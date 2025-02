Adolescencia en Netflix: Lista completa de actores y cómo ver

La serie altamente esperada creada por Stephen Graham y Jack Thorne se emitirá en el popular servicio de streaming el próximo mes.

Será dirigida por Philip Barantini, quien estuvo detrás del thriller Boiling Point de 2021, que también contó con la participación de Graham, quien ha aparecido en Gangs of New York, Boardwalk Empire, Line of Duty y más.

Graham y Barantini se reúnen para Adolescence, con el primero interpretando a Eddie Miller.

Contará la historia de un niño de 13 años, Jamie Miller, hijo del personaje de Graham, Eddie, quien es arrestado por el asesinato de un compañero de clase.

La filmación comenzó en el Reino Unido en julio de 2024 y terminó alrededor de octubre.

Hablando con RadioTimes sobre el espectáculo, Graham dijo: “La idea surgió porque, en los últimos 10 años más o menos, hemos visto una epidemia de crímenes con cuchillos entre jóvenes en todo el país.

“Y para mí, hubo ciertas instancias que realmente llamaron la atención donde jóvenes, y son jóvenes, sabes, no son hombres, estaban matando a jóvenes chicas.

Stephen Graham creador y protagonista de Adolescence (Imagen: Matt Crossick/PA Wire) “Cuando se lo mencioné a Phil, me afectó mucho. Simplemente pensé, ‘¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué es esto así?’

“¿Qué está pasando con nuestra sociedad en su conjunto, como colectivo, y sin faltar el respeto, cuando estas cosas están en las noticias, y somos un par de niños de barriadas, pero cuando estas cosas están en las noticias, tu juicio va directamente a culpar a la familia, culpas a la mamá y al papá.

“Todos somos culpables de ello, porque eso es el denominador común fácil. Simplemente pensé, ‘¿Y si no es así en absoluto?'”

Adolescence también contará con un rasgo único, en el que cada episodio de la historia será contado utilizando un estilo de una toma.

Hablando con Netflix, Barantini explicó: “Básicamente, eso significa que presionamos grabar en la cámara y no detenemos hasta el final de la hora.”

Lista completa del elenco de Adolescence



Stephen Graham como Eddie Miller

Ashley Walters como DI Luke Bascombe

Erin Doherty como Briony Ariston

Owen Cooper como Jamie Miller

Faye Marsay como DS Misha Frank

Christine Tremarco como Manda Miller

Mark Stanley como Paul Barlow

Jo Hartley

Amélie Pease

Lil Charva como Matón

Cómo ver Adolescence



Adolescence estará disponible para ver en Netflix a partir del 13 de marzo.

Será una serie de cuatro partes, con todos los episodios disponibles desde la fecha de lanzamiento.