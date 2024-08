Acuerdos de prisioneros avivan temores de un “incentivo” perverso para secuestrar estadounidenses

La alegría por la última liberación de estadounidenses injustamente encarcelados en el extranjero se ve opacada por las crecientes preocupaciones de que haya surgido una nueva era de diplomacia de rehenes, con los adversarios de Estados Unidos concluyendo que vale la pena arrestar a estadounidenses inocentes y luego intercambiarlos por contrabandistas convictos, piratas informáticos, espías e incluso asesinos.

Mientras que muchos se resisten a criticar un intercambio en particular, funcionarios actuales y anteriores de Estados Unidos están preocupados de que líderes autoritarios como el presidente Vladimir Putin de Rusia estén aprovechando la disposición de América a comerciar por sus ciudadanos. Entre los devueltos a Moscú el jueves, en un acuerdo que involucraba a 24 prisioneros y siete naciones, se encontraba un asesino ruso cumpliendo cadena perpetua en Alemania por disparar contra un enemigo del Kremlin en un parque de Berlín.

“Me preocupa el incentivo que esto da a las naciones para secuestrar a estadounidenses”, dijo Adam Hickey, un ex subsecretario de justicia adjunto en la división de seguridad nacional del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Hablando sobre la tendencia hacia los intercambios de rehenes en general, agregó: “No veo cómo esto no va a llevar a una escalada o aumento en la práctica por parte de los gobiernos extranjeros.”

Sin embargo, alternativas prácticas son difíciles de encontrar, admiten el Sr. Hickey y otros expertos.

En respuesta al acuerdo del jueves, el ex presidente Donald J. Trump sugirió que el presidente Biden había sentado un “mal precedente” al pagar un precio demasiado alto a Mr. Putin.

Sin embargo, Mr. Trump no ofreció evidencia de que él hubiera podido llegar a un mejor acuerdo, aparte de una afirmación falsa de que no había “RENUNCIADO” como presidente para lograr la liberación de estadounidenses encarcelados en el extranjero. De hecho, Mr. Trump intercambió prisioneros con adversarios de Estados Unidos, incluyendo a Irán y los talibanes afganos, en al menos cuatro ocasiones.

En una declaración conjunta, el presidente de la Cámara Mike Johnson y el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, pidieron “acciones serias para disuadir nuevos secuestros por parte de Rusia, Irán y otros estados hostiles a Estados Unidos”. Sin embargo, los dos republicanos no ofrecieron detalles sobre qué medidas deberían tomarse.

Algunos expertos en seguridad nacional incluso contemplan si el gobierno de Estados Unidos debería declarar que no negociará por la liberación de nadie que no obedezca las advertencias de visitar Rusia, Irán, Corea del Norte y otros países de alto riesgo.

Un funcionario de la administración Biden que ha participado en negociaciones de intercambio de prisioneros, y que habló bajo condición de anonimato para discutir asuntos sensibles, dijo que era difícil imaginar que un presidente estadounidense adoptara tal posición.

Por el contrario, Mr. Biden ha presidido ahora varios intercambios de este tipo, prometiendo que nunca abandonará a los estadounidenses indefensos. A finales de 2022, aprobó un acuerdo con Rusia que intercambió al notorio traficante de armas ruso Viktor Bout por la estrella de baloncesto Brittney Griner.

Mr. Biden también llegó a un acuerdo con el Kremlin en abril de 2022, enviando de regreso a un traficante de drogas ruso encarcelado a cambio de un Marine estadounidense arrestado en Moscú. Y se intercambiaron múltiples prisioneros con Irán el otoño pasado.

En cada caso, los funcionarios de Estados Unidos dijeron que los estadounidenses liberados habían sido encarcelados con cargos fabricados o habían recibido sentencias desproporcionadas a cualquier delito real, como en el caso de la Sra. Griner, a quien se le impuso una sentencia de 9 años de cárcel por poseer cantidades mínimas de aceite de cannabis.

Los funcionarios y expertos coinciden en que estos casos recientes reflejan lo que el secretario de Estado Antony J. Blinken llamó en febrero una “tendencia creciente” en la cual los enemigos estadounidenses “detienen erróneamente a personas, a menudo como peones políticos.”

Mr. Blinken advirtió a Mr. Biden sobre el problema en las primeras semanas de su presidencia, según el funcionario de la administración Biden. En julio de 2022, Mr. Biden declaró que el secuestro y la “detención injusta” eran una emergencia nacional.

El Departamento de Estado considera que la detención injusta incluye arrestos infundados, juicios injustos y sentencias atroces. Esa designación envía casos al enviado de Estados Unidos para asuntos de rehenes, Roger D. Carstens.

Grupos terroristas y gobiernos extranjeros han secuestrado a estadounidenses con rescates en mente al menos desde la crisis de los rehenes de los piratas berberiscos de 1793, cuando Estados Unidos pagó por el regreso de más de 100 ciudadanos detenidos en el norte de África.

En 1979, los revolucionarios iraníes encarcelaron a más de 50 trabajadores de la embajada de Estados Unidos, exigiendo la liberación de activos iraníes congelados. En la década de 1980, militantes libaneses secuestraron a docenas de estadounidenses en Beirut para disuadir la acción militar estadounidense contra Hezbollah. Y en las últimas dos décadas, Al Qaeda y el Estado Islámico secuestraron a numerosos estadounidenses, a menudo ejecutándolos después de que el gobierno de Estados Unidos se negara a negociar.

Pero en aproximadamente los últimos 10 años, a medida que las amenazas terroristas extranjeras han disminuido, la encarcelación de estadounidenses por gobiernos hostiles con cargos legales falsos o inflados ha aumentado considerablemente, según Danielle Gilbert, profesora asistente en la Universidad Northwestern que estudia la llamada diplomacia de rehenes.

La Sra. Gilbert dijo que la práctica parecía haber cobrado impulso bajo el presidente Barack Obama, quien aprobó un intercambio de prisioneros con Teherán como parte del acuerdo nuclear de Irán de 2015, y se aceleró dramáticamente bajo el mandato del Sr. Trump.

Desde la época de Mr. Trump y hasta el mandato del Sr. Biden, tales casos se han convertido cada vez más en dramas públicos. Las familias de los prisioneros, ahora a menudo asesoradas por profesionales de relaciones públicas o diplomáticos como Bill Richardson, a menudo rechazan el consejo tradicional de mantener un perfil bajo mientras los funcionarios gubernamentales hacen su trabajo en silencio. En cambio, ahora reclutan a celebridades y a los medios de comunicación para presionar a los funcionarios de Estados Unidos a “hacer lo que sea necesario”, como suelen decir. En una declaración pública después de la liberación esta semana del ex consultor de seguridad Paul Whelan, encarcelado en Rusia desde 2018, su familia señaló que “fue la atención de los medios la que finalmente ayudó a crear una masa crítica y la conciencia dentro del gobierno de Estados Unidos”.

Algunos temen que la atención pueda beneficiar a los malos. En su declaración del jueves, el Sr. Johnson y el Sr. McConnell advirtieron que, si no se toman medidas disuasorias, “los costos de la diplomacia de rehenes seguirán aumentando” y que “intercambiar a criminales rusos endurecidos por estadounidenses inocentes hace poco por desalentar el comportamiento reprobable de Putin”.

El acuerdo del jueves tardó muchos meses en orquestarse en parte porque altos funcionarios alemanes tenían preocupaciones similares sobre liberar a Vadim Krasikov, el asesino convicto cuya liberación Mr. Putin había exigido desde hacía mucho tiempo.

Christian Mihr, un funcionario de Amnistía Internacional en Alemania, dijo que el acuerdo había dejado “un sabor amargo” porque mandaba a casa a un asesino convicto a Rusia a cambio de disidentes políticos y periodistas. El gobierno ruso, advirtió el Sr. Mihr en una declaración reportada por la Agence France-Presse, “podría sentirse más seguro para llevar a cabo más arrestos políticos y violaciones de los derechos humanos sin temor a las consecuencias”.

Los funcionarios estadounidenses dicen compartir esas preocupaciones. Comentando con periodistas el jueves, Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional, calificó de “una pregunta con la que luchamos cada vez que analizamos las difíciles decisiones involucradas en uno de estos intercambios. Es difícil enviar de vuelta a un criminal convicto para asegurar la liberación de un estadounidense inocente.”

Pero el Sr. Sullivan dijo que no estaba “claro” que “muchas más personas sean tomadas porque hacemos estos intercambios.”

Y a pesar de las críticas ocasionales de personajes como Mr. Trump, la Sra. Gilbert señaló que tales acuerdos han resultado ser políticamente populares. Tanto Mr. Trump como Mr. Biden han beneficiado de emotivas reuniones en la Sala Oval con prisioneros liberados y sus familias, y de relatos dramáticos sobre cómo su liderazgo selló los acuerdos.

No obstante, los funcionarios estadounidenses son conscientes de los riesgos a largo plazo y han explorado disuasivos como sanciones punitivas a gobiernos y funcionarios relacionados con esta práctica. Pero los dos peores infractores, Rusia e Irán, ya están bajo fuertes sanciones estadounidenses, y no está claro si más penalizaciones funcionarían.

En febrero, el Sr. Blinken dio un discurso para destacar una coalición de docenas de naciones que se comprometieron a aumentar “los costos financieros y de reputación de la detención arbitraria, y fortalecer la presión global en su contra.” Pero el esfuerzo sigue estando vagamente definido.

Mr. Hickey, el ex fiscal federal, pidió acciones dramáticas, proponiendo que “en algún momento, el gobierno de Estados Unidos tiene que decir, ‘Hay lugares en el mundo a los que como estadounidense no puedes ir, y si lo haces, no podemos ayudarte.'” Pero incluso él dijo que se deberían hacer excepciones para algunas actividades esenciales, incluido el periodismo del reportero del Wall Street Journal Evan Gershkovich, liberado el jueves después de ser condenado por falsos cargos de espionaje.

Esa idea enfrenta otros problemas, incluido que muchos miles de ciudadanos con doble nacionalidad viven en lugares como Rusia, China e Irán, y a menudo son de los detenidos.

Ryan Fayhee, otro ex fiscal federal, que también ha trabajado con las familias de varios estadounidenses detenidos injustamente, dijo que era una “simplificación excesiva” asegurar que no podemos rescatar a estadounidenses detenidos equivocadamente en el extranjero porque incentivaría más secuestros.

Pero, añadió, la creciente práctica de los intercambios de prisioneros debe ir acompañada de una mayor educación pública sobre los riesgos de viaje y alguna forma efectiva de castigar a “cualquier país que quiera llevar adelante su política exterior a través de los secuestros.”