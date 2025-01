Advancetrack se expande a Australia, Nueva Zelanda.

La empresa de externalización contable Advancetrack ha expandido sus operaciones a Australia y Nueva Zelanda, marcando un paso significativo en su estrategia de crecimiento global. Además, la firma ha introducido un servicio llamado “Podsourcing”, diseñado para mejorar las operaciones contables. “Podsourcing” tiene como objetivo ofrecer a los clientes un equipo dedicado para gestionar funciones críticas como contabilidad, impuestos y nómina. Este servicio está diseñado para proporcionar flexibilidad, escalabilidad y continuidad, permitiendo a los clientes optimizar sus operaciones y concentrarse en expandir sus negocios. La expansión de esta empresa en la región de Asia Pacífico estará liderada por Craig McKell, como gerente general para Asia Pacífico. McKell, un contador colegiado y ex socio de EY, aporta una gran experiencia al cargo. Además, Advancetrack ha asegurado una asociación exclusiva con Chartered Accountants Australia & New Zealand (CAANZ). Este movimiento se produce tras el establecimiento por parte de Advancetrack de un nuevo centro operativo en la India. En un comunicado de prensa, Advancetrack dijo: “Podsourcing establece a Advancetrack como un proveedor único al proporcionar una solución de externalización basada en equipos y escalable, que también satisface la demanda global de flexibilidad y resiliencia en las operaciones contables.” El director gerente de Advancetrack, Vipul Sheth, dijo: “Nuestro nuevo servicio de Podsourcing está diseñado para revolucionar la forma en que las empresas gestionan sus flujos de trabajo contables al ofrecer una solución flexible y escalable basada en equipos. Al proporcionar continuidad y eficiencia en tareas esenciales como contabilidad, cuentas y nómina, Podsourcing permitirá a nuestros clientes centrarse en el crecimiento y la estrategia, en lugar de en las operaciones diarias.” A principios de 2024, Advancetrack nombró a Rishi Ruparelia como su nuevo Ejecutivo de Cuentas de Ventas. Con décadas de experiencia en la industria, Rishi se centrará en apoyar a los líderes de prácticas contables en la optimización de la productividad y gestión de recursos. “Advancetrack se expande a Australia, Nueva Zelanda” fue originalmente creado y publicado por International Accounting Bulletin, una marca de GlobalData. La información en este sitio se ha incluido de buena fe únicamente con fines informativos generales. No pretende constituir un consejo en el que deba confiar, y no ofrecemos ninguna representación, garantía o garantía, ya sea expresa o implícita, en cuanto a su precisión o integridad. Debe obtener asesoramiento profesional o especializado antes de tomar, o abstenerse de tomar, cualquier acción basada en el contenido de nuestro sitio.