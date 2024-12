Acuerdo de rugby Australia-PNG firmado para frenar la influencia de China

En los últimos años, con el aumento del interés geopolítico y la participación en el Pacífico, algo con lo que muchas otras potencias intermedias y potencias principales han tenido dificultades es lograr que PNG firme un acuerdo de exclusividad para asociaciones de seguridad”, dijo Oliver Nobetau, un abogado del gobierno de PNG convertido en analista de políticas en el centro de pensamiento Lowy Institute.

Ambos primeros ministros han tratado de restar importancia al aspecto de seguridad de los acuerdos, enmarcándolos en cambio como una ventaja para lo que Nobetau dice ha sido una relación “debilitada” entre los dos países.

Marape hizo hincapié en que el acuerdo “no nos impide relacionarnos con ninguna nación, especialmente nuestros vecinos asiáticos”.

“Nos relacionamos con China, por ejemplo, un gran socio comercial, un gran socio bilateral”, dijo. “Pero en seguridad, más cerca de casa, nuestro territorio compartido necesita ser protegido, defendido, vigilado… juntos”.

Fuentes gubernamentales dicen que los acuerdos no dan a Australia poder de veto sobre los acuerdos de seguridad de PNG. Pero su enmarque tiene el efecto de eliminar a casi cualquier otro posible socio, y Nobetau dijo que el anuncio podría ser visto por algunos en PNG como “una imposición del poder australiano sobre la soberanía de PNG”.

Tanto él como el Dr. Murray también señalan, sin embargo, que los dos acuerdos hablan de una dinámica “transaccional” en las relaciones del Pacífico que está emergiendo.

“La gente que habla de buena voluntad y dice que el deporte y la política no se mezclan, esa es la visión del siglo XX’, dijo el Dr. Murray. “Para nosotros, no vamos a regalar uno de nuestros valiosos activos culturales por nada. Eso no ocurre en la diplomacia”.

El Dr. Murray y Nobetau también coinciden en que los acuerdos marcan un momento significativo en las relaciones bilaterales entre los dos países, y son un indicador probable de cómo Australia seguirá persiguiendo su agenda en la región.

“China invierte mucho dinero en infraestructura deportiva… que es algo en lo que China es buena… [pero] China no va a ofrecer alternativas en este espacio”, dijo Nobetau.

“Es algo que otros países no pueden hacer”, añadió el Dr. Murray. “Tenemos que usarlo, especialmente en una región muy, muy disputada como el Pacífico”.