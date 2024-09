Afganistán 3 años después: Muchos siguen en el limbo, sintiéndose decepcionados

Tres años después de la retirada caótica y mortal de Estados Unidos de Afganistán, muchos evacuados y aliados siguen en el limbo.

Miles de personas evacuadas del país están atascadas en una acumulación de inmigración que les deja sin una manera permanente de quedarse en los EE. UU.

Aquellos que trabajaron con el ejército de EE. UU. en Afganistán, que ahora está bajo el gobierno de los talibanes, enfrentan obstáculos significativos y un plazo aplastante para asegurar una visa hacia los EE. UU.

“Es el Día de la Marmota. Las cosas que importaban hace tres años todavía importan. La gente todavía no está siendo evacuada. La gente no tiene estatus permanente aquí. … No hay dinero. Todas las pequeñas organizaciones sin fines de lucro que surgieron, se han quedado sin dinero”, dijo Joseph Azam, presidente de la Fundación Afghan-American, a The Hill.

La retirada logró evacuar a aproximadamente 80,000 personas que trabajaron con los EE. UU. en Afganistán, la mayor operación de este tipo desde que los EE. UU. salieron de Vietnam.

Pero cuando el último vuelo despegó el 30 de agosto de 2021, se quedaron aproximadamente 100,000 más. Es un grupo que incluye antiguos intérpretes militares, aquellos que trabajaron en esfuerzos de democracia y derechos civiles de los EE. UU. y otros vulnerables bajo el gobierno talibán.

Las diferentes comunidades están unidas por el mismo sentimiento: Estados Unidos no ha cumplido su promesa con los aliados afganos.