AfD abraza la deportación masiva de migrantes a medida que se acerca la elección en Alemania.

El extremismo de derecha en Alemania está en un estado de ánimo optimista. El sábado, mientras se desarrollaba su conferencia en la ciudad oriental de Riesa, en Sajonia, Alternative für Deutschland (AfD) delineó ambiciones para cerrar las fronteras de Alemania, reanudar la compra de gas ruso y, en efecto, desmantelar la UE. Los medios alemanes informaron que el manifiesto acordado por el partido incluye planes para abandonar el acuerdo climático de París, salir de la moneda Euro y crear una nueva confederación de estados. La líder de AfD, Alice Weidel, incluso abrazó públicamente el término “remigración” -una palabra que comúnmente se entiende como el “retorno” masivo o la deportación de personas con antecedentes migratorios. Miles de manifestantes anti-AfD invadieron las calles en Riesa el sábado, buscando obstaculizar el acceso al lugar de la conferencia. Cuando Alice Weidel finalmente subió al escenario, describió a los activistas afuera como una “turba de izquierda”. Y, ante un salón de conferencias lleno de delegados entusiasmados, habló de “repatriaciones a gran escala”. “Y tengo que ser honesta con ustedes: si se va a llamar remigración, entonces eso es lo que será: remigración”, dijo. Es un cambio sorprendente en comparación con hace solo un año, cuando intentó distanciarse de un escándalo que se centraba en el concepto altamente controvertido. Hubo manifestaciones anti-AfD en todo el país después de que se diera a conocer que destacadas figuras del partido estaban entre los asistentes a una reunión en la que supuestamente se discutió sobre “remigración” con Martin Sellner, un activista de extrema derecha austriaco con un pasado neonazi. Sellner ha escrito sobre “reintegrar” solicitantes de asilo, algunos extranjeros con derechos de residencia y ciudadanos “no asimilados”. Una palabra de moda en la extrema derecha europea, algunos afirman que a los residentes legales no se les obligaría a irse. Los críticos dicen que “remigración” es simplemente un eufemismo para un plan de deportación en masa abiertamente racista. Sin embargo, la decisión de Alice Weidel de acuñar personalmente el término, semanas antes de una elección federal anticipada, demuestra el creciente radicalismo y la confianza de su partido. También prometió derribar parques eólicos a los que llamó “molinos de vergüenza”, abandonar el sistema de asilo de la UE y “expulsar” profesores de estudios de género. La AfD se ubica constantemente en segundo lugar en las encuestas alemanas y ha cosechado ganancias en las recientes elecciones regionales en el este del país, donde el partido es más fuerte. Sin embargo, es muy poco probable que llegue al poder porque otros partidos no trabajarán con la AfD. Secciones de la AfD han sido clasificadas por inteligencia interna como de extrema derecha. En 2024, un talismán de la extrema derecha de la AfD, Björn Höcke, fue multado dos veces por usar una frase paramilitar nazi SA prohibida, “Alles für Deutschland” (“todo por Alemania”). Él la ha llamado una “frase cotidiana” y niega estar al tanto de sus orígenes, a pesar de ser anteriormente profesor de historia. Informes de que los miembros de la conferencia en Riesa este fin de semana corearon “Alice für Deutschland” generaron rápidas comparaciones en los medios alemanes. Sin embargo, las figuras de la AfD han quejado frecuentemente que son demonizados y perseguidos por un medio sesgado y la élite. Y el partido de Alice Weidel -del cual es co-líder y ahora candidata a canciller- ha superado con éxito repetidas tormentas para ahora oscilar alrededor o incluso por encima del 20% en las encuestas nacionales. La economista de 45 años, que anteriormente trabajó para Goldman Sachs y está en una relación del mismo sexo, ha intentado pulir los bordes más ásperos de su partido. Pero para aquellos fuertemente en contra de la AfD, ella es una hoja de parra o -como lo expresó un socialdemócrata- un “lobo con piel de cordero”. De todos modos, está disfrutando de un nuevo foco después de ser invitada por el multimillonario de la tecnología -Elon Musk- para una charla en vivo en su plataforma X la semana pasada, donde respaldó plenamente el partido. Su declaración durante esta discusión de que Adolf Hitler era, de hecho, comunista, provocó condenas, dada la conocida anticomunismo del líder nazi. Los críticos advirtieron sobre el revisionismo nazi -algo de lo que se ha acusado a la AfD antes. Björn Höcke una vez pidió un “giro de 180 grados” en el manejo por Alemania de su pasado nazi mientras que un exco-líder, Alexander Gauland, describió la era nazi como “solo una mancha de excremento de pájaro en más de 1.000 años de exitosa historia alemana”. No obstante, la agenda antiestablecimiento, antiinmigración y antiblanqueamiento de la AfD está encontrando seguidores en Alemania que irán a las urnas el 23 de febrero.