Adolescentes de Las Vegas se declaran culpables de matar a compañero de clase

Cuatro adolescentes acusados de asesinato comparecieron en un tribunal de Las Vegas el martes. Los cuatro adolescentes de Las Vegas que golpearon hasta la muerte a un compañero de clase de secundaria han escapado de una larga condena por asesinato después de llegar a un acuerdo. Jonathan Lewis Jr, de 17 años, murió en el hospital días después de ser golpeado hasta quedar inconsciente en un callejón el pasado noviembre. Sus asesinos, de 16 y 17 años en el momento del ataque, iban a ser juzgados por asesinato en segundo grado en un tribunal de adultos, pero admitieron homicidio involuntario en un acuerdo que los verá pasar un periodo no especificado en detención juvenil. La madre de la víctima, Melissa Ready, dijo a los medios locales: “Literalmente no hay nadie que esté siendo responsabilizado con un castigo verdadero por el asesinato de mi hijo. Es asqueroso”. Jonathan Lewis Jr murió a causa de graves lesiones en la cabeza seis días después de ser golpeado. Ella dijo al Las Vegas Review-Journal que se opuso al acuerdo y ni siquiera fue informada al respecto cuando se firmó en agosto. “Ellos sabían cuando estaban pisoteando la cabeza de mi hijo que iba a morir. Deberían ser responsables como adultos”, dijo. “Ellos tomaron una decisión adulta”. Los asesinos, Treavion Randolph, Dontral Beaver, Gianni Robinson – todos ahora de 17 años – y Damien Hernandez, quien cumplió 18 años desde el ataque, fueron acusados en enero. Nevada puede enjuiciar a niños de tan solo 13 años por asesinato. Sin embargo, aquellos declarados culpables en el sistema juvenil en el Condado de Clark, que incluye Las Vegas, pueden ser mantenidos en custodia juvenil hasta los 21 años. Pueden ser liberados antes bajo libertad condicional si completan programas de rehabilitación. El fiscal Steve Wolfson defendió el acuerdo, diciendo que balanceaba los hechos atroces del caso contra posibles desafíos legales si hubiera llegado a juicio. El Sr. Wolfson agregó que el sistema de detención juvenil ofrecería a los asesinos recursos más adecuados para la rehabilitación. Jonathan resultó gravemente herido el 1 de noviembre en un callejón cerca de la Escuela Secundaria Rancho. Imágenes publicadas en las redes sociales lo mostraban quitándose la camisa para prepararse para una pelea, supuestamente por auriculares robados y un vaporizador. Luego fue rodeado por otros 10 estudiantes, tirado al suelo y golpeado hasta quedar inconsciente. Un miembro del público lo encontró y lo llevó de vuelta a la escuela, donde el personal intentó reanimarlo antes de llevarlo al hospital. Murió seis días después a causa de un “trauma craneal no sobrevivible”, dijo la policía. Nueve estudiantes, de 13 a 17 años, fueron arrestados por el ataque. La abogada de Hernández, Karen Connolly, dijo a CBS News: “Damien lamenta profundamente su participación en la trifulca que resultó en la trágica muerte de Jonathan. Acepta plenamente la responsabilidad y aceptará cualquier castigo que se le imponga”.