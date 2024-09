Adolescente acusado por el tiroteo de la estrella de la NFL Ricky Pearsall

Un adolescente ha sido acusado del intento de asesinato y robo del jugador de los San Francisco 49ers, Ricky Pearsall, quien fue disparado el sábado. El joven de 17 años, cuyo caso será escuchado en un tribunal juvenil, fue arrestado cerca del lugar del incidente en Union Square de San Francisco. Pearsall, de 23 años, fue fotografiado sin camisa en el lugar después de recibir un disparo en el pecho. Fue llevado al hospital y dado de alta al día siguiente. Se espera que el receptor abierto se pierda los primeros varios juegos de su temporada de debut con los 49ers, pero el gerente general del equipo de la NFL dijo que era “nada menos que milagroso” que sus lesiones no fueran peores. John Lynch dijo a los reporteros el martes que su jugador estaba “muy bien” en la situación. Pearsall estaba firmando autógrafos en un evento antes de dirigirse a la plaza donde ocurrió el incidente, según el San Francisco Chronicle. Fue atacado por su “reloj caro”, citó la policía al periódico. Hubo un forcejeo, durante el cual Pearsall recibió un disparo. Las imágenes compartidas en línea mostraban al futbolista siendo llevado a una ambulancia por paramédicos y sentado en una camilla mientras sostenía una camisa en su pecho. En el aftermath, su madre escribió en redes sociales sugiriendo que Pearsall había sido “disparado en el pecho y (la bala) salió por su espalda”. Añadió: “Gracias a DIOS se perdieron sus órganos vitales”. La policía dijo que el sospechoso, también, estaba herido. Su condición actual no ha sido revelada. No han sido nombrados debido a su edad. Fueron acusados de intento de asesinato, agresión con arma de fuego semiautomática y robo en segundo grado, dijo la fiscal de San Francisco, Brooke Jenkins. Se espera que el adolescente comparezca en la corte el miércoles. Los fiscales buscarán que sean retenidos en custodia, dijo la Sra. Jenkins. La Sra. Jenkins dijo que retendría la opción de pedir al juez que trasladara el caso a un tribunal de adultos si se consideraba que el sistema juvenil no estaba “equipado” para rehabilitar al presunto delincuente. Pearsall fue elegido en la primera ronda por los 49ers en el draft de la NFL de abril, cuando se eligen a los mejores jugadores universitarios para unirse a la liga.