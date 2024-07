Acusan a X de Elon Musk de violar las reglas de contenido por la UE.

El sitio de redes sociales de Elon Musk, X, ha sido acusado por la Unión Europea de infringir sus reglas de contenido en línea, con sus cuentas de “verificación” de marca azul que tienen el potencial de “engañar” a los usuarios. El regulador tecnológico del bloque dijo que los usuarios podrían ser engañados al pensar que la identidad de aquellos con marcas de verificación azul estaba verificada, cuando de hecho cualquiera puede pagar por una marca de verificación azul. Dijo que había encontrado evidencia de “actores maliciosos” abusando del sistema. La investigación comenzó bajo la Ley de Servicios Digitales de la UE (DSA). Podría llevar a que X sea multado con hasta el 6% de su facturación anual global y se le obligue a cambiar la forma en que opera en el bloque. El Sr. Musk reaccionó con enojo: “La DSA es desinformación”, escribió en X. El multimillonario, que compró la plataforma por $44 mil millones en 2022, dijo que las reglas de la DSA equivalían a “discurso censurado”, lo cual consideró inaceptable. La directora ejecutiva de X, Linda Yaccarino, también defendió las prácticas de la empresa. “Un sistema democratizado, permitiendo a todos en Europa acceder a la verificación, es mejor que solo unos pocos privilegiados que estén verificados”, escribió en el sitio de redes sociales. Los hallazgos siguen a una investigación de siete meses bajo la DSA. La ley, que se introdujo en 2022, requiere que las grandes empresas tecnológicas, como X, actúen para detener el contenido ilegal y proteger al público. TikTok de ByteDance, AliExpress y Meta Platforms también están siendo investigados bajo la ley. La Comisión dijo que su revisión de X encontró una falta de transparencia en la publicidad y que X no proporcionó datos para uso de investigación como se requiere bajo las normas de la UE. “En particular, X prohíbe a los investigadores elegibles acceder de forma independiente a sus datos públicos, como haciendo ‘scraping’, según se establece en sus términos de servicio”, dijo la Comisión. El regulador tecnológico también dijo que la forma en que X diseñó y operó su interfaz para cuentas verificadas de marca azul “no corresponde a la práctica de la industria y engaña a los usuarios”. “Dado que cualquiera puede suscribirse para obtener tal estado ‘verificado’, afecta negativamente la capacidad de los usuarios para tomar decisiones libres e informadas sobre la autenticidad de las cuentas y el contenido con el que interactúan”, dijo. “Hay evidencia de actores maliciosos motivados que abusan de la ‘cuenta verificada’ para engañar a los usuarios”, añadió. La Comisión dijo que X podría defenderse de los hallazgos o resolver el problema comprometiéndose a realizar cambios que lo pongan en cumplimiento. Cualquier acuerdo de ese tipo se haría público, agregó, en respuesta a la afirmación del Sr. Musk de que la comisión había ofrecido un “acuerdo secreto ilegal”. “En el pasado, las marcas de verificación solían significar fuentes confiables de información”, dijo Thierry Breton, Comisario de Mercado Interno. “Ahora, con X, nuestra opinión preliminar es que engañan a los usuarios y violan la DSA”. “X tiene ahora el derecho de defensa, pero si nuestra opinión se confirma, impondremos multas y exigiremos cambios significativos”. La Comisión rechazó la acusación de censura del Sr. Musk, diciendo que sus reglas tenían como objetivo garantizar “un entorno en línea seguro y justo para los ciudadanos europeos que respete sus derechos, en particular la libertad de expresión”. Entre sus reglas, dijo, están los requisitos de que las empresas informen a los usuarios cuando sus cuentas están restringidas y que los usuarios que sean prohibidos puedan impugnar esas decisiones. La Comisión dijo que continuaba investigando las prácticas de X en torno a la difusión de contenido ilegal y cómo combate la propagación de noticias falsas.