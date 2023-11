África subsahariana sufre por falta de energía

Nov. 9—The global need for American liquefied natural gas, highlighted by increase in powerless populations in Sub-Saharan Africa

Nov. 9—Con 775 millones de personas en el mundo sin electricidad, la necesidad de mucho más gas natural licuado estadounidense es evidente. Leer más.

But the aftermath of the pandemic, Russia’s attempted takeover of Ukraine and a rapidly developing but still not fully realized American LNG production and trans-oceanic transportation network saw the number of powerless people in Sub-Saharan Africa increase by 20 million last year.

Pero las consecuencias de la pandemia, el intento de Rusia de tomar el control de Ucrania y una red de producción de LNG estadounidense en desarrollo acelerado pero aún no totalmente realizada, hicieron que el número de personas sin poder en el África subsahariana aumentara en 20 millones el año pasado. seguir leyendo.

Odessa oilman Kirk Edwards and Waco economist Ray Perryman say there is no easy answer, but the need is so powerful that the energy industry is inexorably moving to meet it.

El petrolero de Odessa, Kirk Edwards, y el economista de Waco, Ray Perryman, afirman que no hay una respuesta fácil, pero la necesidad es tan poderosa que la industria energética está inexorablemente avanzando para satisfacerla. Leer más.

“The math is simple,” Edwards said. “The world that does not have easy energy availability is growing faster than the areas that do.

“El cálculo es simple”, dijo Edwards. “El mundo que no tiene fácil disponibilidad de energía está creciendo más rápido que las áreas que sí lo tienen. seguir leyendo.””

“The emphasis should be on getting that natural gas to the areas of the world that don’t have access now and introducing them to its benefits,” Edwards said. “Just think about having a light bulb, having something to heat and cook your food with and having something to refrigerate your food with and provide needed safety and health benefits.

“El énfasis debería estar en llevar ese gas natural a las áreas del mundo que actualmente no tienen acceso e introducirlos en sus beneficios”, dijo Edwards. “Solo piensa en tener una bombilla, tener algo para calentar y cocinar tu comida y tener algo para refrigerar tu comida y brindar los beneficios necesarios de seguridad y salud. Leer más.

“The topics are endless on what a stable energy supply has done and will continue to do for this world.”

“Los temas son interminables en lo que una fuente de energía estable ha hecho y seguirá haciendo por este mundo”. Leer más.

The Paris-based International Energy Agency says the numbers of people without power are 15.3 percent in Tanzania, 14.4 in Nigeria, 14.2 in Sierra Leone, 13.1 in Burkina Faso, 10.8 in the Central African Republic, 9.8 in Malawi and Liberia, 6.5 in Burundi, 6.4 in Chad and 5.1 in South Sudan with the total having risen by 20 million in 2022.

La Agencia Internacional de Energía con sede en París dice que el número de personas sin energía es del 15,3 por ciento en Tanzania, el 14,4 en Nigeria, el 14,2 en Sierra Leona, el 13,1 en Burkina Faso, el 10,8 en la República Centroafricana, el 9,8 en Malawi y Liberia, el 6,5 en Burundi, el 6,4 en Chad y el 5,1 en Sudán del Sur, con un aumento total de 20 millones en 2022. seguir leyendo.

Perryman said the increase “reverse a decade of progress and puts the total almost back to its peak.”

Perryman dijo que el aumento “revierte una década de progreso y casi devuelve el total a su punto máximo”. Leer más.

“The major contributing factor is the pandemic and its fallout with the Russian invasion of Ukraine causing further issues,” Perryman said. “The number is enormous. representing over twice the number of people in the U.S. and 9.6 percent, almost one in 10, of the world’s population.

“El factor contribuyente principal es la pandemia y sus consecuencias, con la invasión rusa de Ucrania causando problemas adicionales”, dijo Perryman. “El número es enorme. representando más del doble de personas en los Estados Unidos y el 9,6 por ciento, casi uno de cada 10, de la población mundial”. seguir leyendo.

“Prior to the pandemic utilities were investing in grid development and upgrades and installations of solar home systems were contributing to improving access. However, as the pandemic snarled supply chains and fuel prices rose, progress stalled as utilities in Sub-Saharan countries prioritized keeping prices to customers lower over increased investment in new infrastructure, slowing grid improvements. In addition solar systems became more expensive.

“Antes de la pandemia, las empresas de servicios públicos estaban invirtiendo en el desarrollo y la actualización de la red y las instalaciones de sistemas solares en el hogar estaban contribuyendo a mejorar el acceso. Sin embargo, a medida que la pandemia hizo que las cadenas de suministro se enredaran y los precios del combustible subieran, el progreso se estancó, ya que las empresas de servicios públicos en los países del África subsahariana priorizaban mantener los precios más bajos para los clientes en lugar de aumentar la inversión en nueva infraestructura, lo que ralentizaba las mejoras en la red. Además, los sistemas solares se volvieron más costosos. Leer más.

“The inevitable result was an increase in the number of people who don’t have reliable access to electricity.”

“El resultado inevitable fue un aumento en el número de personas que no tienen acceso confiable a la electricidad”. Leer más.

Perryman said most electrical generation in the region uses fossil fuels.

Perryman dijo que la mayoría de la generación eléctrica en la región utiliza combustibles fósiles. Leer más.

“While home solar systems are part of the solution, access to reliable and affordable power is essential to the economic development of emerging nations,” he said. “Economic growth in turn is essential to reducing the extreme poverty that many people face.

“Si bien los sistemas solares para el hogar son parte de la solución, el acceso a energía confiable y asequible es esencial para el desarrollo económico de las naciones emergentes”, dijo. “A su vez, el crecimiento económico es esencial para reducir la extrema pobreza que enfrentan muchas personas. Leer más.

“At the same time, progress toward climate goals is needed. The result is the difficult challenge of how to increase access to power while avoiding worsening emissions. Some existing and emerging renewable and storage technologies can potentially help, but not at the scale that’s needed.”

“Al mismo tiempo, se necesita progresar hacia los objetivos climáticos. El resultado es el desafío difícil de cómo aumentar el acceso a la energía evitando empeorar las emisiones. Algunas tecnologías de energías renovables y de almacenamiento existentes y emergentes pueden ayudar potencialmente, pero no en la escala necesaria”. Leer más.

Perryman said natural gas has much lower emissions than many other options and LNG provided by the American energy industry will be part of the solution.

Perryman dijo que el gas natural tiene emisiones mucho más bajas que muchas otras opciones y el gas natural licuado proporcionado por la industria energética estadounidense será parte de la solución. Leer más.

“LNG access of course requires significant investment in regassification capabilities in Africa and other emerging areas, but it is rapidly reaching a point where the economics work,” he said. “The development of the LNG market helps countries around the globe and it will be a major part of the global energy future.”

“Por supuesto, el acceso al gas natural licuado requiere una inversión significativa en capacidades de regasificación en África y otras áreas emergentes, pero está alcanzando rápidamente un punto en el que la economía funciona”, dijo. “El desarrollo del mercado de gas natural licuado ayuda a los países de todo el mundo y será una parte importante del futuro energético global.” Leer más.