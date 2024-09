Advertencia para los británicos de mantenerse alejados de 6 de las aves más mortales del Reino Unido.

Como muchas aves viven o migran por el Reino Unido, es posible que te encuentres frente a una de las más mortales del país.

El equipo de FeatherSnap ha elaborado una lista de algunas de las aves más peligrosas de las que la gente debería estar al tanto en el Reino Unido.

Las aves más mortales del Reino Unido de las que los británicos deberían estar al tanto



FeatherSnap ha enumerado seis de las aves más mortales del Reino Unido que deberás evitar cuando estés fuera de casa.

Casuario del Sur

El Casuario del Sur es un ave no voladora, pero se considera una de las aves más peligrosas del mundo debido a sus características y tamaño.

El ave es conocida por sus garras afiladas, con cada garra que abarca un tamaño de 12cm, aproximadamente del tamaño de un CD. Estas garras pueden usarse en ataques con gran fuerza, causando cortes y heridas.

Aunque es raro que alguien sea asesinado por una de estas aves, un hombre murió en Florida en 2019 después de ser atacado por un Casuario del Sur.

Estas aves son tímidas y evitan a los humanos, pero pueden exhibir comportamiento agresivo si sienten que están siendo amenazadas o si creen que necesitan proteger a sus crías o comida.

FeatherSnap dice que es mejor evitar estas aves a toda costa porque cualquier movimiento podría desencadenar una respuesta de lucha.

Halcón Peregrino

Esta especie de ave generalmente se considera peligrosa y se la considera uno de los depredadores más temibles de todas las especies de aves.

Principalmente representan una amenaza debido a su velocidad y comportamiento defensivo. Tienen garras afiladas y picos fuertes y curvados diseñados para capturar y matar presas.

Se considera que los Halcón Peregrinos son unos de los depredadores más temibles de todas las especies de aves. (Imagen: Getty) Aunque los ataques a los humanos son raros, si el ave siente que su nido está en peligro, puede usar sus garras defensivamente. Sus garras son capaces de causar cortes profundos y heridas punzantes.

Las aves se encuentran cada vez más en áreas urbanas (generalmente en estructuras altas) así que si te encuentras con una, es mejor dejarla en paz.

También pueden atacar a mascotas pequeñas que se adentren en su territorio.

Gaviotas

Sorprendentemente, las gaviotas pueden ser peligrosas y mortales en ciertas situaciones debido a su comportamiento agresivo.

En áreas urbanas, es posible que hayas notado que las gaviotas se han acostumbrado a los humanos y tratarán de robar comida, especialmente en playas o parques.

Las gaviotas son más perjudiciales de lo que puedes pensar (Imagen: Getty) Pueden mostrar agresividad alimentaria y arrebatar cosas de las manos de las personas con sus picos afilados causando rasguños y cortes leves, lo cual puede causar problemas graves si no se tratan adecuadamente.

Las gaviotas son portadoras de campylobacter, una bacteria resistente a los antibióticos que causa gripe estomacal (gastroenteritis).

Por lo tanto, es mejor evitar estas aves, especialmente durante la temporada de anidación.

Águila Real

La mayoría de las Águilas Reales del Reino Unido viven en las Tierras Altas Escocesas. Son aves majestuosas de presa y pueden ser potencialmente peligrosas debido a su tamaño y fuerza.

Al igual que el halcón peregrino, las águilas reales tienen garras afiladas y exhiben comportamiento territorial.

El águila real es una de las aves más grandes, con una envergadura de hasta 2.3 metros y un rango de peso entre cuatro y siete kilogramos.

El águila real es conocida por su velocidad, alcanzando hasta 150 millas por hora, y esto combinado con sus poderosos ataques en picada podría causar lesiones graves.

Ha habido incidentes anteriores, generalmente involucrando a niños que suelen ser confundidos con presas más pequeñas, explica FeatherSnap.

Busardo Común

Los Busardos Comunes se encuentran típicamente en bosques, tierras de cultivo y páramos, pero también se pueden ver en áreas urbanas si hay parques grandes o espacios verdes.

Están ampliamente distribuidos por el Reino Unido y son muy territoriales. Pueden volverse agresivos si están protegiendo una fuente de alimento y actuar defensivamente si creen que un humano o animal se está acercando demasiado a su comida.

Los Busardos Comunes se encuentran típicamente en bosques, tierras de cultivo y páramos (Imagen: Getty) Los Busardos Comunes son cada vez más comunes y dado que su población está aumentando, las interacciones con los humanos pueden aumentar, por lo que es mejor estar alerta, especialmente en áreas verdes.

Azor Común

Al igual que un Águila Real, el Azor Común es un ave de presa y puede volverse agresivo si un humano se acerca demasiado a su nido.

Típicamente, sus ataques consisten en bombardeos y vuelo a altas velocidades (hasta 40 millas por hora) cerca de humanos o intrusos para intentar intimidarlos.

El Azor tiene un pico curvado que se usa para cazar y matar presas como conejos, ardillas e incluso otros tipos de aves.

Estos pueden causar cortes y heridas graves, especialmente si están atacando a alta velocidad.