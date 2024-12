Afrontando una era de crecimiento lento

“

¿Ha llegado a su fin el rápido crecimiento económico en los países de altos ingresos del mundo? Si es así, ¿marcó la explosión de la economía de la burbuja en 2007 el punto de inflexión? De manera alternativa, ¿estamos al inicio de una nueva era de crecimiento rápido impulsado por la inteligencia artificial? Las respuestas a estas preguntas probablemente moldearán el futuro de nuestras sociedades, ya que las economías estancadas explican en parte nuestra amarga política.

¿Cómo se ve entonces el registro y en qué medida dependió de oportunidades irrepetibles? Aquí me centraré en el Reino Unido, como uno de varios países que luchan por recuperar dinamismo. De hecho, el Reino Unido ha sido relativamente poco dinámico desde la segunda guerra mundial. Sin embargo, según el Conference Board, el PIB real per cápita del Reino Unido aumentó un 277 por ciento entre 1950 y 2023. En el mismo período, el PIB real per cápita de Estados Unidos aumentó un 299 por ciento, el de Francia un 375 por ciento, el de Alemania un 501 por ciento y el de Japón un 1,220 por ciento. Cumulativamente, los estándares de vida se han transformado.

Sin embargo, muchas personas se sienten miserables. Parte de la explicación de esto es que las tasas de crecimiento han estado disminuyendo. Fueron más rápidos entre 1950 y 1973, la era de la recuperación de posguerra, menores entre 1973 y 2007 y aún más bajos entre 2007 y 2023. Llama la atención que este último período fue el primero en el que el crecimiento en Estados Unidos tanto en el PIB per cápita como en la producción por hora fue superior al de Francia, Alemania, Japón y el Reino Unido. Sin embargo, el nivel de crecimiento en la producción por hora en Estados Unidos fue más bajo que en períodos anteriores.

El “milagro” del crecimiento posterior a 1945, especialmente en Europa continental y Japón, fue único. Fue impulsado por las oportunidades ofrecidas por la reconstrucción de posguerra, por la economía de consumo masivo creada por Estados Unidos en el medio siglo anterior, por una mayor integración económica renovada, sobre todo la liberalización del comercio, y por una economía de alta empleabilidad y alta inversión respaldada por mejores políticas macroeconómicas y mayor confianza empresarial. También fue significativa la guerra fría, que llevó a Estados Unidos al mundo de forma permanente, en contraste con su desastrosa desvinculación de la aún devastada Europa de los años veinte.

Para muchas de las economías de altos ingresos actuales, el auge de la posguerra fue un éxito incomparable. Esto también fue cierto para el Reino Unido, aunque su economía creció mucho más lentamente que la de sus vecinos europeos. Las tasas de crecimiento se frenaron bastante a partir de principios de los años setenta, pero menos en Estados Unidos y el Reino Unido. La explicación plausible es que para entonces las grandes oportunidades ya se habían explotado. A partir de los años ochenta, se encontraban en Asia emergente, cuyas economías se deleitaron con oportunidades de crecimiento antes disfrutadas por Japón y Corea del Sur. China fue el ejemplo sobresaliente de tal éxito.

Tecnologías nuevas continuaron siendo creadas, en particular aquellas de la revolución digital. Pero el argumento de Robert Gordon, en su obra maestra The Rise and Fall of American Growth, de que ha habido una marcada disminución en la tasa general de progreso tecnológico en comparación con su alcance y escala antes de la segunda guerra mundial, es convincente. Otra razón para la disminución general de la productividad es el creciente papel de servicios intensivos en trabajo, en los que la productividad es difícil de aumentar.

También ha habido impulsos inevitablemente transitorios al crecimiento en los siglos XX y XXI. Uno fue el aumento de la participación laboral femenina. Otro fue el movimiento universal hacia años de educación más largos, en especial la educación terciaria. Otro más fue el descenso de las tasas de dependencia en general, a medida que los “baby boomers” ingresaban a la fuerza laboral. El Reino Unido se benefició también de la membresía en la UE, la cual luego desechó ligeramente.

Otro impulso transitorio, en particular para las finanzas públicas del Reino Unido, provino de la inflación, la cual ayudó a eliminar la carga de la deuda pública acumulada durante la guerra. El sector público del Reino Unido también disfrutó del beneficio de los ingresos del petróleo del Mar del Norte y las ganancias de la privatización, ambos consumidos. Desafortunadamente, el impacto de la crisis financiera y la pandemia luego hizo que la deuda pública volviera a subir, aunque no cerca de los picos de 1945.

Un último impulso único vino del crecimiento explosivo del sector financiero en el que el Reino Unido jugó un papel más que completo. Como argumenté el 5 de noviembre, la burbuja financiera “no solo exageró el tamaño sostenible del sector financiero, sino que también exageró el tamaño sostenible de una serie de actividades auxiliares”. Esto, nuevamente, es irrepetible, o al menos así se espera.

Entonces, ¿qué nos depara el futuro? ¿Es la lentitud posterior a 2007 la norma para las antiguas economías de altos ingresos, excepto, quizás, Estados Unidos? Afortunadamente, existen algunas nuevas oportunidades. Una de ellas es alcanzar a Estados Unidos, como ocurrió en los años cincuenta y sesenta. Para el Reino Unido, otra oportunidad es elevar los ingresos rezagados de las regiones “olvidadas”. Otra posibilidad es volver a la unión aduanera y al mercado único de la UE. Pero el Reino Unido podría, en cambio, buscar ser el país favorito de Donald Trump. Para la UE, la oportunidad radica en implementar el informe Draghi en su totalidad.

Sin embargo, lo que aguarda a la mayoría de estas economías, ciertamente incluido el Reino Unido, es manejar la carga de un mayor gasto público, en especial en defensa y en la población anciana. Los responsables de políticas también deberán implementar reformas económicas destinadas a fomentar la competencia, la innovación y la inversión. En el Reino Unido, se debe fomentar un ahorro sustancialmente mayor. La política también deberá centrarse en fomentar la inmigración de personas cualificadas.

No debemos menospreciar que la inteligencia artificial aumentará la productividad sin destruir los ecosistemas de información en los que dependemos. El crecimiento debe ser sostenible, tanto ecológica como políticamente.

La desaceleración del crecimiento es una gran característica de nuestra era. Debe ser un foco para la política.

