Adolescentes ebrios e indisciplinados se apoderan de la costa de Jersey, y la solución tiene desconcertada y dividida a la policía

El sindicato policial del estado de Nueva Jersey dijo el miércoles que deben haber “consecuencias reales” para los adolescentes y adultos ebrios y alborotadores que causan caos en lugares públicos después de una serie de disturbios en las ciudades de la costa de Nueva Jersey durante el fin de semana del Memorial Day que incluyeron la apuñalada de un adolescente.

Peter Andreyev, presidente de la Asociación Benevolente de Policía del Estado de Nueva Jersey, emitió un comunicado pidiendo cambios en las leyes y procedimientos que rigen la forma en que la policía interactúa con adolescentes y adultos jóvenes desordenados.

Su declaración se produjo después de un fin de semana en el que una oleada de jóvenes y adultos jóvenes desordenados abrumó las capacidades policiales en Wildwood el domingo por la noche, lo que llevó a la ciudad a cerrar temporalmente el paseo marítimo y despejarlo.

Ocean City sufrió su segundo fin de semana consecutivo del Día de los Caídos con interrupciones, con numerosas peleas, disturbios y la apuñalada de un niño de 15 años. Él se está recuperando de heridas que no ponen en peligro su vida.

Y un falso informe de un tiroteo en Seaside Heights llevó brevemente al pánico en el paseo marítimo allí, dijeron las autoridades.

“Los recientes estallidos juveniles son una señal de que se necesita hacer más para permitir que la policía proteja nuestras comunidades”, dijo Andreyev. “Este pasado fin de semana es solo más prueba de que la ley está rota. Deben haber consecuencias reales para un comportamiento violento, ebrio y peligroso tanto para los jóvenes como para los adultos.

“No tener consecuencias por mal comportamiento se ha demostrado una vez más como una política fallida de justicia penal”, continuó. “Miles de personas se vieron afectadas por la violencia este fin de semana; eso debe detenerse.”

Los funcionarios de varias ciudades de la costa de Nueva Jersey, junto con múltiples departamentos de policía, culpan a las reformas de la justicia juvenil promulgadas por el estado en los últimos años. Las leyes fueron diseñadas para mantener a más jóvenes fuera del sistema judicial e impusieron varias restricciones en las interacciones de los agentes de policía con ellos.

En enero, la ley se revisó para eliminar algunas de las amenazas de castigo para los agentes que tratan con jóvenes sospechosos de poseer alcohol o marihuana.

El gobernador Phil Murphy dijo que esos cambios han puesto a la aplicación de la ley en una mejor posición para tratar con los jóvenes desordenados. En una entrevista con News 12 New Jersey, el gobernador dijo el martes que “la costa no tuvo un fin de semana caótico”.

“El fin de semana fue abrumadoramente un fin de semana exitoso, incluso en esas ciudades”, dijo Murphy a la emisora de televisión. “Hace unas horas estuve con el alcalde de Wildwood, y me dijo que tuvimos un fin de semana fantástico, sucedió que hubo esta avalancha de, suena como, un montón de adolescentes”.

La oficina del fiscal general del estado declinó hacer comentarios.

El alcalde de Ocean City, Jay Gillian, dijo que su ciudad ya ha tenido suficientes jóvenes alborotadores empeñados en causar problemas.

“Nuestros agentes realizaron múltiples arrestos … y pudieron restaurar rápidamente el orden en el paseo marítimo una vez que los adolescentes involucrados en estos incidentes fueron retirados”, escribió en un mensaje publicado en el sitio web de la ciudad. “Tenemos un equipo altamente calificado de agentes en el paseo marítimo y en toda la ciudad, y harán cumplir todas las leyes al máximo.

“Ocean City siempre será acogedora para todos los invitados, pero quiero enviar un mensaje claro a los padres y a los adolescentes: Si no quieren comportarse, no vengan”.

En un mensaje en el sitio web de su propia ciudad, el alcalde de Wildwood, Ernest Troiano Jr., expresó sentimientos similares.

“Wildwood no tolerará a los niños alborotadores, indisciplinados y sin padres ni nos quedaremos de brazos cruzados mientras las leyes del estado atan las manos de la policía”, escribió. “Apoyamos completamente al Departamento de Policía de la ciudad de Wildwood en la protección de esta comunidad de estas multitudes molestas en nuestro paseo marítimo y en la ciudad”.

Los funcionarios de Wildwood no dieron detalles sobre incidentes individuales que llevaron al cierre de 6 horas durante la noche del paseo marítimo, pero dijeron que hubo “un número irreprimible” de llamadas de ayuda al departamento de policía.

El fiscal del condado de Cape May dijo que la policía de Wildwood actuó correctamente al cerrar el paseo marítimo para restaurar el orden.

