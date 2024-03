Además de Facebook e Instagram, la tienda de aplicaciones de Google Play también sufrió una caída hoy.

Las quejas sobre la caída de la Play Store llegaron de usuarios de Android en ciudades de EE. UU. como Seattle a propietarios de Android que no podían buscar nuevas aplicaciones en el suroeste de Brasil. Un suscriptor de DownDetector escribió: “La Play Store no está buscando aplicaciones. Solo sigue girando y girando. Supongo que está jugando con la cosa que gira en lugar de hacer su trabajo de ser una tienda.” Según el panel de estado de Google Play, un problema con la API de Integridad de Play comenzó a crear el problema alrededor de las 10:37 a.m. ET y terminó a las 11:40 a.m. ET. La API de Integridad de Play ayuda a los desarrolladores de aplicaciones a verificar que las acciones y solicitudes de los usuarios provienen de un usuario de Android legítimo que ha comprado o instalado la aplicación o juego de un desarrollador. También puede detectar si el usuario de Android está utilizando una versión manipulada de la aplicación del desarrollador.

La Google Play Store se cayó el martes por la mañana

Por cierto, podría resultarte interesante instalar la aplicación DownDetector en tu iPhone o teléfono Android. Personalmente, cuando ha habido veces en las que no he podido comunicarme con mis hijos por teléfono, abro la aplicación para ver si mi operador tiene algún problema. Si no hay problema, entonces sé que es hora de preocuparme.

Puedes instalar la aplicación en tu iPhone tocando en este enlace que te llevará a la App Store. Si tienes un dispositivo Android, y la Google Play Store está funcionando, puedes hacer clic en este enlace para instalar la versión de Android de la aplicación DownDetector.

Parece que todos hemos sobrevivido un día con Facebook, Instagram y la Play Store cayendo por la mañana. ¿Qué sucederá después?