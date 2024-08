Aerolínea de bajo cost UK e Wizz Air lanza oferta anual de ‘vuelo ilimitado’

La aerolínea de bajo coste Wizz Air ha lanzado una suscripción de ‘todo lo que puedas volar’, que ofrece a los clientes vuelos ilimitados por una tarifa anual de 499 euros (£428, $549). Aunque las aerolíneas han ofrecido una variedad de paquetes de vuelos múltiples durante algún tiempo, las ofertas ilimitadas son un concepto relativamente nuevo. El esquema es similar a los ofrecidos por Frontier Airlines en EE. UU. y AirAsia con sede en Malasia. Wizz Air ha enfrentado críticas en el Reino Unido por su servicio al cliente y retrasos en los vuelos. El precio con descuento para el pase anual estará disponible hasta el 16 de agosto y luego subirá a 599 euros. A partir de septiembre, los suscriptores podrán viajar a destinos en Europa, el norte de África, el Medio Oriente y Asia reservando un vuelo disponible al menos tres días de antelación y pagando una tarifa fija de 9,99 euros. Wizz Air dijo que está vendiendo 10,000 de las suscripciones, distribuidas en los aeropuertos desde donde opera. Sin embargo, cuando BBC News revisó el sitio web de la empresa, se mostró que varias de las opciones de ‘aeropuerto de preferencia’ estaban agotadas. Un mensaje en la página decía: “En el caso de que no pueda seleccionar su aeropuerto preferido, tenga en cuenta que se ha alcanzado el límite y Wizz Air lamentablemente no puede ofrecerle una membresía Wizz All You Can Fly en este momento.” El documento de términos y condiciones en el sitio web de Wizz Air también advierte que la disponibilidad de asientos no estaba garantizada para los titulares de la membresía y dependería de “varios factores externos e internos”. En junio, Wizz Air fue nombrada la peor aerolínea en el Reino Unido en cuanto a retrasos de vuelos por tercer año consecutivo. Según el análisis de datos oficiales de la agencia de noticias PA, los vuelos de los aviones de Wizz Air el año pasado desde aeropuertos del Reino Unido se retrasaron en promedio 31 minutos. El grupo de consumidores líder del Reino Unido, Which?, también ha nombrado a la aerolínea como la peor en cuanto a su servicio al cliente. Este mes, la autoridad de competencia de Hungría impuso una multa de 770,000 euros a Wizz Air por comunicaciones engañosas, incluido cómo animaba a los clientes a comprar paquetes de viaje más caros. Wizz Air no respondió de inmediato a una solicitud de comentario de BBC News. También en agosto, Wizz Air reportó una caída del 44% en el beneficio operativo del primer trimestre y redujo su pronóstico de beneficios para todo el año.