Advertencia sobre vapeo después del uso excesivo de cigarrillos electrónicos por un adolescente.

Jayden Richardson dice que comenzó a usar cigarrillos electrónicos a los 12 años para ‘encajar’ y fumaba el equivalente a alrededor de 50 cigarrillos al día.

Sin embargo, el joven de 17 años estaba ‘aterrado’ cuando comenzó a toser sangre en el último día de sus vacaciones familiares en Turquía en agosto de 2024.

Después de regresar a casa al día siguiente, lo llevaron de urgencia al hospital, donde su madre, Elita Richardson, dice que los médicos asumieron que tenía una úlcera estomacal.

Sin embargo, la familia se quedó ‘impactada’ cuando una endoscopia reveló que el adolescente tenía un ‘grave’ daño pulmonar que los médicos dicen fue causado por su adicción a vapear.

A pesar de estar decidido a dejar los cigarrillos electrónicos, ‘estúpidamente’ usó un vape meses después mientras celebraba su cumpleaños el 10 de enero y comenzó a toser sangre nuevamente.

Esto fue solo unos días antes de que la estrella de Hollyoaks, Paul Danan, falleciera trágicamente – meses después de ser hospitalizado por ‘vapear en exceso’.

En una publicación en Facebook, Elita, de 43 años, compartió una advertencia a otros para ‘por favor considerar vapear porque nunca piensas que te va a pasar a ti’.

Jayden ahora está esperando una tomografía computarizada y da la bienvenida a la prohibición de los vapes desechables en junio de 2025, prometiendo ‘nunca’ volver a usar uno.

Jayden, quien vive en Shifnal, Shropshire, dijo: “Estaba aterrado. Nunca pensé que vapear pudiera causar todo esto.

“Comenzó en Turquía. La noche anterior tuve un poco de dolor en el pecho pero no le di mucha importancia en absoluto. Me desperté a la mañana siguiente, di un par de caladas a mi vape y justo como si tuviera tos con flema.

“Tosí algunas veces y sentí que era un poco flemático así que fui a escupirlo. Vi que era sangre y esto me puso en shock. No sabía qué hacer.

“Me comuniqué con mi mamá y ella dijo ‘si empeora vendré directamente a ti’ porque estaba desayunando.

“Unos cinco minutos pasaron y aún estaba tosiendo pequeñas cantidades al principio. Ella vino y la primera vez que tosí no fue realmente malo en absoluto.

“Pero un par de horas después, tomé algunas bebidas y demás y me metí en la piscina y tan pronto como entré en la piscina, empecé a toser mucha sangre en mis manos. Así que un turco me sacó de la piscina.

“Fui directo al baño y estuve tosiendo grandes cantidades de sangre. Me asustó verlo, especialmente a una edad tan joven.

“Fue traumático. Eso duró unos buenos 10 minutos de toser bastante sangre.”

Jayden logró regresar a casa al día siguiente, pero su papá lo llevó de urgencia al hospital después de que comenzó a toser más sangre en el aeropuerto de Birmingham.

Su madre afirma que los médicos inicialmente lo ‘desestimaron’ como si tuviera una úlcera estomacal después de que ella les dijo que estaba ‘vomitando’ sangre y nada aparecía en una radiografía de pulmón.

Sin embargo, una semana después, una endoscopia reveló que tenía un grave daño pulmonar.

Elita dijo: “Cuando finalmente regresé, él había estado yendo de un hospital a otro haciéndolo parecer como si tuviera una úlcera estomacal.

“Porque yo lo percibía como si lo estuviera vomitando pero él lo estaba tosiendo. Estaba retorciéndose. Yo pensaba ‘le permití tomar algunas bebidas en las vacaciones, estaba comiendo comida grasosa, estaba comiendo kebab cada noche’.

“Lo enviaron para radiografías de pulmón. Nada estaba apareciendo en las radiografías. Luego estaban diciendo ‘¿es hemorragias nasales severas’? Porque la sangre también salía de su nariz. Nunca había tenido una hemorragia nasal.

“Creo que estaban considerando todas las opciones sin pensar que un chico de su edad tendría un grave daño pulmonar.

“Una semana después es cuando tuvo la cámara abajo. El consultor dijo que nunca había visto tanto daño pulmonar en un chico. Es terrible. ‘Vapear en exceso’, eso es lo que dijeron. Fue un shock.

“Es terrible. Estoy agradecida de que nos dimos cuenta cuando lo hicimos. Tenía miedo de que si hubiera durado un poco más podría haber sido peor.

“Lo que lo hace aún peor es cuando sucedió nuevamente, el hombre de Hollyoaks falleció [y sus problemas de salud se relacionaron con] el vapear en exceso.”

A Jayden le dieron medicamentos y decidió dejar de vapear para que el sangrado se detuviera días después.

Sin embargo, el joven admitió que usó un cigarrillo electrónico meses después durante su fin de semana de cumpleaños porque pensaba que ‘el daño estaba hecho’, pero terminó tosiendo sangre nuevamente y ahora está esperando una tomografía computarizada.

Jayden dijo: “Terminé probando otro vape. Estúpidamente, no sé qué me pasó. No lo estaba usando mucho, pero lo estaba usando bastante frecuentemente.

“Simplemente estaba sentado en la cama y de repente tuve un ataque de tos. Por el tono de la tos, pude decir de inmediato que iba a ser mi sangre. Fui a escupirlo. No era tanta sangre, pero aún así no fue agradable verlo. Fue bastante estresante.

“Pensé que el daño ya estaba hecho y se sanaría solo y pensé que unas cuantas caladas de un vape no me afectarían. Pero estaba totalmente equivocado y no puedo creer lo fácil que fue causar el daño nuevamente.

“Siento mucho dolor en el lado izquierdo que imagino que podría ser mi pulmón izquierdo. Tengo dolor frecuente. Podría estar aquí sentado sin hacer nada y podría ser un dolor punzante agudo. Duele cuando toso. Es terrible.”

Él admitió que solía terminarse una botella de 10 ml de jugo para vapear cada dos o tres días, lo que equivale a alrededor de 50 cigarrillos diarios.

Jayden dijo: “Todos a mi alrededor lo estaban haciendo. Sentía que era para encajar pero simplemente me parecía normal hacerlo.

“Estaba vapeando todos los días. Realmente no lo soltaba. Es solo un mal hábito en realidad. Una vez que comienzas, obviamente es altamente adictivo, es difícil detenerse.

“Cuando los desechables eran más populares, no sabes qué realmente hay en ellos. Encuentras falsos. Ninguno de ellos es bueno pero especialmente son realmente malos para ti. Todo tipo de químicos.

“No sabes qué están poniendo realmente. Son peligrosos y nadie debería tocarlos. Deberían estar prohibidos en todos los países.

“Si pudiera volver a ese momento en que comencé les diría ‘nunca tocar uno de ellos’. Es increíble lo peligrosos que son y lo que realmente pueden hacer al cuerpo humano. No te das cuenta cuando lo haces. Simplemente te afecta a largo plazo. Nunca tocaría uno.”