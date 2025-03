Afganos escondidos en Pakistán viven con miedo a la deportación forzada.

Azadeh Moshiri y Usman Zahid

Noticias de la BBC, Islamabad

BBC

“El padre de Nabila sirvió en el ejército afgano y su familia teme ser deportada de regreso a Afganistán

“Tengo miedo”, solloza Nabila.

La vida de la niña de 10 años se limita a su hogar de un dormitorio en Islamabad y a la carretera de tierra afuera. Desde diciembre no ha ido a su escuela local, cuando decidió que ya no aceptaría a afganos sin un certificado de nacimiento paquistaní válido. Pero incluso si pudiera ir a clases, Nabila dice que no lo haría.

“Un día que estuve enferma, escuché que la policía vino buscando a niños afganos”, llora, mientras nos cuenta que la familia de su amiga fue enviada de vuelta a Afganistán.

Nabila no es su nombre real – todos los nombres de afganos citados en este artículo han sido cambiados por su seguridad.

La capital de Pakistán y la ciudad vecina de Rawalpindi están presenciando un aumento en deportaciones, arrestos y detenciones de afganos, según la ONU. Estima que más de la mitad de los tres millones de afganos en el país son indocumentados.

Los afganos describen una vida de miedo constante y redadas policiales casi diarias en sus hogares.

Algunos dijeron a la BBC que temían ser asesinados si regresaban a Afganistán. Estos incluyen familias en un programa de reasentamiento de EE. UU., que ha sido suspendido por la administración Trump.

Pakistán está frustrado por lo prolongado que están tomando los programas de reubicación, dice Philippa Candler, la representante de la Agencia de la ONU para los Refugiados en Islamabad. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) dice que 930 personas fueron enviadas de regreso a Afganistán en la primera mitad de febrero, el doble de la cifra de dos semanas antes. Al menos el 20% de los deportados de Islamabad y Rawalpindi tenían documentación de la Agencia de la ONU para los Refugiados, lo que significa que fueron reconocidos como personas necesitadas de protección internacional.

Hamed afirma que las llamadas a la agencia de refugiados de la ONU no son respondidas.

Pero Pakistán no es parte de la Convención de Refugiados y ha dicho anteriormente que no reconoce a los afganos que viven en el país como refugiados. El gobierno ha dicho que sus políticas están dirigidas a todos los extranjeros ilegales y se acerca una fecha límite para que se vayan. Esa fecha ha fluctuado pero ahora está fijada para el 31 de marzo para aquellos sin visas válidas y el 30 de junio para aquellos con cartas de reasentamiento.

Muchos afganos están aterrorizados en medio de la confusión. También dicen que el proceso de visa puede ser difícil de navegar. La familia de Nabila cree que solo tienen una opción: esconderse. Su padre Hamid sirvió en el ejército afgano, antes de la toma del poder por parte de los talibanes en 2021. Se derrumbó en lágrimas describiendo sus noches sin dormir.

“He servido a mi país y ahora soy inútil. Ese trabajo me ha condenado”, dijo.

Su familia está sin visas y no está en una lista de reasentamiento. Nos dicen que sus llamadas telefónicas a la agencia de refugiados de la ONU no son respondidas.

La BBC se ha puesto en contacto con la agencia para hacer comentarios.

El gobierno talibán ha dicho anteriormente a la BBC que todos los afganos deberían regresar porque podrían “vivir en el país sin temor alguno”. Afirma que estos refugiados son “migrantes económicos”.

Pero un informe de la ONU en 2023 puso en duda las garantías del gobierno talibán. Encontró que cientos de ex funcionarios gubernamentales y miembros de las fuerzas armadas fueron presuntamente asesinados a pesar de una amnistía general.

Las garantías del gobierno talibán son de poca tranquilidad para la familia de Nabila, por lo que eligen huir cuando las autoridades están cerca. Los vecinos se ofrecen refugio mutuamente, mientras todos tratan de evitar regresar a Afganistán.

La ONU contó 1,245 afganos arrestados o detenidos en enero en todo Pakistán, más del doble que en el mismo período del año pasado.

Nabila dice que los afganos no deberían ser expulsados. “No saquen a los afganos de sus hogares, no estamos aquí por elección, estamos obligados a estar aquí.”

Hay un sentimiento de tristeza y soledad en su hogar. “Tenía una amiga que estaba aquí y luego fue deportada a Afganistán”, dice la madre de Nabila, Maryam.

“Ella era como una hermana, una madre. El día en que nos separamos fue un día difícil.”

Le pregunto a Nabila qué quiere hacer cuando sea mayor. “Modelar”, dice, mirándome seriamente. Todos en la habitación sonríen. La tensión se disipa.

Su madre le susurra que hay muchas otras cosas que podría ser, una ingeniera o una abogada. El sueño de Nabila de modelar es uno que nunca podría perseguir bajo el gobierno talibán. Con sus restricciones en la educación de las niñas, las sugerencias de su madre también resultarían imposibles.

Una nueva etapa

Pakistán tiene un largo historial de acoger a refugiados afganos. Pero los ataques transfronterizos han aumentado y avivado la tensión entre los dos vecinos. Pakistán les echa la culpa a los militantes con base en Afganistán, algo que el gobierno talibán niega. Desde septiembre de 2023, año en que Pakistán lanzó su “Plan de Repatriación de Extranjeros Ilegales”, 836.238 individuos han sido devueltos a Afganistán.

En medio de esta fase actual de deportaciones, algunos afganos están siendo retenidos en el campamento Haji en Islamabad. Ahmad estaba en las etapas finales del programa de reasentamiento de Estados Unidos. Nos cuenta que cuando el presidente Donald Trump lo suspendió para revisión, extinguía la “última esperanza” de Ahmad. La BBC ha visto lo que parece ser su carta de empleo por un grupo cristiano occidental en Afganistán.

Los afganos han protestado contra la suspensión del programa de reasentamiento de EE. UU.

Hace unas semanas, mientras estaba de compras, recibió una llamada. Su hija de tres años estaba al teléfono. “Mi bebé llamó, ven baba, la policía está aquí, la policía vino a nuestra puerta”, dice. La extensión de visa de su esposa aún estaba pendiente, y ella estaba ocupada suplicando con la policía.

Ahmad corrió a casa. “No podía dejarlos atrás”. Dice que se sentó en una furgoneta y esperó horas mientras la policía continuaba con sus redadas. Las esposas e hijos de sus vecinos seguían llegando al vehículo. Ahmad comenzó a recibir llamadas de sus maridos, rogándole que cuidara de ellos. Ya habían escapado al bosque.

Su familia estuvo retenida durante tres días en “condiciones inimaginables”, dice Ahmad, quien afirma que solo les dieron una manta por familia, y un pedazo de pan por día, y que les confiscaron los teléfonos. El gobierno paquistaní dice que garantiza que “nadie sea maltratado o acosado durante el proceso de repatriación”.

Intentamos visitar el interior del campamento Haji para verificar el relato de Ahmad, pero las autoridades nos negaron la entrada. La BBC se acercó al gobierno paquistaní y a la policía para una entrevista o declaración, pero no se hizo disponible nadie.

Esta mujer asegura que su hermana ha sido detenida en el campamento Haji en Islamabad

Asustadas de ser detenidas o deportadas, algunas familias han optado por salir de Islamabad y Rawalpindi. Otros nos cuentan que simplemente no pueden permitírselo.

Una mujer asegura que estaba en las etapas finales del esquema de reasentamiento de EE. UU. y decidió mudarse con sus dos hijas a Attock, a 80 km al oeste de Islamabad. “A duras penas puedo comprar pan,” dice.

La BBC ha visto un documento que confirma que tuvo una entrevista con la OIM a principios de enero. Ella afirma que su familia sigue presenciando casi a diario redadas en su vecindario.

Un portavoz de la embajada de EE. UU. en Islamabad ha dicho que está en “estrecha comunicación” con el gobierno de Pakistán “sobre el estado de los ciudadanos afganos en las vías de reasentamiento en EE. UU.”.

Fuera de las puertas del campamento Haji, una mujer espera. Nos dice que tiene una visa válida pero que la de su hermana ha expirado. Su hermana ahora está siendo retenida dentro del campamento, junto con sus hijos. Los oficiales no le permitieron visitar a su familia, y está aterrorizada de que sean deportados. Comienza a llorar, “Si mi país fuera seguro, ¿por qué vendría aquí a Pakistán? Y ni siquiera aquí podemos vivir en paz”.

Señala a su propia hija que está sentada en su automóvil. Ella era cantante en Afganistán, donde una ley afirma que las mujeres no pueden ser escuchadas hablando fuera de sus hogares, mucho menos cantando. Me giro hacia su hija y le pregunto si todavía canta. Ella mira fijamente. “No.”

