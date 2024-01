Adolescente israelí relata su tiempo como rehén en Gaza

Hila Rotem Shoshani invitó a su amiga Emily Hand a pasar la noche en el Kibbutz Be’eri, Israel. Las chicas, entonces de 12 y 8 años, despertaron temprano la mañana siguiente, el 7 de octubre, al sonido de estruendosas explosiones, el comienzo del ataque más mortífero en la historia de su país.

Durante unas seis horas, Hila y Emily se escondieron en la habitación blindada de la casa junto a la madre de Hila, Raaya Rotem, de 54 años, mientras los atacantes de Hamas invadían el kibbutz. Luego, hombres armados irrumpieron con armas y cuchillos y llevaron a las tres a un paisaje de horror, pasando cadáveres y edificios en llamas, hasta un automóvil. Uno de los atacantes vio a Hila aferrada a un animal de peluche. Lo agarró y lo arrojó a un lado.

“Lo tuve en mi mano todo el tiempo. No me di cuenta,” dijo Hila el viernes en una entrevista en Nueva York, antes de hablar en una manifestación en apoyo de los rehenes restantes. “Cuando tienes miedo, no te das cuenta.”

Hila fue una de las más de 30 niños secuestrados por Hamas el 7 de octubre, y retenidos hasta finales de noviembre, cuando fueron liberados, junto con decenas de adultos, durante una breve tregua. Hila, ahora tiene 13 años y es la más joven de los rehenes liberados en hablar sobre las duras condiciones en las que estuvieron retenidos, buscando resaltar la difícil situación de más de 100 rehenes que permanecen en Gaza.

El aterrador viaje a Gaza, rodeada de terroristas de Hamas, fue la primera vez, dijo Hila, que se dio cuenta por completo de lo “realmente cerca” que estaba el territorio de la comunidad en la que creció.

Dijo que ella, su madre y Emily fueron llevadas a una casa en Gaza, donde las pusieron en una habitación oscura con un par de otros rehenes. Al principio, un guardia armado se quedaba en la habitación, pero finalmente se mudó a la sala de estar.

“Ellos entendieron que no nos íbamos a escapar”, dijo Hila. “Afuera también es peligroso, ¿por qué correríamos?”

Les advirtieron que no intentaran escapar, dijo Hila, les dijeron que “si salimos, ‘la gente de afuera no te quiere, así que de todos modos te matarán’.”

Sus captores les dieron poca comida, medio pan de pita y un poco de halva algunos días, frijoles enlatados en otros, y muy poca agua, a menudo de un pozo tan desagradable, dijo Hila, que tenía que obligarse a sí misma a beber.

A veces, los captores comían mientras los cautivos no lo hacían, dijo ella: “Había días en los que simplemente no había comida, y se la quedaban para ellos mismos.”

De vez en cuando, dijo Hila, escuchaban otras voces de niños y se preguntaban si estaban en alguna otra parte de la casa. Tenían que pedir permiso para ir al baño, y Hila aprendió la palabra árabe para ello, hammam.

Una vez, dijo Hila, una explosión cercana rompió la ventana de su habitación, pero no sufrieron daños.

Algunas veces, relató, las despertaban en medio de la noche y se movían rápidamente en la oscuridad.

“Al principio nos dijeron, ‘se están mudando a un lugar más seguro’, dijo Hila. “Pero no sabíamos si nos matarían.”

A las niñas les dijeron que se mantuvieran en silencio. Emily cumplió 9 años, y el cumpleaños de Hila se acercaba. Trataron de mantenerse ocupadas, dibujando o jugando.

“Jugamos a las cartas, pero ¿cuánto se pueden jugar a las cartas, todo el día, cada hora?” dijo Hila.

La libertad llegó repentinamente, dijo ella.

Aproximadamente un mes y medio después de su cautiverio, los captores separaron repentinamente a las niñas de la madre de Hila.

“Mamá comenzó a tener miedo de que algo no estaba bien, de que no se la llevaran”, dijo Hila, agregó, “y entonces, simplemente vinieron y nos llevaron, y ella se quedó”.

Luego, las niñas fueron liberadas y regresaron a Israel. La separación de la madre e hija violó los términos del acuerdo de intercambio, provocando indignación en Israel. Raaya fue finalmente liberada unos días después, justo después del cumpleaños número 13 de Hila.