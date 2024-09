Adam Boulton: ¿Es el secretario de Asuntos Exteriores David Lammy lo suficientemente duro como para conseguir lo que necesita Gran Bretaña? | Noticias del Mundo

La Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) tiene una reunión anual en septiembre para hablar sobre la diplomacia mundial, tanto lo bueno, lo malo y lo feo.

Los líderes globales, tanto democráticos como autocráticos, se encuentran juntos en la Isla de Manhattan, junto con un montón de lobistas, multimillonarios de la tecnología y manifestantes.

El nuevo gobierno del Reino Unido estará bajo escrutinio en 10 días al debutar en la ciudad de Nueva York esta semana, liderado por Sir Keir Starmer. El primer ministro está tan ansioso por estar allí que acortará su tiempo en la conferencia laborista para volar directamente a Estados Unidos.

La presencia del equipo británico generalmente se daría por sentada. Pero será notable por dos razones: Rishi Sunak no se molestó en asistir el año pasado, y el resto del mundo todavía está evaluando el cambio al Partido Laborista y el regreso de una perspectiva política británica aparentemente estable.

El nuevo secretario de Relaciones Exteriores, David Lammy, estará al lado del primer ministro para las reuniones en la AGNU, al igual que lo estuvo el viernes pasado para la visita inaugural de este gobierno a la Casa Blanca.

Entrar en la Oficina Oval por primera vez siempre es un gran momento para un nuevo líder británico, con la añadida emotividad de que esta visita fue un saludo íntimo y despedida a Joe Biden.

Es trabajo de Lammy estar más presente en el escenario internacional que cualquier otro en el nuevo gobierno mientras intenta reafirmar la posición del Reino Unido a nivel mundial. Está aprovechando la oportunidad con entusiasmo.

En sus primeras nueve semanas como secretario de Relaciones Exteriores, ha realizado más de una docena de viajes al extranjero y ha mantenido cuarenta reuniones bilaterales con sus homólogos. Su voz es prominente en los debates sobre las dos crisis mundiales actuales, las guerras entre Rusia y Ucrania y en Medio Oriente.

Después de la negatividad y la desconfianza inevitable por la salida de “Gran Bretaña Global” de la Unión Europea, Lammy se ve a sí mismo como la persona clave “para coordinar la política exterior”, coordinando la seguridad nacional con el desarrollo internacional y fortaleciendo las dos alianzas tradicionales del Reino Unido con Europa y América del Norte.

Su equipo ha acuñado la palabra “relacional” para su enfoque, y el animado y sociable Lammy está poniendo mucho énfasis en las relaciones personales que está construyendo con sus homólogos extranjeros.

En agosto realizó una visita conjunta a Israel con su homólogo francés Stéphane Séjourné, y luego esta semana viajó a Kiev con el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, después de haberlo recibido en la Oficina de Relaciones Exteriores. Considera el lanzamiento del pacto de seguridad europeo en desarrollo como uno de sus logros tempranos importantes.

A diferencia de algunos secretarios de Relaciones Exteriores británicos recientes, la vida de Lammy parece haberlo preparado para el trabajo.

Primer británico negro en asistir a Harvard

Nació en Holloway, al norte de Londres, de padres guyaneses. Él y sus cuatro hermanos fueron criados en gran parte por su madre en Tottenham. David ganó una beca coral para la escuela King’s School Peterborough y luego estudió derecho en la School of Oriental and African Studies de la Universidad de Londres y en Harvard en los Estados Unidos, donde fue el primer británico negro en asistir a la escuela de leyes.

Ha trabajado como abogado tanto en EE. UU. como en el Reino Unido y es autor de varios libros, incluido Out Of The Ashes: Britain After The Riots, que se basó en sus experiencias como diputado de Tottenham cuando estallaron disturbios en 2011.

Su destreza intelectual se vio afectada por una desastrosa aparición en el programa Celebrity Mastermind, frecuentemente mencionado por el presentador John Humphreys en el preámbulo cómico de sus discursos después de la cena. Lammy obtuvo ocho puntos en el tema de Muhammed Ali en la ronda especializada, pero en una sección de conocimiento general nerviosa no pudo responder quién era Marie Curie, qué era La Bastilla, qué era Los Soprano y qué tipo de queso es Stilton: también respondió que Enrique VII había tomado el trono después de Enrique VIII.

Lammy es uno de los ministros más experimentados en el equipo de Starmer. Ha sido diputado desde 2000, asumiendo Tottenham en lugar de Bernie Grant, uno de los primeros diputados negros del Reino Unido. Ese mismo año, Lammy fue elegido brevemente para la Asamblea del Gran Londres.

Un autodescrito ‘conservador moderado’

Ocupó puestos gubernamentales en varios departamentos bajo Tony Blair y Gordon Brown, incluidos salud, cultura, negocios y educación.

Un moderado político, proeuropeo y autodescrito “conservador moderado”, apoyó a David Miliband sobre su hermano Ed, y de manera significativa continuó sentado en los bancos traseros durante la dirección de Jeremy Corbyn.

Pasó su tiempo libre construyendo su perfil público. Ganó £243,000 fuera del parlamento entre 2019 y 2023, incluido como presentador en la radio LBC, situándolo en lo más alto de la lista de diputados laboristas.

Lammy ingresó al gabinete fantasma bajo Sir Keir Starmer en 2020 y fue ascendido a secretario de Relaciones Exteriores en noviembre de 2021. En un discurso el pasado mayo, antes de las elecciones generales, señaló que había pasado casi tres años como aprendiz del trabajo adecuado.

Sus vínculos más cercanos están con Estados Unidos, donde pasó los veranos con familiares cuando era niño y posteriormente estudió y trabajó.

Lammy es amistoso y entusiasta por favorar, sobre todo a los “amigos y aliados más cercanos” del Reino Unido. La semana pasada Lammy aseguró al secretario Blinken: “La relación entre Reino Unido y Estados Unidos es especial. Es especial para mí personalmente y es especial para tantos británicos y estadounidenses.”

Blinken respondió que la relación es “esencial”.

Tanto demócratas como republicanos están complacidos con la política de Lammy de “primero la OTAN”. En el debate en Washington DC también está en sintonía con el Departamento de Estado de EE. UU., abogando por un amplio respaldo militar para Ucrania, incluido el lanzamiento de misiles Storm Shadow hacia Rusia.

Pero algunas voces estadounidenses desprecian la capacidad militar actual del Reino Unido y esperan ver si el Partido Laborista invierte en mejoras.

Para ver más: David Lammy y Antony Blinken unidos en Ucrania Lo que necesitas saber sobre el nuevo secretario de Relaciones Exteriores

La cronometración de la declaración del secretario de Relaciones Exteriores, prohibiendo una pequeña parte de las ya relativamente pequeñas exportaciones del Reino Unido a Israel el día en que se enterraban a seis rehenes asesinados en Gaza, provocó furia en Jerusalén y entre los partidarios más cercanos de Israel en EE. UU.

A pesar de hablar en la llamada telefónica “cordial” antes del anuncio, Blinken le preguntó a Lammy qué se necesitaría para posponer las prohibiciones debido a las negociaciones de alto el fuego en curso, pero la medida siguió adelante sin cambios. Los partidarios de Gaza también han condenado la acción del Reino Unido como insuficiente y demasiado tardía, pero el gobierno cree que está en línea con la opinión pública británica en general.

Lammy se hizo amigo de Barack Obama hace 20 años en un evento de leyes de Harvard. Por lo general directo, está en el registro describiendo a Donald Trump como un “sociópata que odia a las mujeres, simpatizante del neo-nazismo” y una “amenaza profunda para el orden internacional”.

Anticipando que esto podría causar problemas si Trump saliera reelegido en noviembre, Lammy visitó los EE. UU. ocho veces como secretario de Relaciones Exteriores en la sombra e intentó construir puentes con los republicanos. Destacó sus valores cristianos compartidos con Chris LaCivita, un gerente de campaña de Trump, y los aliados del Senado de Trump Lindsey Graham y Eldridge Colby.

También ha buscado a JD Vance, la selección actual de vicepresidente de Trump, quien una vez comparó al expresidente con Hitler. Lammy dice que “se redujo a las lágrimas” leyendo Hillbilly Elegy de Vance, que le recordó su “difícil crianza”.

Lammy aporta encanto, ambición y diplomacia entusiasta al personaje algo sombrío del nuevo modelo de gobierno de Starmer.

Inevitablemente tiene críticos en Westminster. Dada su historia de franqueza, algunos se preguntan si se excederá. Otros cuestionan si es lo suficientemente duro para obtener lo que el Reino Unido necesita de sus amigos.

El mundo conteniendo la respiración para ver si Kamala Harris o Donald Trump se convierten en el próximo presidente. El resultado será muy importante para los trabajos principales aquí en Whitehall. El nombramiento del nuevo embajador británico en EE. UU. se ha retrasado hasta que esté claro quién ha ganado.

Todos los ojos estarán puestos en el hiperactivo secretario de Relaciones Exteriores en la AGNU y en los meses tensos por delante, considerando que Trump ya está hablando de la Tercera Guerra Mundial. Él y el resto de nosotros tenemos mucho en juego.

El líder de los Demócratas Liberales Sir Ed Davey estará en Sunday Morning with Trevor Phillips desde las 8:30 de la mañana de hoy.

El secretario de Relaciones Exteriores David Lammy, Sir Ed Davey de los Demócratas Liberales y el aspirante a liderazgo conservador James Cleverly estarán en Sunday Morning with Trevor Phillips en Sky News desde las 8:30 am de hoy.