por 1,62,943 votos contra Arvind Rajbhar. La familia Ansari ejerce influencia en la región de Varanasi y Ghazipur de Purvanchal.

Mukhtar Ansari, un ex diputado que fue elegido cinco veces, murió de un ataque al corazón en la noche del 28 de marzo, horas después de ser llevado de urgencia al Colegio Médico Rani Durgawati en el distrito de Banda, según el gobierno de U.P. Su familia había alegado que el ex diputado había sido “envenenado” en la cárcel. Mr. Ansari, el ex diputado de cinco veces, enfrentó más de cinco docenas de casos y ha estado languideciendo en la cárcel desde 2005.