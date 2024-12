Acuerdo de las Islas Chagos: Mauricio insinúa que las conversaciones están estancadas por dinero.

El acuerdo propuesto también ha atraído críticas en el Reino Unido, con el partido conservador de la oposición calificándolo de “fracaso monumental de la diplomacia estatal”. Cuando el acuerdo se hizo público por primera vez después de años de negociaciones, el primer ministro del Reino Unido, Sir Keir Starmer, y el entonces primer ministro de Mauricio, Pravind Jugnauth, lo calificaron de “momento clave en nuestra relación y una demostración de nuestro compromiso duradero con la resolución pacífica de disputas y el estado de derecho”. Buscaba poner fin a décadas de incertidumbre y disputa sobre el estatus de las islas. En una declaración conjunta emitida el viernes, el Reino Unido y Mauricio dijeron que estaban comprometidos “a finalizar un tratado lo más rápido posible” que incluyera tanto “la operación segura y efectiva de la base existente en Diego García como que Mauricio es soberano sobre el archipiélago”. Añadieron que las “conversaciones en curso” fueron productivas. El nuevo gobierno de Mauricio, elegido por mayoría abrumadora el mes pasado, no ha sido explícito en público sobre cuáles eran exactamente sus problemas con el acuerdo. Pero hablando con sus electores el domingo, el viceprimer ministro Paul Bérenger habló sobre el dinero involucrado. “Esta base existía en nuestra tierra, en nuestro territorio… pero no solo se trata de nuestra soberanía. Hay algunas cosas que no se pueden aceptar si eres un verdadero patriota. Están tratando de hacernos firmar y están discutiendo por una pequeña cantidad”, dijo. Hablando en el parlamento la semana pasada sobre las negociaciones, Bérenger admitió que Mauricio necesita “dinero para salir del lío económico en el que el gobierno anterior nos metió, pero no a cualquier precio, no bajo ninguna condición”. Dirigiéndose a los diputados el viernes, el primer ministro Navin Ramgoolam dijo que el Reino Unido estaba ansioso por completar el acuerdo “antes de que [Donald] Trump jure como presidente el 20 de enero”. Marco Rubio, la elección de Trump para secretario de estado, ha descrito el acuerdo como una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. La semana pasada, en la Cámara de los Comunes del Reino Unido, la secretaria de Asuntos Exteriores en la sombra, Dame Priti Patel, acusó al gobierno laborista de poner en peligro la seguridad nacional del Reino Unido, ignorar los intereses de los chagosianos y “dejar que nuestra reputación se desplome” en un mundo cada vez más peligroso. “¿Cuánto va a ser responsable el contribuyente británico cada año, y en total, durante 99 años?” preguntó. El ministro de Asuntos Exteriores Stephen Doughty insistió en que el acuerdo mejoraría, no dañaría la seguridad del Reino Unido, diciendo que protegería la operación de la base militar y garantizaría que estuviera “en una base segura hasta bien entrado el próximo siglo”. En los últimos años, el Reino Unido ha enfrentado un aislamiento diplomático creciente sobre su reclamo a lo que se refiere como el Territorio Británico del Océano Índico, con varios organismos de las Naciones Unidas – incluyendo su corte suprema y asamblea general – tomando en gran medida el partido de Mauricio y exigiendo que el Reino Unido entregue lo que algunos han llamado su “última colonia en África”. El gobierno de Mauricio ha argumentado durante mucho tiempo que fue forzado ilegalmente a ceder las Islas Chagos a cambio de su propia independencia del Reino Unido en 1968. Hasta hace muy poco, el Reino Unido insistía en que Mauricio en sí mismo no tenía un reclamo legítimo sobre las islas.