Advertencia en el tráiler de Apple TV+ ofrece un aviso distintivo

“

El enigmático avance que Apple TV+ lanzó el miércoles para la serie de thriller psicológico Disclaimer, del director ganador del Oscar Alfonso Cuarón y protagonizada por los ganadores del Oscar Cate Blanchett y Kevin Kline, advierte muy poco más allá de un ambiente oscuro y sombrío y una advertencia de “estar atento” a las suposiciones que colorear nuestra comprensión de una historia.

La serie limitada de siete episodios se estrena en Apple TV+ el 11 de octubre.

ACTUALIZACIÓN: Después de publicar la publicación inicial, me di cuenta de que parece haber un inteligente deep fake en juego en la narración del tráiler, así que pensé que sería mejor mencionarlo (¡más vale tarde que nunca!) Solo tomó siete días después de publicar sobre el tráiler para darme cuenta de que conocía la voz del narrador. Y parece que nunca dijo lo que parecía decir en el tráiler. Vea a continuación.

El tráiler de Disclaimer nos advierte que ‘estemos atentos’ a lo que aportamos a la historia

El avance de Disclaimer se desarrolla alrededor del título de la serie limitada. A medida que la cámara se desplaza sobre letras enormes que deletrean la palabra, vemos vistazos de la serie entre medias. Las estrellas Blanchett y Kline aparecen en escenas oscuras y parecen caminar hacia el océano tomados de la mano al final. Pero tienen la espalda vuelta a la cámara, por lo que ni siquiera está claro si son ellos.

A medida que se deletrea la palabra “disclaimer”, la narración nos dice lo siguiente:

Esté atento a la narrativa y la forma

Su poder puede acercarnos a la verdad

Pero debido a nuestras creencias profundamente arraigadas

y los juicios que hacemos

también pueden ser un arma con un gran poder de manipulación

Damas y caballeros, estén atentos

Y después de escuchar la narración, me di cuenta (finalmente) de que la autoritaria voz femenina pertenecía a la Corresponsal Jefe Internacional de CNN Christiane Amanpour, presentadora del programa de PBS Amanpour & Co. Así que busqué la cita y no encontré nada que coincidiera con ella. ¿Qué te dice eso? Ten cuidado al creer lo que oyes, al menos. Podría ser un deep fake, hecho a partir de fuentes diferentes. Las imágenes también pueden ser sospechosas de esa manera. Espera mucha decepción en Disclaimer. Además: Espera que sea inteligente. Pero ya sabías que sería el caso, dado quiénes están en ella y quién nos trae el programa.

El creador y director del programa, Cuarón (Children of Men, Gravity, Roma), ha ganado cinco premios de la Academia, así que con gusto le daremos el beneficio de la duda sobre lo que podría ser una serie “impactante”, como la describe Apple TV+. La historia pasa de la página a la pantalla de la novela más vendida de Renée Knight del mismo nombre. Además de Blanchett y Kline, también cuenta con Sacha Baron Cohen, Lesley Manville, Louis Partridge, Leila George, Kodi Smit-McPhee y Hoyeon.

Aquí tienes más descripción de Apple TV+:

Escrito y dirigido por el ganador de cinco premios de la Academia Alfonso Cuarón, “Disclaimer” está basado en la exitosa novela del mismo nombre de Renée Knight. La aclamada periodista Catherine Ravenscroft (Blanchett) construyó su reputación revelando los malos comportamientos y transgresiones de otros. Cuando recibe una novela de un autor desconocido, se horroriza al darse cuenta de que ahora es el personaje principal en una historia que expone sus secretos más oscuros.

Mientras Catherine corre para descubrir la verdadera identidad del escritor, se ve obligada a enfrentar su pasado antes de que destruya su vida y sus relaciones con su marido Robert (Sacha Baron Cohen) y su hijo Nicholas (Kodi Smit-McPhee). El elenco incluye a Lesley Manville, Louis Partridge, Leila George y Hoyeon, y cuenta con Indira Varma como narradora.

Mira el tráiler de Disclaimer para la nueva serie limitada de Apple TV+

Esperanto Filmoj y Anonymous Content producen Disclaimer. Cuarón, Gabriela Rodriguez, Blanchett, David Levine, el fallecido Steve Golin, el ganador del Oscar Emmanuel Lubezki, Donald Sabourin y Carlos Morales también son productores ejecutivos. Knights es co-productor ejecutivo. Lubezki y la nominada al Oscar Bruno Delbonnel se desempeñan como directores de fotografía. El ganador de múltiples premios de la Academia y el Grammy Finneas O’Connell compuso la banda sonora.

Mira dramas y thrillers en Apple TV+

Contada en siete capítulos, la serie limitada Disclaimer hará su debut en Apple TV+ el viernes 11 de octubre, con los dos primeros episodios, seguidos de nuevos episodios cada viernes hasta el 15 de noviembre.

Mientras tanto, el servicio ofrece muchas otras series y thrillers que puedes probar. El servicio está disponible mediante suscripción por $9.99 con una prueba gratuita de siete días. También puedes obtenerlo a través de cualquier nivel del paquete de suscripción Apple One. Por tiempo limitado, los clientes que compren y activen un nuevo iPhone, iPad, Apple TV, Mac o iPod touch pueden disfrutar de tres meses de Apple TV+ gratis.

Después de su lanzamiento en noviembre de 2019, “Apple TV+ se convirtió en el primer servicio de transmisión completamente original en lanzarse en todo el mundo, y ha estrenado más éxitos originales y recibido más reconocimientos más rápido que cualquier otro servicio de transmisión. Hasta la fecha, las películas, documentales y series originales de Apple han sido premiadas con 471 victorias y 2,090 nominaciones a premios y contando”, dijo el servicio.

Además de películas y programas de televisión premiados (incluida la exitosa comedia de fútbol Ted Lasso), Apple TV+ ofrece documentales, dramas, comedias, programas para niños y mucho más.

Fuente: Apple TV+

Publicamos esta publicación por primera vez el 7 de agosto de 2024, y la volvimos a publicar después de darme cuenta de repente de quién parecía narrar el tráiler, el 14 de agosto de 2024.

“