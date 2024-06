Afganistán celebra histórica victoria sobre Australia en la Copa del Mundo de T20

Los afganos han estado celebrando la sorprendente victoria de su país sobre Australia en la Copa del Mundo de T20 en las Indias Occidentales. Imágenes de la ciudad de Khost cerca de la frontera con Pakistán mostraron a cientos de personas celebrando en las calles. Fue la primera vez que Afganistán triunfó sobre la superpotencia del cricket, y aún más sorprendente dado que a principios de siglo, el país ni siquiera tenía un equipo nacional. Recogiendo el premio al jugador del partido, Gulbadin Naib de Afganistán dijo: “Es un gran momento, no solo para mí, sino para mi nación, mi gente”. Mientras tanto, el capitán Rashid Khan dijo que la victoria dará “tanta esperanza a la gente de vuelta en casa”. “El cricket es la única fuente de felicidad en casa, todos lo saben”, dijo. La primera partida de cricket registrada en Afganistán tuvo lugar en 1839 cuando las tropas imperiales británicas se tomaron un descanso de la Guerra Anglo-Afgana para jugar en Kabul. Sin embargo, no fue hasta mediados de la década de 1990 que el cricket realmente empezó a arraigar en Afganistán, cultivado por afganos que habían estado en campos de refugiados en Pakistán y regresaron a su lugar de nacimiento con pasión por el juego. La Afghan Cricket Board (ACB) se estableció en 1995, un año antes de que los talibanes comenzaran su primer mandato en el poder. El equipo nacional se estableció después de que los talibanes fueran derrocados por la invasión liderada por Estados Unidos en 2001 y se convirtió en miembro del Consejo Internacional de Cricket (ICC) en 2017. El equipo juega luciendo la bandera negra, roja y verde en lugar de la bandera blanca adoptada por el gobierno talibán del país después de que volviera al poder en 2021. Juegan partidos en casa en los Emiratos Árabes Unidos bajo un acuerdo de cinco años. Muchos países no reconocen al gobierno talibán, que ha restringido la capacidad de las mujeres afganas de trabajar, aprender y salir en público. Sin embargo, en enero, el presidente chino Xi Jinping aceptó las credenciales del representante designado por los talibanes de Afganistán. Los talibanes también designaron a su propio jefe de la ACB, Naseeb Khan, después de tomar el poder. Las restricciones del país hacia las mujeres han llevado a que el equipo nacional sea boicoteado por algunos países. En marzo, Australia se retiró de una serie de tres partidos que estaba programada para tener lugar en los Emiratos Árabes Unidos en agosto, la tercera vez que rechazaba jugar contra Afganistán. Cricket Australia dijo que la recomendación del gobierno era que las condiciones para las mujeres y niñas afganas “están empeorando”, pero dijo que Australia jugaría contra Afganistán en torneos. La jugadora de cricket Firooza Afghan, quien al igual que la mayoría del equipo femenino del país obtuvo una visa de emergencia para Australia después de que los talibanes llegaran al poder, publicó su reacción a la victoria de Afganistán. “Felicitaciones a todos los afganos. Hicieron historia. Sean felices, celebren. Ahora el mundo es suyo,” escribió después de la victoria. “Mismo país, mismo deporte, mismo talento, mismo objetivo, misma habilidad, pero no puedes jugar porque eres mujer,” añadió. El equipo de Rashid Khan ahora está firmemente de nuevo en la contienda para alcanzar las semifinales de la Copa del Mundo de T20 y se enfrentará a Bangladesh en su último juego de la Super 8s (martes, 00:30 GMT).