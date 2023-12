Acusan al presidente de la compañía nacional de energía nuclear de malversar fondos para comprar propiedadesPresidente de la compañía nuclear nacional acusado de malversar fondos para comprar propiedades

Las acusaciones de corrupción han surgido en torno a Petro Kotin, presidente del operador nuclear nacional de Ucrania, Energoatom, luego de la compra de una propiedad significativa cerca de Kyiv, informó el proyecto de periodismo de investigación Schemes el 21 de diciembre.

Schemes descubrió que la suegra de Kotin recientemente obtuvo la propiedad de una casa de dos pisos con un territorio adyacente de 300 metros cuadrados en una zona frente al lago. Schemes alega que Kotin y su familia actualmente ocupan la propiedad.

Kotin no negó conocer la propiedad cuando los periodistas se pusieron en contacto con él.

“En efecto, visito esta residencia y no oculto esta información”, dijo Kotin.

“Se indicará en mi declaración, cuyo plazo aún no ha llegado”.

Kotin dijo a los periodistas que su suegra recaudó fondos de forma independiente para la casa a través de sus propios ahorros, así como donaciones de familiares y préstamos en anticipación de futuras ventas de propiedades en los territorios ocupados.

Según el acuerdo de compra de bienes raíces para la propiedad, Schemes descubrió que la propiedad costó 7 millones de UAH ($186,442), y que una propiedad similar en la zona se vendió ese verano por 13 millones de UAH ($350,000).

La investigación también reveló que la suegra de Kotin posee otros tres terrenos en otra aldea en la región de Kyiv Oblast, todos comprados el 2 de marzo de 2021. Schemes señaló que a pesar de las afirmaciones de Kotin de haber recaudado fondos de forma independiente para la propiedad, su suegra no tiene una fuente de ingresos oficial, al igual que el suegro y la esposa de Kotin.

Lea el artículo original en The New Voice of Ukraine