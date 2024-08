Acusan de abuso a la ex-presidenta de Argentina, Fernández

Los fiscales en Argentina han lanzado una investigación contra el ex presidente Alberto Fernández, quien es acusado de causar lesiones graves a su ex pareja. La semana pasada, la ex primera dama Fabiola Yáñez, de 43 años, presentó una denuncia acusando al ex líder de 65 años de golpearla durante su relación, la cual terminó después de que dejara el cargo en 2023. En un testimonio dado desde España, ella describió cómo presuntamente sufrió amenazas psicológicas y agresiones físicas, acusando al Sr. Fernández de obligarla a tener un aborto. Él niega todas las acusaciones. Se le prohibió salir del país mientras se realiza la investigación. El miércoles, el fiscal Ramiro Gonzales presentó oficialmente una solicitud al tribunal, pidiendo que se presenten cargos contra el ex presidente. La investigación surge después de que se filtraran fotos que parecían mostrar a la Sra. Yáñez con un ojo morado y magulladuras, las cuales fueron publicadas por los medios locales, desencadenando indignación en Argentina. El Sr. Fernández rechaza las acusaciones en su contra como infundadas. En extractos de una entrevista publicada a principios de esta semana, afirmó que el ojo morado de la Sra. Yáñez fue el resultado de un “tratamiento cosmético”. Según la ley argentina, un juez tomará la decisión final sobre si presentar o no cargos. El Sr. Fernández se involucró por primera vez en política a principios de los años 80, en los últimos días de la dictadura militar. Ocupó la presidencia entre 2019-23.