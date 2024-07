Acumulando victorias históricas: el eritreo.

Hace 2 horasPor Wedaeli Chibelushi y Habtom Weldeyowhannes, BBC News y BBC TigrinyaAFP”To his fans, he’s the “African king” – an international star and the first black African to win a Tour de France stage.Biniam Girmay hizo eso no solo una vez, sino tres veces este año en el evento principal de ciclismo en carretera. A menos que ocurra un accidente, es probable que el joven de 24 años gane el maillot verde el domingo, un premio otorgado al mejor esprínter en la agotadora competencia de tres semanas.Pero el camino de Girmay hacia la cima ha estado lleno de obstáculos: ha luchado contra choques culturales, los procedimientos de visa de Europa y la soledad de estar a miles de kilómetros de distancia de su esposa e hija pequeña.Ahora, está abrazando su papel como héroe en su país de origen, Eritrea, y una inspiración para ciclistas en toda África.Muchos creen que el éxito de Girmay provocará un cambio en un deporte abrumadoramente blanco: en el Tour de Francia de este año es el único ciclista negro en todo el pelotón de 176 corredores.Girmay – o Bini para sus seres queridos y fans – nació y creció en Eritrea, un pequeño país del este de África con una población de alrededor de 3,7 millones.Inusualmente, Girmay nunca fue un campeón de Asmara – la capital en la que creció – o de Eritrea. En cambio, apareció bastante repentinamente en el escenario internacional después de ser descubierto por el organismo rector mundial del ciclismo, la UCI.Girmay le dijo a los medios eritreos a principios de este año que es más fácil ganar en el Tour de Francia que ser campeón eritreo. Esto se debe a que, a pesar de su pequeña población, el país cuenta con una gran cantidad de ciclistas talentosos, muchos de los cuales han ganado medallas en competencias mundiales y continentales.El ciclismo es uno de los deportes más populares de Eritrea, una afición adquirida durante décadas de dominio colonial italiano. Es motivo de orgullo para muchos eritreos, cuyo país normalmente solo aparece en los titulares globales por sus conflictos fronterizos y un récord de derechos humanos considerado pobre por organizaciones de derechos, pero defendido ferozmente por el gobierno.Biniam Girmay es venerado por los eritreos: los fans de su país de origen a menudo están allí para apoyarlo en sus carreras en Europa.Los sueños de Girmay de convertirse en ciclista fueron desencadenados por su primo, el campeón africano Meron Teshome.La obsesión por el ciclismo se extiende aún más en su familia: su hermano menor es ahora ciclista profesional y su padre, un carpintero, solía ver el Tour de Francia en la televisión con Girmay cada año.”Este es mi momento”, un documental que narra su ascenso, muestra a un pariente anciana diciéndole: “Cuando era joven, nadie podía vencerme, ni siquiera tú”.A los 12 años, Girmay ganó su primera competencia de mountain bike y, de adolescente, fue seleccionado para representar a Eritrea como junior en los Campeonatos Africanos.Allí, llamó la atención de un reclutador de la UCI.Los invitaron para entrenar en el World Cycling Centre (WCC) de la organización, una instalación suiza de élite que alberga a jóvenes atletas de países donde puede que no haya tantas oportunidades de desarrollo.En 2018, a la edad de 17 años, Girmay abandonó la escuela y se fue a Suiza.La transición fue difícil, no tenía amigos o familiares cerca y fue golpeado por un gran choque cultural.”Fue difícil preparar a Bini; tuvo que cambiar muchas cosas: su estilo de vida, sus rutinas”, recordó Jean-Jacques Henry, jefe de detección de talentos en el WCC, mientras Girmay se preparaba para el Tour de Francia de 2023.”Hacía demasiado frío para él cuando llegó en julio. Para nosotros, era cálido. No le gustaban los adoquines [que los ciclistas de la categoría de Girmay a menudo enfrentan] y no entendía las tácticas”.Pero creía que superaría estos problemas y realizaría su sueño. Incluso tomó clases de inglés para no tener que usar un traductor en las entrevistas con los medios cuando finalmente se convirtiera en profesional.De hecho, en 2020, Girmay fue fichado por el equipo francés Delko.Mientras entrenaba en Francia, comenzó a planificar su boda con Saliem, su pareja en Eritrea.Pero el brote de coronavirus de 2020 arruinó sus planes de regresar a casa y también lo dejó incapaz de competir en Europa, ya que se cancelaron varias carreras.Al año siguiente, Girmay recibió otro golpe. Delko se había declarado en quiebra, dejando al joven ciclista sin equipo.Sin embargo, pudo regresar a Asmara y casarse con Saliem.Ella luego dio a luz a una niña, pero Girmay no pudo quedarse por mucho tiempo ya que había sido fichado por el equipo belga Intermarché- Wanty.Obtener una visa para continuar su odisea ciclista no fue fácil. “Este es mi momento” documenta al nuevo padre luchando por llegar a numerosos centros de solicitud de visa y embajadas mientras estaba en Asmara.Finalmente, logró adquirir una visa a largo plazo, que aún conserva. Sin embargo, según sus requisitos, Girmay debe abandonar la zona de Schengen de los 29 países de Europa cada tres meses. Por lo general, regresa a Asmara.En 2022, el ciclista comenzó su racha histórica.En Gent-Wevelgem de Bélgica, se convirtió en el primer africano en ganar una carrera clásica de un día. Girmay formaba parte de una escapada de cuatro corredores en los últimos 30km y esprintó hacia la victoria con 250m por delante.”Veni… vidi… Bini!”, exclamó un comentarista británico extasiado mientras pasaba por la línea de meta. La frase, una adaptación del latín para “Vine, vi, vencí”, se ha convertido en una especie de lema entre sus fans y los medios de comunicación.Como esprinter, Girmay acelera rápidamente hacia el final de la carrera, embarcándose en un feroz sprint hacia la línea de meta.Es una rareza, ya que Eritrea, un país montañoso, en su mayoría produce “escaladores”, ciclistas que corren especialmente bien en pendientes empinadas.Girmay coronó su victoria en Gent-Wevelgem con otra victoria de etapa histórica en el Giro d’ Italia, que después del Tour de Francia es la segunda carrera de Grand Tour de ciclismo más grande.Las celebraciones se vieron interrumpidas cuando Girmay fue llevado al hospital: se había golpeado accidentalmente un corcho de prosecco en el ojo en el podio de los ganadores.Se recuperó rápidamente, pero sin su esposa e hija cerca, aún le costaba disfrutar de su triunfo.A pesar de esta nostalgia, Girmay siguió luchando. Su esposa e hija finalmente se mudaron a la ciudad francesa de Niza – y lo estarán esperando después de que termine el Tour el domingo.También observarán de cerca los fans de ciclismo en Eritrea.Después de su tercera victoria de etapa en el Tour, la gente salió a las calles en Asmara, agitando la bandera nacional y bailando al ritmo de los bocinazos festivos.Los fans eritreos suelen aparecer para apoyar a Girmay lejos de casa también – en el Tour de Suiza de 2023, un fan le dijo a la BBC: “Es un rey africano. Estamos orgullosos. Eritrea es conocida por algunas cosas malas como la guerra, ahora es diferente”.Girmay también representa al continente en general, Mani Arthur, quien dirige la Red de Ciclistas Negros y ha competido por Ghana, le dijo al podcast Focus on Africa de la BBC la semana pasada.“Realmente no vemos a muchos corredores negros, especialmente de África, compitiendo en el Tour de Francia”, dijo.”Así que ver a Girmay no solo compitiendo sino también ganando una etapa muy codiciada es increíble. Se ha demostrado estar entre los mejores ciclistas del mundo”.Aklilu Haile, entrenador de ciclismo eritreo que conoce a Girmay desde hace una década, cree que su éxito puede tener un gran impacto.”A veces parece que el ciclismo es solo para personas blancas, pero ahora nos enseña que el ciclismo es para todo el mundo”, dijo.Después del Tour de Francia, Girmay se enfrentará a los Juegos Olímpicos de este verano en París. Espera ganar una medalla de oro, pero esto es poco probable: es el único ciclista de ruta que representa a Eritrea y, por lo tanto, no tendrá a nadie que lo guíe en el pelotón para asegurar un puesto para su esprint.También tiene grandes esperanzas para el Campeonato del Mundo del próximo año en Ruanda, el país en el que fue descubierto por primera vez por la UCI.Para muchos, una victoria de Girmay en Ruanda tendría un gran significado.Los aficionados al ciclismo de todo el mundo verían a un ciclista africano decidir pasar por la línea de meta en suelo africano, antes de ser envuelto en una multitud ondeando la bandera eritrea verde, azul y amarilla.