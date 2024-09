Adolescente de Nueva York acusado de tomar un paseo en el metro y chocarlo

La policía de Nueva York ha arrestado a una de las dos personas que sospechan de tomar y estrellar un tren de metro vacío.

La persona arrestada, una chica de 17 años, está acusada de daño criminal por el incidente en la estación de metro de Briarwood en Queens, poco después de la medianoche del 12 de septiembre.

Ella y su compañero son acusados de entrar y operar el tren, luego causar una “colisión”, después de lo cual huyeron a pie.

Una búsqueda continúa para el compañero. No se reportaron lesiones en el choque.

Sigue sin estar claro cómo la pareja logró acceder al tren.

Pudieron conducir el vehículo unos 50 pies (15 metros), dijo Demetrius Crichlow, el presidente interino de la autoridad de tránsito de la ciudad de Nueva York.

Cuando se le preguntó cómo la pareja sabía cómo controlar el tren, el Sr. Crichlow dijo: “No está claro en este momento la experiencia de estos dos individuos, (ni) de dónde la consiguieron.”

Describió el breve paseo como “un acto extremadamente tonto e imprudente” y dijo que se estaban instalando cámaras de seguridad “agresivamente” para disuadir incidentes similares.

Además del cargo por daño criminal, la adolescente arrestada también ha sido acusada de poner en peligro imprudentemente.

Imágenes de vigilancia lanzadas por la policía mostraron a un sospechoso vestido completamente de rosa, incluyendo una gorra de ducha.

La segunda persona fue descrita por la policía como un hombre de complexión delgada y tez clara, que fue visto por última vez llevando una camiseta sin mangas azul y pantalones cortos rojos, y llevando una mochila negra.

Un incidente similar fue reportado en enero en la estación de Forest Hills-71st Avenue, también en Queens. Nuevamente, nadie resultó herido y no se reportaron daños.

En ese momento, los funcionarios especularon que se utilizó una llave robada.

Se movieron para tranquilizar al público de que el tren no habría podido salir de su patio y llegar a las vías activas.