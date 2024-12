Acuerdo de financiamiento gubernamental abre la puerta para trasladar el estadio de los Washington Commanders a DC

El Washington Commanders podría ver el inicio en el corazón de la capital de la nación pronto. El acuerdo de financiación gubernamental revelado por negociadores del Congreso el martes allana el camino para mover el estadio de los Commanders de Maryland a Washington, D.C., un desarrollo que los funcionarios locales están promocionando como una gran victoria para la ciudad. La legislación, que los legisladores presentaron antes de la fecha límite de cierre del viernes, incluye una disposición que transfiere la jurisdicción del sitio del Campus del Estadio Conmemorativo Robert F. Kennedy, el recinto en desuso en la parte noreste de la ciudad, del gobierno federal a la ciudad de D.C. por 99 años. Eso haría posible que los Commanders negocien la construcción de un nuevo estadio donde actualmente se encuentra el RFK Stadium. Los Commanders jugaron en RFK Stadium entre 1961 y 1996, antes de mudarse al Estadio Northwest, anteriormente conocido como FedEx Field, en Landover, Maryland, donde juegan ahora. El contrato de arrendamiento del equipo en ese lugar vence en 2027. El comisionado de la NFL, Roger Coodell, y Josh Harris, el propietario controlador de los Commanders, se reunieron con legisladores a principios de este mes para abogar por dar a D.C. jurisdicción sobre el Estadio RFK, informó en su momento The Associated Press. La alcaldesa de D.C., Muriel Bowser (D), celebró el desarrollo. “Como ciudad, hemos trabajado durante años hacia la oportunidad de transformar un mar de asfalto vacante y arruinado en el corazón de DC y poner el campus de RFK nuevamente en uso productivo”, dijo Bowser en un comunicado. “Hoy, nos complace y agradecemos a los líderes del Congreso por avanzar en esta legislación bipartidista que reconoce el potencial de la tierra”. “Y el potencial es grande, para viviendas y empleos; para deportes, recreación y un distrito de entretenimiento; para espacios verdes, mejores conexiones con el río y vistas monumentales de la Capital de nuestra Nación”, continuó. “El futuro del campus de RFK beneficiará tanto a residentes como a visitantes, y nuestra visión para el renacimiento y desarrollo de más de 170 acres de espacio frente al mar beneficiará a toda la región”. The Hill se puso en contacto con los Commanders para obtener comentarios. Un movimiento de los Commanders de Maryland a D.C. significaría una gran pérdida para el Estado de la Línea Vieja, con los cambios potencialmente ocasionando un golpe económico a la zona. No obstante, el proyecto de financiación gubernamental incluyó una gran victoria para Maryland: financiación federal completa para reparar el Puente Francis Scott Key. La legislación también incluye un lenguaje para transferir un escuadrón de la Guardia Nacional Aérea de D.C. a Maryland. A medida que la resolución continúa tomando forma, los dos senadores de Maryland, los senadores Chris Van Hollen (D) y Ben Cardín (D), finalmente dijeron que estaban a bordo con el lenguaje del Estadio RFK a pesar de algunas preocupaciones iniciales. “Nuestro principal objetivo ha sido igualar esto”, dijo Cardín a Fox 5. “Creemos que hemos tenido éxito al hacerlo. Nada está hecho hasta que todo esté hecho, pero ese fue nuestro principal objetivo y hemos estado trabajando muy de cerca con el gobernador y los comandantes para que esto se convierta en realidad”. El lenguaje del Estadio RFK fue uno de varios complementos en el extenso acuerdo provisional, que financiará al gobierno hasta el 14 de marzo, extenderá la ley agrícola por un año, apropiará aproximadamente $100 mil millones en ayuda por desastres y alrededor de $10 mil millones en asistencia económica para agricultores, y permitirá una serie de reautorizaciones. Los legisladores tienen hasta el viernes a medianoche para aprobar la legislación o permitir que el gobierno cierre. Enlace de origen.