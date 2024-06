Adinerados extranjeros intensifican planes para salir del Reino Unido conforme aumentan los impuestos.

“

Un número creciente de extranjeros adinerados dice que está abandonando el Reino Unido en respuesta a la abolición del régimen de “no domiciliados” que les permitía evitar pagar impuestos sobre los ingresos en el extranjero.

El cambio, respaldado tanto por el Partido Conservador como por el Laborista, ha contribuido a un declive relativo en la atracción del Reino Unido, según más de una docena de entrevistas con extranjeros adinerados y sus asesores. Otros factores disuasorios citados incluyen el Brexit, la inestabilidad fiscal y política y preocupaciones sobre la seguridad.

“El Brexit ocurrió y los Conservadores prometieron hacer del Reino Unido algo como Singapur y en lugar de eso convirtieron este lugar en Bielorrusia,” dijo un empresario multimillonario que ha vivido en Londres durante 15 años y ahora está trasladando su residencia fiscal a Abu Dhabi. “La seguridad es ahora un problema importante y otro factor que contribuye a las razones fiscales por las que las personas quieren irse.”

En marzo, el canciller Jeremy Hunt se apropió de una de las políticas fiscales insignia del partido Laborista cuando anunció la abolición del régimen de no domiciliados.

La sombra de la canciller laborista Rachel Reeves siguió con propuestas para endurecer la represión planeada, revirtiendo notablemente una decisión de los conservadores de permitir a los no domiciliados que perderán beneficios a partir de abril próximo proteger activos extranjeros mantenidos en un fideicomiso offshore de impuestos sobre sucesiones de forma permanente.

Las encuestas han puesto al Partido Laborista de Sir Keir Starmer en camino hacia la victoria en las elecciones generales del 4 de julio.

“El impuesto de sucesiones del 40 por ciento en tus activos globales es un verdadero problema,” dijo un empresario no domiciliado europeo de unos 50 años, quien está trasladando a su familia de Londres a Suiza después de más de una década en el Reino Unido. “Es la inestabilidad general lo que ha sido el golpe de gracia para mí. Si hubiera un impuesto de sucesiones más equilibrado y menos punitivo, habría considerado quedarme.”

Mientras Starmer ha procurado posicionar al Laborismo como el “partido de la creación de riqueza”, los cambios en los no domiciliados marcan uno de varios posibles aumentos de impuestos bajo un gobierno laborista.

Si bien el Laborismo se ha comprometido a no aumentar el impuesto sobre la renta, la seguridad social, el impuesto de sociedades o el IVA, el partido insiste en que no tiene “planes” de aumentar el impuesto de sucesiones o el impuesto sobre ganancias de capital o gravar ninguna forma de impuesto a la riqueza, pero se niega a descartarlos. Rachel Reeves, la sombra de la canciller, le dijo al Financial Times esta semana: “No estamos buscando un mandato para aumentar los impuestos de la gente.”

Un funcionario del partido dijo que “nadie ha visto” un supuesto memorándum laborista, reportado por The Guardian, que esbozaba que el partido estaba considerando planes para aumentar la tasa de impuesto sobre ganancias de capital alineada con el impuesto sobre la renta y limitar el alivio fiscal de la herencia de negocios y tierras agrícolas. Funcionarios laboristas dijeron que el informe parecía estar basado en una investigación del Instituto de Estudios Fiscales y Asociados de Política Fiscal.

Trevor Abrahmsohn, director de Glentree Properties, una agente inmobiliaria de Londres, dijo que ha habido un declive constante en las consultas sobre propiedades de £10 millones, el cual atribuyó a “tasas de interés más altas y cambios anticipados en el régimen de no domiciliados.” Agregó: “A medida que más propiedades de alto nivel salen al mercado, espero que haya menos compradores y que los precios caigan.”

El multimillonario indio de las vacunas Adar Poonawalla dijo el mes pasado al FT que el cambio en los no domiciliados había perjudicado al Reino Unido. “Algunas personas están dispuestas a pagar ese costo como yo, pero la mayoría de otros no,” dijo Poonawalla, jefe del Instituto de Suero de la India. “Pueden mudarse fácilmente.”

En 2022, hubo 68,800 individuos que reclamaban el estatus de no domiciliados en sus declaraciones de impuestos, según las estimaciones más recientes de HM Revenue & Customs, la agencia tributaria del Reino Unido, pero un retraso en los datos hace imposible evaluar los movimientos recientes.

“No hay datos duros y rápidos sobre las salidas de no domiciliados pero hay un real entusiasmo en este momento en torno a personas que están considerando salir y que realmente se están yendo,” dijo Fiona Fernie, socia de la firma de impuestos y contabilidad Blick Rothenberg. “Ambos partidos han dejado en claro que los no domiciliados son objetivos y que cualquier beneficio percibido que se les ofrezca se reducirá significativamente. Esto es un catalizador para las salidas.”

Un inversor francés en sus 40s dijo que “cualquier extranjero en el Reino Unido que tenga la opción de irse lo está haciendo debido al fin del régimen de no domiciliados”. Se está mudando de Londres a Milán a principios del próximo año, atraído por un sistema anunciado por Italia en 2017 que exonera de impuestos italianos los ingresos extranjeros a cambio del pago de €100,000 al año. Regresar a Francia “es impensable,” añadió, dados los acontecimientos políticos actuales.

La represión del régimen de no domiciliados comenzó hace ocho años bajo el entonces canciller conservador George Osborne. Él ajustó el régimen para que a partir de abril de 2017, los residentes extranjeros que habían vivido en Gran Bretaña por más de 15 de los últimos 20 años fueran considerados domiciliados en el Reino Unido.

Desde entonces, otras jurisdicciones europeas —incluyendo Francia, Italia y Portugal— han seguido en la dirección opuesta, lanzando regímenes de no domiciliados o impatriación comparables para atraer a familias adineradas, aumentando la competencia con refugios tradicionales como Mónaco y Suiza.

Actualmente, Italia, Suiza, Malta y el Medio Oriente son los destinos más populares para aquellos que están dejando el Reino Unido, según los asesores.

Si bien los no domiciliados no pagan impuestos sobre sus ganancias en el extranjero, sí pagan impuestos sobre sus ingresos en el Reino Unido. Los defensores del régimen argumentan que los no domiciliados aportan habilidades, empleos e inversión a Gran Bretaña.

La Escuela Americana en Londres está preocupada por la inscripción futura como resultado de la abolición de los no domiciliados, según dos personas familiarizadas con la situación. La Escuela Americana declinó hacer comentarios.

Un empresario francés en sus 50s residente en Suiza dijo que había comenzado el proceso de trasladar una parte de su negocio al Reino Unido, pero retrocedió después de que el gobierno anunciara que aboliría el régimen de no domiciliados.

“Los Conservadores han enviado una señal muy clara de que ya no quieren extranjeros aquí y el Laborismo no hará nada para cambiar eso. Estoy 100 por ciento seguro de que no voy a volver.”

Añadió: “¿Era un sistema justo el régimen de no domiciliados? No lo era. ¿Era eficiente? Sí lo era.”

Los temores de un régimen fiscal más severo también están llevando a algunos nacionales del Reino Unido a considerar irse del país. Henley & Partners, que asesora sobre residencia y ciudadanía, dijo que había recibido un aumento de tres veces en las consultas de nacionales del Reino Unido entre 2022 y 2023 y un aumento del 25 por ciento año tras año en la primera mitad de este año.

“Muchas de las consultas que estamos recibiendo en la oficina de Londres se basan en el hecho de que el Laborismo entrará en el gobierno y lo que podría suceder como resultado de eso,” dice Dominic Volek, jefe de grupo de clientes privados en Henley & Partners.

“